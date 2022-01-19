Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Araçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı 2 bin kişi kurtarıldıAraçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
2.6 milyar lira ceza kesilmişti Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı2.6 milyar lira ceza kesilmişti! Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı#Rekabet Kurulu
Galibiyete rağmen o isme yüklendi Berabere bitmesi için çok uğraştı...Galibiyete rağmen o isme yüklendi! "Berabere bitmesi için çok uğraştı..."#Beşiktaş
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Demet Özdemir
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı
Sinem Vural

Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Çift, âşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdı.

Haberin Devamı

OYUNCU Seranay Sarıkaya’nın bir süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen’den ayrıldığı ortaya çıktı. Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü. 3 aydır birlikte ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti. İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

İkili, 2022’yi âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Umut Evirgen’in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya’nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

Arkadaşça başladı

Haberin Devamı

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in birliktelikleri önce arkadaşça başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sık sık Umut Evirgen’in Emirgan’daki mekânında bir araya geldi.

İlk ayrılık Koç ve Özdemir’den

2021’in en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç da Paris tatiline çıkmış, oradaki romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Fakat çift, dönüşte anlaşamadıkları için ayrılık kararı almıştı. İkili, haberler sonrası birbirlerinin tüm fotoğraflarını silmişti.

Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı

Gözden Kaçmasın

Umut Evirgenden Serenay Sarıkaya itirafı: Evet aşk yaşıyoruzUmut Evirgen'den Serenay Sarıkaya itirafı: Evet aşk yaşıyoruz
#SERENAY SARIKAYA#UMUT EVİRGEN
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendiSerenay Sarıkaya, Umut Evirgen’in aracında görüntülendi
#SERENAY SARIKAYA#UMUT EVİRGEN
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu