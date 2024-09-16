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Aşıklar el ele? Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan evlilik soruna yanıt yok!

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Birce Akalay
Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 08:50

Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçen gece Etiler’deki Arkestra’dan çıkarken görüntülendi.

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Mekândan el ele çıkan sevgililer, muhabirlerin evlilik soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. (Sayit DURMAZ)

Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok

Boğaz’da balık tuttu

Hande Erçel hafta sonu tekneyle denize açıldı. Balık tutan güzel oyuncu, o anları Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.

Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok

Çimlerde keyif

Birce Akalay önceki sabah Bebek Parkı’ndaydı. Çimlere uzanarak senaryo okuyan oyuncu, daha sonra köpeği Cipsy ile oyun oynadı. Akalay, Hakan Kurtaş’la evleneceği iddiasını soran muhabirlere “Sokakta konuşma huyum yok. Başka zaman, başka yerde konuşuruz” dedi. (Behlül AYDIN)

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Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok

Neşeli parti

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Džeko ve eşi Amra Džeko, oğulları Dani’nin 7’nci yaşını geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’daki Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kutladı. Renkli partiye çiftin yakın dostları da çocuklarıyla katıldı.

Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok

Aile bir arada

İbrahim Tatlıses önceki gün çocukları İdo Tatlıses ve Zübeyde Melek, gelini Yasemin Tatlıses, torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’le bir araya geldi. Keyifli bir gün geçiren aile, havuz başında hatıra fotoğrafı çektirdi. İdo Tatlıses o kareyi sosyal medya sayfasında yayınladı.

Aşıklar el ele Hande Erçel ve Hakan Sabancıdan evlilik soruna yanıt yok

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Birce Akalay

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