Aşkları hep yaşına uygun olurdu... Çok düşündü, bu kez genç sevgilide karar kıldı

Haberin Devamı

Kamera karşısına geçip farklı karakterlere hayat verdikçe hayranlarının sayısı da arttı. Tabii durum böyle olunca bu yakışıklının özel hayatı da merak konusu oldu.

İşin aslı o da hiç boş durmadı bu konuda. Birçok ünlü güzelle çok konuşulan aşklar yaşadı. Son birkaç gündür yine gündemin ilk sıralarına çıkmasının nedeni de bu zaten... Yeni sevgilisi... Üstelik bu kez gönlünü kaptırdığı aşkı, kendisinden tam 25 yaş daha genç...

AŞK HAYATI DA HEP GÜNDEMDE

Fiziksel özelliklerini sıraladığımız zaman hayranları Gerard Butler'dan söz ettiğimizi hemen anladı zaten.

54 yaşındaki İskoç oyuncu Butler, ünlü kaslarını sergilediği 300 Spartalı, Not: Seni Seviyorum, Operadaki Hayalet, Kod Adı: Olympos'un da aralarında bulunduğu birçok yapımda rol aldı. Oyunculuğu bir yana aşk hayatıyla da hep gündemde kaldı Gerard Butler.

Haberin Devamı

54 yaşına gelmesine rağmen Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Butler, bir süredir Victoria's Secret modeli Penny Lane ile birlikte görüntüleniyor. İkili, geçen hafta samimi şekilde birkaç kez objektiflere takıldı.

Konunun bu kadar çok konuşulmasının tek nedeni, dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak bilinen Gerard Butler'ın yeni aşkı değil. Kalbinin yeni sahibiyle aralarındaki yaş farkı.

Çünkü Butler, bugüne kadar genellikle kendi kuşağından kadınlarla romantik ilişkiler yaşadı. Arada biraz daha genç sevgilileri olsa da özellikle son yıllardaki tercihi bu yöndeydi.

Bu son tercihiyle ise "Acaba hep yarı yaşındakilerle çıkan Leonardo DiCaprio'nun yeni rakibi mi?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

Gerard Butler, geçen hafta yarı yaşındaki model Penny Lane ile samimi şekilde görüntülendi.





Haberin Devamı

Penny Lane, son dönemin gözde modellerinden biri olarak biliniyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AŞK DEFTERİNDEN SAYFALAR

Gelin biz de yakışıklı oyuncunun eski sevgilileriyle aralarındaki yaş farkına bir bakalım.

Önceki sevgilisiyle aralarında üç yaş fark vardı: Penny Lane ile aşk yaşamaya başlamadan önce Gerard Butler, Morgan Brown ile dokuz yıllık bir ilişki sürdürdü. Bu aşkıyla aralarında sadece üç yaş fark vardı... Butler 53, Morgan da 50 yaşına geldiğinde yani geçen yıl bu ilişki sona erdi.





Kendisinden iki yaş büyüktü: Butler, 2014 yılında yani Morgan Brown ile tanışıncaya kadar bir süre de Lizzie Cundy ile aşk yaşadı. Bu kez sevgilisi kendisinden iki yaş büyüktü. O dönemde Gerard Butler 44, Cundy ise 46 yaşındaydı.

Haberin Devamı





Arada genç bir sevgilisi oldu: Aslında Gerard Butler'ın sevgili seçiminde yaş unsuru çok değişken bir görüntü sergiliyor. Lizzie Cundy ile sevgili olmadan önce Romanyalı model Madalina Ghenea ile kısa süren bir romantik ilişki yaşadı Butler.. O sırada yakışıklı oyuncu 43, Ghenea ise 25 yaşındaydı.





Birbirine yakın yaşlar: Butler, 2019 yılında ünlü TV yüzü Brandi Glanville ile romantik bir yakınlaşma yaşadı. O sırada Butler 49 yaşındaydı, Glanville ise 39. Yani aralarında öyle kayda değer bir fark yoktu.





Haberin Devamı

Kısa bir ilişki yaşadılar: Takvimler 2011 yılını gösterirken Butler 42 yaşındaydı. O sırada 29 yaşında olan Jessica Biel ile kısa bir ilişki yaşadı.





İkisi de aynı yaştaydı: Butler, 2000'lerin ilk yarısında yaşıtlarıyla da aşk yaşadı. Bunlardan biri de kendisiyle aynı yaşta olan Jennifer Aniston'dı. Yakınlaştıkları 2010 yılında hem Butler hem de Aniston 40 yaşına girmişti.





Onunla da yaşıttı: Ondan önce de Butler, 20076 yılında model Naomi Campbell ile çok uzun ömürlü olmayan bir aşk yaşadı. O dönemde her ikisi de 37 yaşındaydı.