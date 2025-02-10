Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

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İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamalarına az bir süre kalan ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve Amerikan futbolunun en sevilen yıldızlarından NFL oyuncusu Josh Allen evlilik yolunda ilerlemeye devam ediyor.

İlk kez 2023’ün mayıs ayında birlikte oldukları ortaya çıkan ünlü çift geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı.

İkisi de 28 yaşında olan aşıklar nişanlanmalarından yaklaşık 3 ay sonra NFL Onur Ödülleri'nde kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

Kırmızı halıya sevgilisiyle ilk kez el ele çıkan Hailee Steinfeld nişan yüzüğünü de ilk kez gösterdi.

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Fotoğrafçılara birlikte poz veren ünlü çift kalabalığın arasında kimselerin onlara bakmadığını sandıkları anlarda sürekli öpüşüp koklaştı ancak yine de fotoğrafçılara yakalanmaktan kurtulamadılar.

Bir yıldan uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlilik kararı veren çift Josh Allen’ın hazırladığı çok romantik bir ortamda nişanlanmış, haberi sosyal medya hesaplarından paylaşırken de sonsuzluk işareti emojileri kullanmıştı.

Hailee Steinfeld daha önce 2018 yılında One Direction üyesi Niall Horan ile aşk yaşamış, ikili bir yıl sonra ayrılmıştı.

Josh Allen daha önce Brittany Williams ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşamış ve çift 2023'ün başlarında ayrılmışlardı.