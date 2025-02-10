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Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

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#Hailee Steinfeld#Josh Allen#Nişanlı Ünlüler
Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 14:07

Eskilerin deyimiyle yaşları, huyları, ünleri, boyları posları birbirine denk iki genç yıldız yaşadıkları büyük aşkın mutluluğuyla adeta etraflarına ışık saçıyor. Üç ay önce nişanlanan çift düğün için gün sayıyor…

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İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamalarına az bir süre kalan ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve Amerikan futbolunun en sevilen yıldızlarından NFL oyuncusu Josh Allen evlilik yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

İlk kez 2023’ün mayıs ayında birlikte oldukları ortaya çıkan ünlü çift geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı.

Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

İkisi de 28 yaşında olan aşıklar nişanlanmalarından yaklaşık 3 ay sonra NFL Onur Ödülleri'nde kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

Kırmızı halıya sevgilisiyle ilk kez el ele çıkan Hailee Steinfeld nişan yüzüğünü de ilk kez gösterdi.

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Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

Fotoğrafçılara birlikte poz veren ünlü çift kalabalığın arasında kimselerin onlara bakmadığını sandıkları anlarda sürekli öpüşüp koklaştı ancak yine de fotoğrafçılara yakalanmaktan kurtulamadılar.

Bir yıldan uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlilik kararı veren çift Josh Allen’ın hazırladığı çok romantik bir ortamda nişanlanmış, haberi sosyal medya hesaplarından paylaşırken de sonsuzluk işareti emojileri kullanmıştı.

Aşk ayaklarını yerden kesti… Nişan tamam, sırada düğün var

Hailee Steinfeld daha önce 2018 yılında One Direction üyesi Niall Horan ile aşk yaşamış, ikili bir yıl sonra ayrılmıştı.

Josh Allen daha önce Brittany Williams ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşamış ve çift 2023'ün başlarında ayrılmışlardı.

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#Hailee Steinfeld#Josh Allen#Nişanlı Ünlüler

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