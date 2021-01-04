MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAsil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu
GeriMagazin Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Mahmut DOĞAN/KKTC (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu
Abone Olgoogle-news

KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada’nın en ünlü ismi iş insanı Asıl Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu.

Asil Nadirin ikinci eşi Nur Nadir, (36) dün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir adında erkek bebek dünyaya getirdi. Nadir çifti, 1 Mayıs 2019 tarihinde Lisa Nur isimli kız bebek ile çocuk duygusunu tatmıştı. Nadir çiftinin, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Mert Selim Nadir isminde erkek bebeği oldu.

Öte yandan Asil Nadir, 1 Mayıs’ta 80 yaşına girmeye hazırlanıyor. Asil Nadir’in geçmiş evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor.

Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu


1980’LERE DAMGA VURMUŞTU

Türkiyede adını medya imparatoru olarak duyuran Asil Nadir 1941de Lefkede doğdu. Babası polislikten ayrılınca ailesi Mağusaya yerleşti. Asil Nadir iş dünyasına ilk adımını, çocukluğunda Maraş bölgesinde gazete satışı yaparak attı. Babası daha sonra İngiltereden getirttiği otobüsler ile Kıbrısın ilk otobüs şirketini kurdu. Ailesi, Rum çetelerin zulmü nedeniyle 1961 yılında Londraya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı. Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. Dönemin Başbakanı Turgut Özalın tavsiyesi üzerine 1988de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiyede ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. 1990 yılı sonunda, borsada spekülasyon yapmak ve milyonlarca sterlini zimmetine geçirmekle suçlandı. 17 Aralık 1990da tutuklandı. 1993te kefaletle serbest bırakılınca özel uçağıyla KKTCye kaçtı. 2010 yılında İngiltereye döndü. 2013de kalan 5 yıllık cezası için Türkiyeye gönderildi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle