Aşıklardan ilk fotoğraf

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SEVGİLİLER EL ELE

Aşklarını ilk kez geçtiğimiz çarşamba günü Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ’ın duyurduğu oyuncu Selin Şekerci ve işletmeci Osman Yalın, Nişantaşı’nda el ele görüntülendi. Daha önce “Aşka tövbe ettim” açıklamasıyla gündeme gelen Selin Şekerci, “Aşkı Osman Bey’de mi buldunuz?” sorusu karşısında gülmekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Gözden Kaçmasın Tehlikeli yakınlaşma Haberi görüntüle

BOĞAZ YÜRÜYÜŞÜ

Alişan önceki gün yeğeni Eyşan Tektaş ile Bebek sahilinde yürürken görüntülendi.

Amca-yeğen uzun uzun sohbet etti. Şarkıcı, “Hafta sonları konserlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta Bodrum’a gidip kısa süreli bir tatil yapacağız” dedi. (Sayit DURMAZ)

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MURAT'IN YENİ OYUNCAĞI

Murat Ceylan önceki gün Cihangir’de yeni aldığı elektrikli motosikletini otoparktan çıkarırken görüntülendi.

Ünlü sunucu zafer işareti yaparak poz verdi. (Sayit DURMAZ)

DOĞUM GÜNÜNÜ BAĞIŞLADI

Sinem Kobal, 14 Ağustos’ta 35 yaşına basacak. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiye bir yardım kampanyası başlattı:

“Yeni yaşım, güzelliklerle gelsin. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kanser siz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Hediye olarak göndereceğiniz desteklerle güldürebileceğimiz çocuklar için yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi biliyorum.”

SORULARA YANIT YOK

Bir süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu Murat Cemcir, önceki akşam Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Arkadaşıyla buluşup yemek yiyen oyuncu, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını “Arkadaşlar sokakta röportaj vermiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı. Cemcir zafer işareti yaparak poz verdi. (Sayit DURMAZ)

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ENDER'E UZAY PARTİSİ

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın’ın oğulları Ender Ridley 1 yaşına bastı.

Çift, evlerinin bahçesinde uzay temalı bir parti düzenledi. Halsey, partiden renkli kareleri Instagram’da paylaştı.