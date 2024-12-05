Aşk bir yılda bitti… Ünlü çifti ihanet mi ayırdı?

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İlk olarak Aralık 2023’te baş başa çıktıkları bir akşam yemeğinde görüntülenen, bir süre gizli saklı görüştükten sonra da kırmızı halıya birlikte çıkarak ilişkilerini ilan eden çift bir yıldır büyük bir aşk yaşıyordu.





AYRILIĞIN ÜZERİNE İHANETİN GÖLGESİ DÜŞTÜ

Espresso şarkısıyla listeleri altüst eden 25 yaşındaki Sabrina Carpenter ve son birkaç senedir rol aldığı filmlerle sinema dünyasında adından söz ettiren 32 yaşındaki Barry Keoghan hakkında daha önce de ayrılık söylentileri çıkmıştı.

Ancak ikili bu bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkiyi devam ettirdiler.

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Yakın çevreleri ünlü çift için “Ara vermeye karar verdiler” dese ve buna sebep olarak “İkisi de genç ve kariyer odaklı” bahanesini öne sürse de ayrılık haberinin ardında bir ihanet iddiası var.

ONU HER KONSERİNDE TAKİP ETTİ

Çift, ilişkilerini kendi ağızlarından ilan etmeseler de bu bir yıl boyunca birbirlerinin kariyerine destek verdi.

Keoghan eylül ayında 2024 MTV Müzik Video Ödülleri performansı için prova yaparken Carpenter'a destek olmak için yanına gitmiş bununla da kalmayıp ünlü şarkıcının sahne aldığı konserlerde onu izleyebilmek için şehirden şehre koşturmuştu.

Barry Keoghan sevgilisinin “Please Please Please” müzik videosunda da rol aldı ve iki sevgilinin klipteki sahneleri internette büyük ses getirdi.





KATILDIKLARI YAYINLARDA BİRBİRLERİNİ ÖVÜYORLARDI

Sabrina Carpenter, bu klip için “Ben gerçekten - hatta önyargılı olmayan bir görüşle - 'Bu müzik videosu için bulabileceğim en iyi aktör kim?’ diye düşündüm ve en iyi aday yanımda bir sandalyede oturuyordu. Ve bu konuda çok heyecanlıydı!” demişti.

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Barry Keoghan da katıldığı bir yayında sevgilisi için “Ben inanılmaz derecede şanslıyım. Sevgilim son derece yetenekli ve oldukça özel, güçlü ve bağımsız bir hanımefendi” sözlerini sarf etmişti.

Barry Keoghan'ın eski kız arkadaşı Alyson Sandro'dan 2 yaşında Brando adında bir oğlu var

İHANET İDDİALARINI YALANLAMADI

Tam bu ayrılık haberi gündeme gelmişken dedikodu siteleri Barry Keoghan’ın Sabrina Carpenter’ı aldattığını ve ilişkiyi bitiren asıl sebebin bu olduğunu yazmaya başladı.

Breckie Hill ihanet iddialarını yalanlamak yerine haberleri paylaştı, bununla da kalmayıp ihanetin doğru olduğunu ima eden fotoğraflar yayınladı

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Bu çarpıcı iddiada adı geçen ise milyonlarca takipçisi olan 21 yaşındaki TikTok influencer'ı Breckie Hill. Gözlerin çevrildiği Breckie iddiaları cevapsız bıraktı ancak doğrudan herhangi bir açıklama yapmadan, Barry'yi Sabrina'yı kendisiyle aldatmakla suçlayan TikTok videolarını yeniden yayınlamaya başladı. Ve iddiaların doğru olduğunu ima eden fotoğraflar paylaştı.