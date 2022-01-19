Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!

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OYUNCU Seranay Sarıkaya’nın bir süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen’den ayrıldığı ortaya çıktı. Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü. 3 aydır birlikte ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti. İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.



AİLESİYLE TANIŞMIŞTI



İkili, 2022’yi âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Umut Evirgen’in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya’nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

Arkadaşça başladı

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Oyuncu Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in birliktelikleri önce arkadaşça başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sık sık Umut Evirgen’in Emirgan’daki mekânında bir araya geldi.

İlk ayrılık Koç ve Özdemir’den

2021’in en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç da Paris tatiline çıkmış, oradaki romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Fakat çift, dönüşte anlaşamadıkları için ayrılık kararı almıştı. İkili, haberler sonrası birbirlerinin tüm fotoğraflarını silmişti.