Aşk çocuklarını ikiliyor... Kızını 13 yıl önce tek gecelik ilişkiden doğurmuştu

Hatta bazıları daha doğum odasında bebeklerini kucaklarına aldıkları ilk anda çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşır.

Bunun daha da ötesinde doğum anlarını herkesin gözleri önüne serenler de var...

Ama elbette bütün ünlüler böyle değil..

Bazıları özellikle de çocuk konusunda hayatları üzerindeki gizem perdesini kaldırmaya pek yanaşmaz.

Bebeklerinin yüzünü herkesten gizleyenler bir yana bir de o bebeklerin isimlerini, cinsiyetlerini hatta babalarını sır olarak saklayanlar da var.

HER İKİ ÇOCUĞU DA AYRI BİRER HİKAYE

İşte özel hayatının çocukla ilgili bölümünü çok fazla göz önünde yaşamayanlardan biri de müzik dünyasının ihtiyar delikanlısı Rod Stewart'ın kızı Kimberly Stewart.

45 yaşındaki Stewart, bundan 13 yıl önce ilk bebeğini dünyaya getirmişti...

O bebeğin babasını bir süre kendine sakladıktan sonra gerçeği açıkladı: Bebeğin babası ünlü oyuncu Benicio Del Toro'ydu… Üstelik Stewart ile Del Toro bir çift bile değillerdi...

Daha doğrusu hiç sevgili olmamışlardı... Sadece tek gecelik bir ilişki yaşamışlardı ve bunun sonucunda da kızları Delila Genoveva Stewart Del Toro dünyaya gözlerini açtı.

Delilah şimdi büyüdü, 13 yaşına geldi. Genç kız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor bir başka deyişle.

BU KEZ HAMİLELİĞİNİ KENDİSİ DUYURDU

Tam herkes artık 45 yaşına gelen Kimberly Stewart'ın bir daha çocuk sahibi olmayacağını düşünürken, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyuran bir sosyal medya paylaşımı yaptı...

İlk seferkinin aksine Kimberly Stewart bu kez hamileliğini gizli tutmamaya karar vermişti belli ki. Bu ikinci bebeğinin erkek olduğunu belirtip yakında dünyaya geleceğini de duyurdu.

Fakat yine gizemli bir yan bıraktı... Bebeğinin babasının kimliğini net olarak açıklamadı.

Fakat söylentilere göre Kimberly Stewart'ın bebeğinin babası, üç yıl önce nişanlandığı yapımcı Jesse Shapira olduğu düşünülüyor.

Kimberly, 2022 yılında Shapira ile nişanlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Kimberly Stewart, bebeğinin ne zaman doğacağını açıklamadı ama karnının büyüklüğüne bakılırsa fazla zaman yok bunun için.





Stewart, 2022'de yapımcı Jesse Shapira ile nişanlandığını duyurmuştu. Kendisi bu konuda ayrıntı vermedi. Fakat bebeğin babasının da Shapira olduğu konuşuluyor.





Stewart'ın ünlü oyuncu Benicio Del Toro ile yaşadığı tek gecelik ilişkiden Delilah adında bir kızı dünyaya geldi.

SEKİZ ÇOCUKLU ÜNLÜ ŞARKICININ KIZI

Kimberly, ünlüler dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri olarak bilinen Rod Stewart ile eski karısı Alana'nın iki çocuğundan biri.

Rod Stewart'ın eski sevgilisi Susannah Boffey'den şu anda 61 yaşında olan bir kızı var.

Stewart'ın eski sevgililerinden Kelly Emberg ile ilişkisinden bir kızı bulunuyor. Eski karısı Rachel Hunter ile evliliğinden 2 çocuk babası.

Şu anda evli olduğu Penny Lancaster'dan da iki oğlu var Rod Stewart'ın.

Şu ana kadar dört tane torunu olan Stewart, Kimberly ikinci bebeğini dünyaya getirince beşinci torununu da kucağına alacak.

Bu arada hatırlatalım ki Kimberly Stewart'ın hamilelik duyurusundan sadece birkaç gün sonra oğlu Liam'dan bir kız torunu olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu.