Aşk masallarına mutlu sonu yazdılar… Ünlü yıldız nişanlandı!

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32 yaşındaki yıldızı isim haberi Instagram'da açıkladı ve göz alıcı büyüklükteki pırlanta nişan yüzüğünün ilk fotoğraflarını 422 milyon takipçisiyle paylaştı.

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI: SONSUZLUK ŞİMDİ BAŞLIYOR!

Selena Gomez ve Benny Blanco, Instagram'da nişanlandıklarını duyurdu.

Gomez parmağındaki yüzüğü gösteren bir fotoğrafının altına “Sonsuzluk şimdi başlıyor” yazarak mutlu haberi duyurmuş oldu.

Selena Gomez sadece nişan yüzüğünü değil, Benny Blanco'nun evlilik teklifinden kareleri de paylaştı... Blanco, sevgilisine yemyeşil bir bahçede hazırladığı romantik akşam pikniğinde evlilik teklif etmiş

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Selena Gomez, ağustos ayında bir aynanın önünde poz verirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığında nişan söylentilerine yol açmış, ancak sol yüzük parmağının üzerine iki tane kalp emojisi yerleştirerek şayet bir yüzük varsa da bunu saklamıştı.

Gomez ve 36 yaşındaki ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco bir yıldan uzun bir süredir büyük bir aşk yaşıyordu.

Selena Gomez bir buçuk yıldır birlikte olduğu Benny Blanco'nun onu şimdiye kadar en mutlu eden kişi olduğunu söylemişti

Aralık 2023'te Gomez, Blanco ile bir çift olduklarına dair internetteki spekülasyonları doğruladı ve o sırada altı aydır gizlice birlikte olduklarını açıkladı. Yani çiftin ilişkisi aslında 2023’ün yaz aylarında başlamıştı.

Bu aşk haberi ilk duyulduğunda hayranları Benny Blanco’nun Gomez'in unutulmaz aşkı Justin Bieber ile çalışması ve arkadaş olmasına şaşırıp tepki vermişti.

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Ancak Selena Gomez bu tepkilere Benny Blanco’nun “Şimdiye kadar başına gelen en iyi şey” olduğunu söyleyerek cevap verdi ve “Biraz da gerçekler. O şimdiye kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi” dedi.

YAKINLARI DA HAYRANLARI DA BU İLİŞKİYE TAM DESTEK VERİYOR

Selena Gomez’i hiç bu kadar mutlu görmediklerini söyleyen yakın dostları da ilişkiye destek vermiş ve “Her iki tarafın da arkadaşları, aileleri ve sevdikleri, ikisi arasında harika ve uzun süreli bir ilişki olabileceğini düşündükleri için destekleyici ve mutlular” yorumları yapılmıştı.

Benny Blanco'nun Selena Gomez'e çok hayran olduğu, onu son derece yetenekli, samimi, tatlı ve zeki bulduğu ve bir an önce evlenmek için sabırsızlandığı söyleniyor

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Ünlü çift aslında aralarında bir aşk doğmadan önce tanışıyordu hatta arkadaş olmuşlardı. Benny Blanco, Selena Gomez’in 2019’da çıkan şarkısı “I Can't Get Enough” için yapımcılık yapmış, şarkının klibinde de dev bir oyuncak ayı kostümü giyerek rol almıştı.

HAYRANLARI BAŞTA ŞÜPHE DUYMUŞTU AMA... "O MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"

İlk başta ilişkiyi desteklemediklerini itiraf eden bazı Gomez hayranları, Blanco'nun onu ne kadar mutlu ettiğini gördükten sonra yeni bir sayfa açtılar.

Çiftin bir süredir ilişkilerini başka bir boyuta taşımayı düşündüğü ve birbirlerindne bir an bile ayrı kalamadıkları konuşuluyordu

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Hayranları çiftin aşk sosyal medyadan paylaştıkları pozlarının altına “Tamam Benny, sen kazandın, ben teslim oluyorum! Onu mutlu ettiğin için teşekkürler, bizim için en önemli şey bu!” yorumları yaparken “Birinin Selena'yı gerçekten mutlu ettiğini bilmek çok güzel! Bunu yaptığın için teşekkürler Benny” diyerek ünlü yapımcıya teşekkür ettiler.

Gomez ve Blanco'nun tam olarak ne zaman evlenecekleri belli değil ama gelecekte bir aile kurma planları olduğu çoktan konuşulmaya başlamıştı.

ACI GERÇEK BİR YANA ONDAN BİR ÇOCUĞU OLSUN İSTİYOR

Mayıs ayında “The Howard Stern Show ‘da çocuk sahibi olmak sorulduğunda Selena Gomez “Bu benim için her gün konuşulan bir konu” cevabını vermiş ve “Bu benim bir sonraki hedefim. Bir sürü vaftiz çocuğum var; bir sürü yeğenim var. Çocukların etrafında olmayı seviyorum.” demişti.

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Genç yaşına rağmen birçok ciddi hastalık geçiren Selena Gomez yıllarca Lupus hastalığı yüzünden zor günler geçirdikten sonra 2017’de böbrek nakli olarak ölümden dönmüştü. Yıldız isim sağlık sorunları yüzünden anne olmak istese de çocuğunu kendi doğuramayacağını, hamileliğin sağlığı için risk taşıdığını açıklamıştı.