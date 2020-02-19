Âşıklar eğlencede

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Erkaya, kendisi gibi model olan sevgilisi Laura Shakimova ile Maslak’ta objektife takıldı. İlk olarak Bebek’te bir kafede çorba içerken görüntülenen çift bu kez Klein Phönix adlı mekanda eğlenmeye gitti. Mekandan içeri girerken flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Erkaya ve Shakimova yüzlerini gizlemeye çalıştı. Erkaya fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bizi neden çekiyorsunuz” diye tepki gösterdi. Çift ardından koşar adım mekana giriş yaptı.









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