'Aşkı özledim" diye evliliği bitirdi... Madem eski kocanı bu kadar kıskanacaktın, niye boşadın!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 10:19

Yıllar süren bir evliliğin bitmesi her iki eş açısından bakıldığında da kolay bir durum değil... Bazen birbirlerinden nefret ederek ayrılsalar da sonrasında birbirlerinin hayatına giren insanları gördükçe tuhaf bir kıskançlık krizine kapılabiliyor eski eşler.

İnsan doğası bu!

Herkes asıl değerinin yokluğunda bilinmesini ister. Bu yüzden de boşanan eşler uzaktan uzağa birbirlerinin yeni sevgililerine bakıp "Demek bensiz de mutlu olabiliyorsun" diye düşünür. Bu da gayet normal.

İşte şimdi tam da böyle bir durumu 17 yılı evlilik olmak üzere 20 yıldan fazladır birlikte olan ama sonra yollarını ayıran Jessica Alba ile Cash Warren yaşıyor...

ASLINDA KENDİ DE GENÇ SEVGİLİ BULDU
Daha doğrusu ileri sürülenlere göre Alba'nın yeni hayatı ve sevgilisi Warren'ın umurunda değil. Ama Alba eski kocasının yeni aşklarını gördükçe kıskançlıktan deliriyor!

Geçen yıl yuvalarını dağıtan bu yıl da resmen boşanan Alba ile Warren'ın kalpleri uzun süre boş kalmadı. 44 yaşındaki Jessica Alba, bir süredir 33 yaşındaki meslektaşı Danny Ramirez ile gayet ateşli bir aşk yaşıyor.

Ama bu durum Alba'nın, eski kocası Cash Warren'ı daha 20'li yaşlarındaki modellerle gününü gün ederken gördüğünde kıskançlık krizi geçirmesini engellemiyor.

46 yaşındaki Cash Warren önce 20'lerinin başındaki model Hana Sun Roerr ile el ele görüntülendi. O anlarda yüzünde güller açıyordu... Ondan bir ay sonra da bu kez yanında sarışın güzel Seanna Pereina ile aynı pozlarda objektiflere takıldı.

Üç çocuk annesi Jessica Alba, bir süredir genç meslektaşı Danny Ramirez ile aşk yaşıyor. Hatta kimi zaman sokak ortasında onunla öpüşmekten de geri kalmıyor. 

Cash Warren geçtiğimiz ay 20'li yaşlarının başındaki esmer güzeli model Hana Sun Doerr ile ele ele görüntülendi.

Bu ay da yanında yine aynı yaşlarda sarışın bir güzel olan Seanna Pereina vardı.

KISKANÇLIK ATEŞİYLE YANIYOR
İşte söylenenlere göre Jessica Alba, eski kocasının kendisinden boşandıktan sonra gencecik kadınlarla gününü gün etmesi nedeniyle kıskançlık ateşiyle yanmaya başladı.

Bu konuda Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Jessica kendine yeni bir sevgili buldu. Ama eski kocası Cash'ın aşk hayatının bu radar renkli hale gelmesi onun en büyük kabusu. Çünkü Jessica bu durumu kıskanıyor" dedi.

Bu kaynaklara göre Cash Warren her ne kadar 50 yaşına merdiven dayasa da onu çekici kılan fiziksel özelliklere sahip. Bu yüzden istediği genç kadınla romantik ilişki kurması hiç zor değil.

Ayrıca söylenenlere göre her ne kadar eski karısı Jessica Alba, kendisini uzaktan uzağa kıskansa da Cash Warren, onun yeni romantik ilişkisi hakkında aynı duyguları hissetmiyor.

Bir zamanlar mutlu bir çift olarak bilinen Jessica Alba ile Cash Warren'ın 17 yaşında Honor, 13 yaşında Haven ve 7 yaşında Hayes adında üç tane çocuğu bulunuyor.

 

 

 

