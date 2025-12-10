Aşk hayatını bir kenara bırakın... Genç milyarderin adı mafya skandalına karıştı

Haberin Devamı

Daha 30 yaşına gelmeden hem ünlü hem de çok zengin olan Jenner, bir de üstüne Travis Scott'tan dünyaya gelen iki çocuğunu büyütüyor.

Diğer yandan işlerini idare ederken uzatmalı aşkı Timothee Chalamet ile görünüşe göre tuhaf bir ilişki yaşıyor.

Bir başka deyişle, ne zaman Kylie Jenner'ın adı adılsa herkesin aklına sadece bunlar geliyor. Bu da gösteri dünyasındaki şöhretlerinden güç alıp kurdukları işleri ilerleten Kardashian Jenner ailesi için hiç de kötü bir durum değil.

ESKİ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE ADLARI MAFYA SKANDALINA

Ama son bir haftadır Kylie Jenner'ın adı hiç akla bile gelmeyecek bir konuda geçiyor. Mafya ve bahis skandalı!

Bu olayda Jenner'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası Travis Scott'ın da adı geçiyor.

Elbette bu durum da her ne kadar Kylie, doğrudan işin içinde değilse bile annesi Kris Jenner'ın öfkeden küplere binmesine neden oldu.

Konunun ayrıntısına gelirsek...

ESKİ AŞK YUVALARINI MAFYA KÖTÜ PLANLARI İÇİN KULLANMIŞ

Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott'ın adı aslında dolaylı yoldan bu mafya ve bahis skandalında geçiyor.

İlişkilerinin ateşli döneminde Scott'ın Kylie Jenner ile buluştuğu ve hatta onu baştan çıkardığı aşk yuvasının, sonradan hileli bir poker salonu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara bakılırsa Kylie ile Travis'in bir zamanlar buluştuğu ev, mafya üyeleri tarafından büyük bir hileli planı gerçekleştirmek için kullanıldı.

Aralarında Gambiano, Bonanmo ve Genovese gibi yeraltı ailelerinin de bulunduğu bazı suç çeteleri, poker oyunlarında bazı insanları 7 milyon dolandırmak için Jenner ile Scott'ın eski aşk yuvasını kullandı.

Söz konusu kişiler polis tarafından yakalandı.

İddialara göre söz konusu kişilerin adı ABD Ulusal Basketbol Ligi ile ilgili hileli bahis olayına da karışmış durumda.

ANNE JENNER, KIZININ ADININ BÖYLE BİR OLAYDA GEÇMESİNE SİNİRLENDİ

Aslına bakılırsa Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott'ın bu olayla doğrudan ilişkisi yok. Suçlananlar arasında adları da geçmiyor.

Yine de onlar açısından sorun, popüler ve tanınmış kişiler oldukları için isimlerinin ön plana çıkarılması.

İşte Kylie'nin annesi Kris Jenner'ı çileden çıkaran da bu durum zaten.

Bütün çocuklarının akıl hocası olan ve onların servetlerini inşa etmelerini de sağlayan Jenner, bu olayda isimleriyle mafya kelimesinin yan yana geçmesinin bile aile markasını olumsuz etkileyeceğine inanıyor.

AİLE MARKASI ZARAR GÖRECEK DİYE KORKUYOR

Bu da haksız değil.

Çünkü aslında tanınırlıklarını borçlu oldukları TV programı artık eskisi kadar iyi gitmiyor. İzlenme oranları giderek düşüyor.

Ayrıca Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West ile yaşadığı sorunlar da ona göre aileye zarar veriyor.

İşte bu yüzden de bir kaynağın anlattığına göre "mafya ile aynı cümlede anılmak Kris Jenner'ın en son ihtiyaç duyduğu şey..."

Kylie Jenner bir süredir genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet ile birlikte.