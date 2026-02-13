Aşk çocuğu ünlü şarkıcıya pahalıya patladı: Madem evlenmedik, kızım için daha çok para ver!

Haberin Devamı

Hayatları da bu şekilde sürer gider.

Ama bazen günler, haftalar öyle tasasız geçmez... Bazen evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen çocukları daha doğrusu onların anneleri hiç hesapta olmayan adımlar atar.

ŞU ANDA 11 YAŞINDA OLAN OTİZMLİ BİR KIZI VAR

Tıpkı Oasis grubunun solisti Liam Gallagher'a olduğu gibi...

53 yaşındaki Gallagher, 11 yıldır Debbie Gwyther ile birlikte. Hatta aralarında durmadan ertelenen bir nikah da söz konusu. Ama henüz imzalar atılmadı.

Diğer yandan Liam Gallagher'ın; gazeteci Liza Ghorbani ile ilişkisinden de 12 yaşında bir kızı var. Gwyther ile tanışmadan önce ilişki yaşadığı Ghorbani ise şimdi Gallagher'dan daha fazla çocuk nafakası isteğiyle ona dava açtı.

51 yaşındaki Ghorbani, Gallagher'ın banka kayıtlarını, vergi beyannamelerini ve kredi kartı ekstrelerini görebilmek için New York'ta bir dava açtı.

Hatta söz konusu davanın duruşmaları başladı bile. Gallagher de internet üzerinden ilk duruşmaya katıldı.

TURNE GELİRLERİNDEN PAY İSTİYOR

Bir kaynak, Liza Ghorbani'nin otizmli kızları için daha fazla nafakaya ihtiyaç duyduğunu ve davayı da bu yüzden açtığını ileri sürdü.

Oasis grubu geçen yıl bir turneye çıkmıştı. Söylenenlere göre de bu turneden 470 milyon doların üzerinde bir gelir ele edildi.

Liza Ghorbani de iddialara göre bu gelirden pay almak istiyor.

Ghorbani'nin, 12 yaşındaki kızı Gemma için Gallagher tarafından ödenen aylık 4 bin dolar nafakanın yıllık 670 bin dolar olarak yükseltilmesini talep ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN 'PARA AVCISI' DEDİ

Ghorbani, geçen yıl çocuk nafakasının artırılmasını talep ettiğinde Gallagher da sosyal medyadan ona "para avcısı" demişti.

Ancak diğer yandan Liza Ghorbani de Gemma'nın ihtiyaçlarının değiştiğini ve bu yüzden de nafakanın artırılması gerektiğini savundu.

Bu arada ilginç bir not... Liam Gallagher, Liza Ghorbani'den dünyaya gelen kızı Gemma ile bir kere bile tanışmadı.

FARKLI İLİŞKİLERDEN ÇOCUKLARI VAR

Diğer yandan Liam Gallegher'ın farklı ilişki ve evlilikleriyle bunlardan çocukları var.

2000 yılında boşandığı Patsy Kensit ile evliliğinden Lennon adında bir oğlu var ünlü şarkıcının... Lisa Moorish ile ilişkisinden de Molly adında bir kızı.

En çok bilinen aşkı Nicole Appleton'dan Gene adında bir oğlu bulunuyor.





Gallagher, kızının doğumundan hemen sonra Debbie Gwyther ile birlikte olmaya başladı... Liza Ghorbani'den doğan kızını da bir kere bile görmedi.