Aşk masalı iki yılda yarım kalmıştı… Kırılan kalbini eski karısının yanında tamir ediyor

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Bu sözler Jennifer Garner’la yaptığı 10 yıllık evliliği sonra erdikten sonra Ben Affleck’in ağzından çıkmıştı.

2005’te büyük bir aşk yaşayarak evlenen iki ünlü oyuncu 2015’te yollarını ayırdı. Boşanmaları ise 2018’de kesinleşti.

Üç çocuklu çift evliliklerinde mutlu olamadı ancak şimdilerde ayrılmaz bir ikili haline geldi

Üç çocukları olan çiftin arasına Ben Affleck’in alkol bağımlılığı girmiş, bu yetmezmiş gibi ünlü oyuncunun karısı Garner’ı dadılarıyla aldattığı dedikoduları alıp başını gitmişti.

BOŞANMALARININ ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ AMA ONLAR HÂLÂ BİRLİKTE

Ayrıldıkları dönemde büyük çalkantılar yaşayan ve magazin basınının gündeminden düşmeyen eski eşler aradan uzun yıllar geçtikten sonra bir kez daha dillere düşmüş durumda.

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Ben Affleck’in 2000’lerin başında, henüz kariyerinin başlarında büyük bir aşk yaşayıp nişanlıyken ayrıldığı büyük aşkı Jennifer Lopez’le evliliği ağustos ayında bitti. Lopez, ilk nişanlarının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra kavuşup evlendiği Ben Affleck’ten boşanmak için dava açtı.

Hem de ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacakları gün…

Ben Affleck tıpkı Garner'la evli olduğu dönemdeki gibi Jennifer Lopez'le evliliğinde de kendini bunalmış hatta boğulmuş hissetti

Evliliğin bitiş sebepleri hakkında birçok şey söylense de temelde Affleck ve Lopez arasındaki uyumsuzlukların ve hayata bakışlarındaki büyük farkların buna yol açtığına karar kılındı.

İKİ EVLİLİĞİ DE BENZER ŞEKİLDE BİTTİ

Eski aşıklar yıllar sonra adeta içlerinde kalan bir hayali gerçekleştirmek istemişti ancak bunun sonu kısa sürede hüsran oldu. Aslında Ben Affleck tıpkı Jennifer Garner’la olduğu gibi Jennifer Lopez’le evliliğinde de çok “bunaldı” ve yaşadığı bu bunalma duygusu aşkının dahi önüne geçti.

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Ve ilginç şekilde tüm bu yaşananların ardından ilk koşup gittiği kişi eski eşi Jennifer Garner oldu.

Affleck ve Garner zaten boşandıktan sonra güzel bir arkadaşlık kurmuş ve üç çocuklarına birlikte ebeveynlik yaparken geçmişin acı hatıralarını bir kenara koymuştu. Ancak Affleck Jennifer Lopez’le evlendikten sonra eski karısı Jennifer Garner’la yakınlaşması dikkat çekici derece arttı.

ESKİ KARISINI AKIL HOCASI YAPTI

Hatta “yeni eş Jennifer’ın” eski eş Jennifer’ı kıskandığı, eski karı kocanın bu yakınlığından rahatsızlık duyduğu da çok yazılıp çizildi.

Jennifer Garner eski kocası Ben Affleck'in Jennifer Lopez'le evliliği boyunca arada kaldı, bu evlilik bitmesin diye uğraştı ve Affleck'e akıl hocalığı yaptı ancak ayrılığa engel olamadı

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Bu denklemdeki bir diğer kişi, Jennifer Garner’ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi John Miller da bu yakınlıktan çok hoşnut değildi.

Ancak Ben Affleck yürümeyen evliliğiyle ilgili sürekli akıl danıştığı Jennifer Garner’dan ne yapsa kopamıyor. Jennifer Garner da eski günlerin ve elbette üç çocuğunun hatırına Affleck’le sürekli görüşmekten geri duramıyor.

Affleck ve Garner Şükran Günü’nü çocuklarıyla birlikte beraber geçirmişti. Garner daha sonra yalnız kalmasın diye eski kocasını aile yemeğine de davet etti.

AYRILIK ACISINI ONUN OMZUNDA ATLATIYOR

Adeta yapışık ikiz haline gelen Affleck ve Garner dün de bir arada görüntülendi. Bir pastaneye uğrayıp kahvaltılık hamur işleri alan Garner eski eşi Ben Affleck’le hafta sonu kahvaltısı yaptı.

Jennifer Garner pastaneden aldığı taze hamur işleriyle Ben Affleck'in arabasına bindi ve eski eşler birlikte kahvaltı yaptı

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Garner, yanında yiyeceklerle eski kocasının evine gitmeden önce biraz simit alırken görüldü. Eski çift daha sonra gezmek için arabaya atladı.

Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra yeni bir ev almış ve tek başına orada yaşamaya başlamıştı. Bu yeni yuvanın Jennifer Garner’ın yaşadığı Kaliforniya'nın Brentwood mahallesine komşu olması da ikilinin durumuna bakınca şaşırtıcı olmadı.

Ben Affleck en son Şükran Günü'nü Jennifer Garner'la geçirmişti... Tanıdıkları da ünlü oyuncunun bu özel günde eski eşi ve çocuklarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi