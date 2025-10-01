Kızının adı aşk dedikodularına karıştı... Ceketini omzuna atıp hemen onun yanına koşturdu!

Haberin Devamı

İşte şimdi bunun örneklerinden birini de Belçika kraliyet ailesi yaşıyor...

Olayı kısaca toparlarsak, hiç böyle bir arzuları olmasa da hatta bundan tamamıyla kaçınsalar da ailenin büyük kızı ve tahtın veliahtı Elisabeth bir süredir aşk söylentilerinin merkezinde.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Son birkaç haftadır sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafa göre 23 yaşındaki Elisabeth, komşu ülke Liechtenstein'ın (Lihtenştayn) prensi Georg ile gizli bir aşk yaşıyor...

Hatta bunu ileri sürenler, ikilinin Yunanistan'da çekildiği iddia edilen bir fotoğrafını da sosyal medyada dolaşıma soktu.

Bunun ardından da her iki kraliyet ailesinin de kelimenin tam anlamıyla "etekleri tutuştu."

Haberin Devamı

Hatta öyle ki Belçika Kraliçesi Matilde, hemen ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kızı Elisabeth'in yanına koştu. Onu okulun yurduna ziyaret etti.

Kraliçe Mathilde'nin söylentilerin ardından ABD'ye gitmesi 'Belki de durumu kontrol altına almaya çalışıyor' söylentilerine neden oldu.





Mathilde ile Elisabeth'in okul yerleşkesinde çekilen pozları Belçika kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.





HEMEN KIZININ OKUDUĞU ABD'YE KOŞTU

Hatta Elisabeth'in okuduğu yerleşkede çekilen pozları Belçika kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

O paylaşımlarda ülkesinin gelecekteki kraliçesi Elisabeth, üzerinde kot pantolonu ve kot ceketiyle sıradan bir öğrenci gibi görünüyor.

Annesi Mathilde de sonbahar renklerine uygun tonlarda kıyafetiyle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Kızının Prens Georg ile aşk söylentileriyle gündeme gelmesinden sonra hemen ABD'ye Elisabeth'in yanına giden Mathilde'nin durumu yakından kontrol etmek istediği de söylenenler arasında.

Gözden Kaçmasın Bir yastıkta 25 yıl geçti... Hediyesi dört güzel çocuk oldu Haberi görüntüle

GEORG'UN AİLESİ: FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Bu arada Liechtenstein'ın kraliyet ailesinden yapılan açıklamada söz konusu fotoğrafın sahte olduğu ve yapay zeka ile üretildiği belirtildi.

Belçika kraliyet ailesi ise "Bu fotoğraftan haberimiz var ama yorum yapmıyoruz Bu fotoğrafın gerçek mi yoksa yapay zeka tarafından mı yapıldığını bilmiyoruz" denildi.

Elisabeth ile Georg'un bir deniz kıyısında yan yana göründüğü o pozun, geçen yaz Yunanistan'da çekildiği ileri sürülüyor.

Haberin Devamı

O iddialara bakılırsa Elisabeth ile Georg, ABD'de okudukları sırada tanıştı ve aralarında bir yakınlaşma yaşandı.

Hatta iki gencin takipçileri eğer bu söylentiler gerçekse ve günün birinde evlenirlerse düğünlerinin çok gösterişli olacağını bile savundu.