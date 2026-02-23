Aşk bitse de geride vefa kalır… Ayrıldığı kocası hastalanınca son nefesine kadar onu bırakmadı…

Haberin Devamı

Aynı durum 11 Şubat’ta, kolon kanseri sebebiyle 48 yaşında hayatını kaybeden bir diğer ünlü oyuncu James Van Der Beek için de yaşanmıştı. Dostları talihsiz yıldızın geride kalan eşi ve 6 çocuğu için bir yardım kampanyası başlatıp kısa sürede 2,5 milyon dolar topladı.

GENÇ YAŞINDA HASTALIĞINA YENİK DÜŞTÜ

Genç yaşında hayatını kaybeden Eric Dane de ardında iki kızını bıraktı. Şimdi yine arkadaşları, sektörün ünlü oyuncuları onun kızları için de ellerinden geleni yapmak ve aileye destek olmak için yardım toplamaya başladı.

Eric Dane’in eşi Rebecca Gayheart, bu yardımlar için oluşturulan sayfanın linkini paylaşıp herkese teşekkür ettikten sonra sosyal medya hesabından eşinin iki kızlarıyla çekilmiş sayısız fotoğrafını paylaşarak onun kızlarına nasıl düşkün olduğunu, her durumda onların yanında olan iyi bir baba olduğunu herkese göstermek istedi.

ONDAN AYRILSA DA ÖLENE KADAR BAŞUCUNDAN AYRILMAYAN EŞİ PAYLAŞTI

Eric Dane’in kızları Billie (15) ve Georgia (14) ile birlikte geçirdiği günleri gösteren bir dizi fotoğraf paylaşan Rebecca Gayheart, onun ölümünden sonra ilk kez görüntülendi. Oldukça üzgün ve yıkılmış görünen Rebecca Gayheart da kocası gibi ünlü bir oyuncu ve ikilinin yolu da yıllar önce birçok örnekte olduğu gibi setlerde kesişmişti.

Ancak onların aşk hikâyesi ve evlilikleri kimseninkine benzemedi… Eric Dane ve Rebecca Gayheart 2004 yılında evlendi ve 13 yıllık evliliğin ardından 2018’de yollarını ayırıp boşanma davası açtılar. Ancak bu dava hiçbir zaman sonuçlanmayacaktı.

Kızları için birbirlerinden kopamayan ve davayı bir kenara bırakarak sık sık görüşen eşler hayatlarına başkaları girip çıksa da birbirlerinden de vazgeçememişlerdi. En azından iki iyi eski dost olarak…

ONLARIN AŞKI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU... AYRILDILAR AMA BİRBİRLERİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİLER

Aradan yıllar geçmişken Mart 2025’te magazin basınına şaşırtıcı bir haber yansıdı. Rebecca Gayheart açtığı boşanma davasını geri çekmişti. Bu haber medyaya “Ünlü çift barışıyor mu?” başlıklarıyla yansıdı. Ancak acı gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Bundan tam 1 ay sonra, Nisan 2025’te Eric Dane ALS’ye yakalandığını açıkladı. Belli ki bu teşhisi zaten öğrenmiş, sadece açıklamak için biraz beklemişti. Rebecca Gayheart da aslında hayatında bir başkası olduğu halde ondan boşanmaktan hemen vazgeçmişti.

Eric Dane, ALS’ye yakalandığını açıkladıktan sonra bu tedavisi olmayan korkunç hastalığa sadece 10 ay dayanabildi ve daha bir yıl olmadan hayatını kaybetti. Hem kendisi hem de ondan vazgeçemeyen eşi Rebecca bu konuda açıklamalar yapmış ve neler yaşadıklarını kısa bir süre önce anlatmıştı.

Rebecca Gayheart yeni yıla girmeden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Eric Dane’in zamanı giderek kısaldığı için ailesiyle mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmek istediğini söylemiş ve kendisinin de bu isteği kırmadığı anlatmıştı.

KOCASINA ÖLENE KADAR BAKTI

“Bu yolculuğu onun için daha iyi veya daha kolay hale getirmek için ne yapabilirsem veya nasıl destek olabilirsem, bunu yapmak istiyorum. Ve bunu kızlarıma da örnek olmak istiyorum. Doğrusu bu.” diyen Rebecca Gayheart “Bu yıl kızlarım ve ben, evimizden yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki Eric'in evinde çok zaman geçirdik. Birlikte çok yemek yiyoruz. Sık sık ona ani ziyaretler yapıyoruz. Hemşirelerinin izin günlerinde de ben onun hemşiresi oluyorum” sözleriyle durumu özetlemişti.

Ünlü oyuncu durumlarının birçok kişi için kafa karıştırıcı olabileceğini söylemiş ve “Aşkımız romantik olmayabilir, ama ailevi bir aşk.” demişti.

O DA ÖLMEDEN ÖNCE "EN ÇOK KARIMA GÜVENİYORUM" DEMİŞTİ

Eric Dane de hayatını kaybetmeden önce verdiği bir röportajda ondan desteğini hiç esirgemeyen vefalı eşi için "Daha iyi arkadaşlar ve daha iyi ebeveynler olmayı başardık. Ve o muhtemelen en büyük destekçim, en sadık taraftarım ve hayatta en çok ona güveniyorum." demişti…