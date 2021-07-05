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Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşk Çeşme’si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Aşk Çeşme’si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

Çeşme’de tatil yapan Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu’nun denizdeki romantik anları objektife böyle yansıdı.

SULU ŞAKA
Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme’de açtı. Çift, önceki gün Fun Beach’teydi. Denize giren ve birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, romantik anlar da yaşadı.

Aşk Çeşme’si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygunun romantik anları

BİKİNİSİ ÇÖZÜLDÜ
Bikinisinin ipi çözülen Burçin Terzioğlu’na sevgilisi yardım etti. Umut Duygu bir yandan da güzel oyuncuyu öpücüklere boğdu. Terzioğlu da Duygu’ya sevgisini ona sımsıkı sarılarak gösterdi.

Aşk Çeşme’si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygunun romantik anları

Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim
Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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