Aşıklar kırmızı halıda el ele! ‘Dünya görsün işte benim güzel sevgilim’

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Yakın dostu George Clooney’le başrolü paylaştığı Wolfs filminin gösterimi için Venedik’e gelen Brad Pitt yanında çok konuşulan kız arkadaşı Ines de Ramon’u da getirmişti.

Venedik’te bir çift olarak ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan aşıklar filmin galasına da el ele geldiler.

AŞIKLAR KIRMIZI HALIDA İLK KEZ EL ELE!

Brad Pitt baştan aşağı siyahlara bürünmüş, adı usta aktörler anılmaya başladığından beri “esmer güzeli” olarak adlandırılan Ines de Ramon ise tek omuzlu saten beyaz elbisesiyle göz kamaştırıyordu.

Kırmızı halıya ilk kez birlikte hem de el ele gelen 60 yaşındaki Brad Pitt ve 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon Kasım 2022’den beri birlikte.

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Çifte kumrular ilişkilerinin ilk bir yılında gizli saklı görüşüp birlikte poz vermemeyi tercih ederken bir süredir artık saklanmıyorlar. Kırmızı halıda ilk kez bir araya gelen çiftin ilişkilerinin giderek ciddileştiği ve artık aynı evde yaşamaya başladıkları biliniyor.

Galaya birlikte gelen Pitt ve de Ramon çifti, Pitt’in filmdeki rol arkadaşı ve gerçek hayatta da yakın dostu olan George Clooney ve eşi Amal Clooney’le de bol bol poz verdi.

İKİ ÜNLÜ ÇİFT VENEDİK'İN KEYFİNİ BİRLİKTE ÇIKARDI

İki ünlü çift galadan önce de birlikte dörtlü bir yemeğe çıkıp Venedik’in kanallarında tekneyle gezerek keyifli bir gün geçirmişti.

Brad Pitt’in ayrıldıktan sonra kanlı bıçaklı hale geldiği ve mal paylaşımı davasının hâlâ devam ettiği eski eşi Angelina Jolie de birkaç gün önce Maria Callas’a hayat verdiği yeni filmi Maria için Venedik’teydi.

Magazin dünyası yıllardır birbirlerinin yüzlerine bile bakmayan eski karı kocanın karşılaşıp karşılaşmayacağını merakla bekliyordu.

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ESKİ KARISIYLA KARŞILAŞMASIN DİYE ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Beklenen karşılaşma yaşanmadı ve Brad Pitt Venedik’e sevgilisiyle, Angelina Jolie ayrıldıktan 2 gün sonra geldi.

Zaten film festivalinin organizatörleri de Pitt'in çekişmeli boşanma sürecinde eski eşi Angelina Jolie ile karşılaşmaması için ekstra önlemler aldıklarını ve festival programını buna göre yaptıklarını itiraf etmişlerdi.

Altı çocuk sahibi olan eski çift, 49 yaşındaki Jolie'nin 2016’da boşanma davası açmasından bu yana mahkemede mücadele ediyor.

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De Ramon ise daha önce “Vampire Diaries” yıldızı Paul Wesley ile evliydi. İkili, esmer güzelin Pitt ile ilişkisinden önce, 2022 yılında ayrılmıştı.

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