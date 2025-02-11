Aşk kırıntılarına karnı tok! Boşanma davasını açtı, çocuklarına sarıldı

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Güzel oyuncu "Birbirimize saygımız sürecek" dediği 17 yıllık kocasına boşanma davasını çoktan açtı bile. Belli ki yeni yolunu çoktan çizdi ve geleceğine odaklandı.

Ünlü bir boşanma avukatına vekaletini veren güzel oyuncu bunun ardından yanına kızlarını da alıp biraz da hayatın güzel taraflarının keyfini sürmeye karar verdi.

O anlarda çektiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. O pozlarda kendisi boşanma kararının üzüntüsünü üzerinden atmış gibi görünüyordu.

Ama ondan daha çok dikkat çeken ayrıntı ise biten evliliğinden dünyaya gelen kızlarının ne kadar da büyüdüğü oldu.

KÖTÜ BİTEN EVLİLİĞİN EN GÜZEL YANI ÜÇ GÜZEL ÇOCUK

Neredeyse 20 yıla uzanan evliliğini bitirmeye hazırlanan bu ünlü, güzel oyuncu Jessica Alba.

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43 yaşındaki Alba ile 46 yaşındaki kocası Cash Warren'ın evliliğinin iyi gitmediği bir süredir konuşuluyordu.

Diğer yandan çift, önemli günleri de yan yana birlikte kutlamayı sürdürüyordu. Durum böyle olunca da kafalar iyice karıştı.

Ama sonunda Alba, geçen haftanın sonlarında Cash Warren'a boşanma davası açtı ve bu konu da netlik kazandı.

Alba, ünlülerin boşanma avukatı olarak bilinen Laura Wesser'e vekaletini verdi. Ünlü çiftin kaderi ise görülecek duruşmalarda belli olacak.





Jessica Alba iki kızını yanına alıp New Orleans'a Süper Kupa finalini izlemeye gitti.





Orada çekilen pozlarını da bol bol sosyal medyadan paylaştı.





DAVAYI AÇTI, YÜZÜ YİNE GÜLÜYOR

Bu arada Jessica Alba da belli ki davayı açtıktan sonra epey rahatladı, yüzü yeniden gülmeye başladı. Güzel oyuncu Warren ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarını da yanına alıp ABD'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan Süper Kupa finalini izlemek üzere New Orleans'ın yolunu tuttu.

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Orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

O pozlarda Alba ile Warren'ın biten evliliğinden dünyaya gelen kızları, 16 yaşındaki Honor ile 13 yaşındaki Haven'ın ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

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SERVETİNDEN BİR BÖLÜMÜ KAYBEDEBİLİR

Jessica Alba ile Cash Warren boşanacak boşanmasına ama bu konuda da uzun süredir konuşulan bir durum var. Buna göre güzel oyuncu Alba servetinin hatırı sayılır bir bölümünü kaybedebilir. Çünkü çiftin bir evlilik anlaşması bulunmuyor.

Güzel oyuncunun kurduğu Honest adlı organik ürünler pazarlayan şirketin değerinin 623 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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Cash Warren'ın iç çamaşırı ve çorap şirketi ise 100 milyon dolar değerinde.

Mali paylaşım konusunda çifti zorlayacak olan ayrıntı Alba ile Warren'ın bir evlilik anlaşması bulunmaması.

Bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Jessica Alba bu boşanma davasından, servetinden 100 milyon dolar kaybederek çıkabilir.





AŞKSIZ YAŞAMAK İSTEMEDİ

Diğer yandan yakın dostları Jessica Alba'nın Cash Warren ile yollarını ayırma kararından son derece memnun.

Bir süre önce basına yansıyan iddialara göre Alba ile Warren arasında bir zamanlar buram buram yaşanan aşk artık yerini çoktan alışkanlıklara bıraktı.

Zaten Alba da bu konuda "Çocuklar doğduktan sonra kocamla ev arkadaşı gibi olduk" diyerek bunun ipuçlarını vermişti.

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Yakın dostlarına göre Alba, hayatını "aşksız bir evliliğe bağlı" olarak sürdürmek için çok genç hissediyor kendini.





'EVİ YILLARCA JESSİCA GEÇİNDİRDİ'

Jessica Alba'nın Radar adlı internet sitesine konuşan yakınlarına bakılırsa ünlü oyuncu için evliliği zaten çoktan bitmişti.

Kendini mutsuz hissediyordu ama üç çocuğu için bu evliliği sürdürüyordu.

Diğer yandan yine iddialara bakılırsa evde para kazanan taraf yıllardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancı arttıkça aslında bir yapımcı olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaştı.

Bu süreçte evde oturan bir eşe dönüştü. Özetle evi geçindirme sorumluluğu epeydir Jessica Alba'nın omuzlarındaydı.

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'ÖNCELİK ÇOCUKLARIMIZ'

Alba boşanma kararı aldıklarını geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Güzel oyuncu bir süredir kendini gerçekleştirme ve değişim süreci içinde olduğunu belirterek "Son 20 yılda bir çift olarak nasıl büyüdüğümüze bakıp gurur duyuyorum. Ve şimdi birey olarak büyüme ve hayatımızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" diye yazdı.

Alba yollarının ayrılmasına rağmen sonsuza kadar bir aile olarak kalacaklarını ve birbirlerine saygı duyacaklarını da belirtti.

Bu tür ayrılıklarda adet olduğu üzere önceliklerinin çocukları olduğunu söylemekten de geri durmadı.