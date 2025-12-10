×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Kylie Jenner#Travis Scott#Kris Jenner
Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 16:55

Kardashian Jenner ailesinin en genç ama belki de son dönemdeki en gözde üyesi Kylie Jenner, bugüne kadar hep aşkları, güzelliği ve tabii ki servetiyle konuşuldu.

Haberin Devamı

Daha 30 yaşına gelmeden hem ünlü hem de çok zengin olan Jenner, bir de üstüne Travis Scott'tan dünyaya gelen iki çocuğunu büyütüyor.

Diğer yandan işlerini idare ederken uzatmalı aşkı Timothee Chalamet ile görünüşe göre tuhaf bir ilişki yaşıyor.

Bir başka deyişle, ne zaman Kylie Jenner'ın adı adılsa herkesin aklına sadece bunlar geliyor. Bu da gösteri dünyasındaki şöhretlerinden güç alıp kurdukları işleri ilerleten Kardashian Jenner ailesi için hiç de kötü bir durum değil.

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

ESKİ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE ADLARI MAFYA SKANDALINA
Ama son bir haftadır Kylie Jenner'ın adı hiç akla bile gelmeyecek bir konuda geçiyor. Mafya ve bahis skandalı!

Haberin Devamı

Bu olayda Jenner'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası Travis Scott'ın da adı geçiyor.

Elbette bu durum da her ne kadar Kylie, doğrudan işin içinde değilse bile annesi Kris Jenner'ın öfkeden küplere binmesine neden oldu.

Konunun ayrıntısına gelirsek...

Gözden KaçmasınEmekli oldu, yerini kızına bıraktı: Keşke vücudum da ona benzeseydiEmekli oldu, yerini kızına bıraktı: 'Keşke vücudum da ona benzeseydi'Haberi görüntüle

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

ESKİ AŞK YUVALARINI MAFYA KÖTÜ PLANLARI İÇİN KULLANMIŞ
Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott'ın adı aslında dolaylı yoldan bu mafya ve bahis skandalında geçiyor.

İlişkilerinin ateşli döneminde Scott'ın Kylie Jenner ile buluştuğu ve hatta onu baştan çıkardığı aşk yuvasının, sonradan hileli bir poker salonu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara bakılırsa Kylie ile Travis'in bir zamanlar buluştuğu ev, mafya üyeleri tarafından büyük bir hileli planı gerçekleştirmek için kullanıldı.

Aralarında Gambiano, Bonanmo ve Genovese gibi yeraltı ailelerinin de bulunduğu bazı suç çeteleri, poker oyunlarında bazı insanları 7 milyon dolandırmak için Jenner ile Scott'ın eski aşk yuvasını kullandı.

Söz konusu kişiler polis tarafından yakalandı.

İddialara göre söz konusu kişilerin adı ABD Ulusal Basketbol Ligi ile ilgili hileli bahis olayına da karışmış durumda.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınServetim bitecek diye hiç korkmuyor... Güzelleşmek için avuç avuç para harcıyor: Yüzümdeki tek doğal şey burnumServetim bitecek diye hiç korkmuyor... Güzelleşmek için avuç avuç para harcıyor: Yüzümdeki tek doğal şey burnum!Haberi görüntüle

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

ANNE JENNER, KIZININ ADININ BÖYLE BİR OLAYDA GEÇMESİNE SİNİRLENDİ
Aslına bakılırsa Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott'ın bu olayla doğrudan ilişkisi yok. Suçlananlar arasında adları da geçmiyor.

Yine de onlar açısından sorun, popüler ve tanınmış kişiler oldukları için isimlerinin ön plana çıkarılması.

İşte Kylie'nin annesi Kris Jenner'ı çileden çıkaran da bu durum zaten.

Bütün çocuklarının akıl hocası olan ve onların servetlerini inşa etmelerini de sağlayan Jenner, bu olayda isimleriyle mafya kelimesinin yan yana geçmesinin bile aile markasını olumsuz etkileyeceğine inanıyor.

Gözden KaçmasınGüzelliğiyle nefes kesti, en yakışıklı erkeği öptü... Ama şimdi kim inanır çok ünlü olduğuna... Yanından geçenler bile tanıyamadıGüzelliğiyle nefes kesti, en yakışıklı erkeği öptü... Ama şimdi kim inanır çok ünlü olduğuna... Yanından geçenler bile tanıyamadıHaberi görüntüle

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

Haberin Devamı

AİLE MARKASI ZARAR GÖRECEK DİYE KORKUYOR
Bu da haksız değil.

Çünkü aslında tanınırlıklarını borçlu oldukları TV programı artık eskisi kadar iyi gitmiyor. İzlenme oranları giderek düşüyor.

Ayrıca Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West ile yaşadığı sorunlar da ona göre aileye zarar veriyor.

İşte bu yüzden de bir kaynağın anlattığına göre "mafya ile aynı cümlede anılmak Kris Jenner'ın en son ihtiyaç duyduğu şey..."

Gözden KaçmasınGüzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa olduGüzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa olduHaberi görüntüle

Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

 

Kylie Jenner bir süredir genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet ile birlikte. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kylie Jenner#Travis Scott#Kris Jenner

BAKMADAN GEÇME!