Çeyrek asırlık evliliği yasak aşk bitirdi.. Herkes biliyordu, ama kimse konuşmadı

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Elbette günün birinde her evli çift ayrılabilir, her yuva dağılabilir. Üstelik Jackman ile Furness'in yakınları da boşanma açıklamasının ardından "Bu beklenen sondu" diye yorum yaptı. Ancak çiftin hayranları bu duruma bir türlü inanmak istemedi. En çok da "Neden?" sorusu dolaştı zihinlerde.

İşte şimdi bu büyük sorunun yanıtı da usul usul şekillenmeye başladı.

Gelin neler olup bittiğine bir bakalım.

İLİŞKİ BAŞLADIĞINDA İKİSİ DE EVLİYDİ

Konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi 56 yaşındaki Hugh Jackman'ın adı bir süredir The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile anılıyor. Daha da ötesinde Foster dü bir süre önce kocasından boşandı.

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Durum böyle olunca, ikilinin son birkaç yıldır da birlikte çalıştığı bilinince bu kez "Jackman ile Deborra Lee Furness'in evliliği Sutton Foster için mi bitti?" sorusu ortada dolaşmaya başladı.

Ve görünüşe göre de 27 yıllık evliliğin bitimine gerçekten de bu olay neden oldu. Hatta Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness de dolaylı yoldan bu durumu doğruladı.

Elbette 68 yaşındaki Furness, ortaya çıkıp "Kocamla arama Sutton Foster girdi" demedi. Bunun yerine bambaşka bir adım attı.

SONUNDA TAŞLAR YERİNE OTURMAYA BAŞLADI

İnternette hazırladığı dedikodu sitesiyle tanınan Tasha Lustig'in, "Hugh Jackman, sevgilisinin ardından gitmeyi seçti. Hatta bu yeni ilişkisini kamuoyuna "yumuşak" bir şekilde duyurmak amacında ikisi de" yorumunu yaptığı ve Instagram hesabında paylaştığı bir videoyu beğendi.

Yapılan yorumlara göre Deborra Lee Furness bu adımıyla eski kocası Jackman'ın kendisini Sutton Foster aşkı uğruna terk ettiği söylentilerini doğrulamış oldu.

Aslına bakılırsa bu konu gerçekten de usul usul gündemin ilk sıralarına yerleşti zaman içinde. Önce Jackman ile Furness arasındaki aşkın yıllar içinde şekil değiştirdiği bu yüzden de evliliklerini bitirmeye karar verdikleri konuşuldu.

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Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra da bu kez Sutton Foster'ın ismi ortada dolaşmaya başladı. O da kocası Ted Griffen'den boşanınca birçok kişinin kafasında taşlar yerine oturmaya başladı.

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'İŞTE BU KONUDA HAKLISIN!'

Geçtiğimiz haftalarda eski çiftle ilgili basına yansıyan başka bir iddia daha vardı. Buna göre de Deborra Lee Furness, o dönemde evli olduğu Hugh Jackman'ın, rol arkadaşı Sutton Foster ile yakınlaştığından şüpheleniyordu.

Sonuç olarak dedikodu yazarı Lustig'in "Jackman ile Foster'ın ilişkisi evliliğin yıkılmasına neden oldu" iddiasının yer aldığı videoya Deborre Lee Furness'ın beğeni göndermesi de bu söylentinin doğruluğunun kanıtı oldu.

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Ama olay bununla da sınırlı kalmadı.

Furness'in yakın arkadaşı olan Amanda de Cadenet de yine aynı videoya yaptığı yorumda Tasha Lustig'e "Bu konuda haklısın. Sevgili arkadaşım Deborra yine her an ışıldayacak" yorumunu yaptı.

İddialara göre Jackman ile Foster'ın ilişkisi her ikisi de başkalarıyla evliyken başladı. Aşklarını resmen açıklamak için ise uygun bir zamanı bekliyorlar.

HERKES BİLİYORDU AMA KİMSE KONUŞMADI

Hatta Jackman ile Furness'in evliliğini, ünlü oyuncunun ihanetinin bitirdiğine dair başka bir ayrıntı daha var.

Jackman ile Foster'a yakın kaynakların US Weekly'ye söylediğine göre her ikisi de evliyken başlayan bu ilişkiyi aslında yakın çevreleri çok uzun zamandır biliyordu, ama bu konuda ağızlarını sımsıkı kapalı tuttular.

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US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Hugh'un Sutton ile ilişkisi evliliğinin bitmesine neden oldu. Bunu herkes biliyordu ama sustu. Çünkü ikisi de çok iyi ve harika insanlar. Herkes onların mahremiyetine saygı gösterdi" dedi.

Hatta aynı kaynak Foster ile Jackman'ın ilişkisinin çok iyi gittiğini de sözlerine ekledi.

GİYİNME ODASINDA BULUŞTUKLARINI KENDİSİ ANLATTI

Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisiyle ilgili her gün yeni bir iddia sonra da yeni bir kanıt ortaya atılıyor. İkilinin, müzikalde birlikte çalıştıkları sırada yaptığı röportajlar yeniden mercek altına alınıyor. İşin ilginci her birinde de Jackman ile Foster ilişkisinin o müzikal sırasında başladığına dair yeni bir ayrıntı bulunuyor.

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Bunlardan biri de geçen hafta gündeme geldi. Yine söz konusu olan Sutton Foster'ın müzikalde oynadığı dönemde verdiği bir röportajdı.

Foster'ın anlattığına göre Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.

HER GÖSTERİ ÖNCESİ 'HALI SOHBETİ'

Bunun nedenini de Sutton Foster röportajında şöyle anlattı: "Çünkü benim giyinme odam her zaman karışık olurdu. Bu yüzden de halıda oturup sohbet ederdik."

Oyuncunun söylediğine göre bu "halı sohbetleri" Jackman ile ortak çalışmalarının en zevkli kısmıydı.

İkili arasındaki aşk söylentilerinin yayılmasından sonra Sutton Foster'ın iki yıl önce söylediği bu sözler bir kez daha akıllara geldi.

Bütün bunlara, Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness'in, onlardan şüphelendiği iddiaları da eklenince dedikodu çarkları başka türlü dönmeye başladı.

Şimdi daha fazla insan Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisinin daha boşanmalarından önce o müzikal sırasında başladığına inanmaya başladı.