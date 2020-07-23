Aşk-ı Memnu ,efsane olduğunu bir kez daha ispatladı…
Kanal D’nin adını klasikler arasına yazdıran efsane dizisi Aşk-ı Memnu, Çarşamba akşamı final bölümü ile yeniden izleyici karşısındaydı. Dizi milyonları ekrana kilitlerken, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Hafta içi her gün tekrarları yayınlanan dizinin final tekrarıprime time’da izleyiciye nostalji yaşattı.
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin finali tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanların listesinin (TT) başında kaldı. Ayrıca #AşkıMemnuVeda etiketi ile, Bihter, Behlül ve Matmazelkarakterleri de TT’de tüm gün yer aldı.
Aradan geçen 10 yıla rağmen Aşk-ı Memnu, bir kez daha ekranın efsane dizisi olduğunu ispatladı.
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