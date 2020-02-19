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Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Âşıklar eğlencede

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Âşıklar eğlencede

Dilan Erkaya, kendisi gibi model olan sevgilisi Laura Shakimova’yla Klein Phönix’e girerken görüntülendi. Erkaya fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bizi neden çekiyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Erkaya, kendisi gibi model olan sevgilisi Laura Shakimova ile Maslak’ta objektife takıldı. İlk olarak Bebek’te bir kafede çorba içerken görüntülenen çift bu kez Klein Phönix adlı mekanda eğlenmeye gitti. Mekandan içeri girerken flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Erkaya ve Shakimova yüzlerini gizlemeye çalıştı. Erkaya fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bizi neden çekiyorsunuz” diye tepki gösterdi. Çift ardından koşar adım mekana giriş yaptı.

Âşıklar eğlencede

Âşıklar eğlencede


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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