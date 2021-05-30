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Haber Giriş: 30.05.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

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Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

1977'den 1986'ya kadar devam eden Aşk Gemisi dizisinin kaptanı Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod’un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

Zalin, MacLeod için; “Tanıdığım en şaşırtıcı, eğlenceli kişiydi. Yaşamın her dakikasından zevk aldı” dedi.

Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

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