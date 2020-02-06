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Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:32,Son Güncelleme:/

Aşk ile yapıyorum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Aşk ile yapıyorum

Belçim Bilgin önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektife takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Bilgin’e meslektaşı Elçin Sangu’nun “Biz zengin ve pahalı ameleleriz” açıklaması soruldu. Sangu’nun açıklamasına katılmadığını dile getiren oyuncu, “Elçin yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğu ile öyle düşünüyor olabilir. Ama ben her senaryoyu kabul etmeyip ince eleyip sık dokuyorum, beğendiğim işi de aşk ile yapıyorum” dedi. 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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