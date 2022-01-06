Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor

Haberin Devamı

'HEPSİ GEÇMİŞTE KALDI'

Oyuncu, görünüşe göre kanamadan ölmek üzere olduğu, saatler boyu acı çektiği ve uyduruk bir sedye ile tam 55 saat sonra hastaneye ulaştığı o kötü anıları çoktan kişisel tarihinin sayfalarına gömdü. O anlar için "Hepsi geçmişte kaldı" diyen oyuncu, o ülkeye dönmek için bavulunu hazırlamaya başladı bile.

FİLM GİBİ BİR OPERASYONLA HASTANEYE ULAŞTIRILMIŞTI

Ünlü oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yılın şubat ayında bir kaza geçirip bacağını dört yerden kırmıştı. Issız ormanda düşüp bacağını kıran oyuncu, tek başına saatlerce yardım bekledi. Tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan oyuncu, iç kanama tehlikesi geçirdi. Ashley Judd, Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alındı. Judd, yaşadığı kabus gibi anları da o anlarda neler hissettiğini de sosyal medya paylaşımları aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

Haberin Devamı

YENİDEN ÇOK SEVDİĞİ DAĞLARA KAVUŞTU

Tam altı ay boyunca yürüme konusunda zorluk yaşayan, bacaklarındaki kırıklar yüzünden operasyon geçiren 53 yaşındaki Ashley Judd, sağlığına kavuştu. Üstelik de yeniden dağlara tırmanmaya ve doğa yürüyüşlerine başladı. Judd, yaşadığı Tennessee yakınlarındaki Great Smoky Mountains National Park'ta doğa yürüyüşleri yaptı. Sonra da yeni yıl tatili için İsviçre Alpleri'ne gitti. Sonuç olarak geçen yıl yaşadığı o kazanın ardından tekrar Kongo'ya dönmeye hazırlanıyor.

YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Ashley Judd, bu kararını da sosyal medya hesabından duyurdu. Judd "Selam 2022" diye başladığı paylaşımında, önce kendi ülkesinde sonra da İsviçre Alpleri'nde yaptığı doğa yürüyüşleri ve tırmanışların ardından kendini "hazır" hissettiğini yazdı. Sonra da şöyle devam etti: "Bütün bunlar bana kendimi hazır hissettiriyor. Ne için? Evet, Kongo! Şimdi dönüyorum. Kalbim açık ve istekli." Judd, paylaşımında, geçen yıl Kongo'da yaşadığı kazayı, kan kaybı yüzünden neredeyse ölümün eşiğine geldiğini hatırlayıp o zor anlarda kendisine yardım elini uzatan herkese bir kez daha teşekkür etti. Oyuncu, o kötü anların artık geçmişte kaldığını da belirtti.

Haberin Devamı

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Ashley Judd, ormanda yürürken, yere düşen bir ağaca takıldı. Dengesini yitiren Judd, kendisi de düştü. Bu sırada sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Hareket edemediği için de yaklaşık beş saat ormanda yardım bekledi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Ashley Judd, ormanda yürürken, yere düşen bir ağaca takıldı. Dengesini yitiren Judd, kendisi de düştü. Bu sırada sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Hareket edemediği için de yaklaşık beş saat ormanda yardım bekledi. BEŞ SAAT YARDIM BEKLEDİ





İLKEL BİR SEDYEYLE TAŞINDI

Daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı. Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü.

Ashley Judd'un tedavisi Güney Afrika'da bir hastanede başladı. Ünlü oyuncu bütün bu yaşadıklarını hem Instagram sayfasından paylaştı hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlattı. Judd paylaşımında "Eğer Kongolu kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim olmasaydı iç kanamadan ölebilirdim" diye yazdı. Judd, kendisine uzanan yardım elleri olmasaydı, ölmese bile bacağını kaybedebileceğini de ekledi. Ünlü oyuncu o kötü anlarda kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

ANNESİ VE ABLASI COUNTRY ŞARKICISI

Tam adı Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika Birleşik Devletleri’de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlayan Judd'unç annesi Naomi ve ablası Wynonna da country şarkıcısı olarak tanınıyor. Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 tarihli Ruby in Paradise’da sergiledi. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997’de Kiss the Girls ve 1999’da Double Jeopardy’de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu.

Haberin Devamı

HEM OYUNCU HEM AKTİVİST

1990’lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000’lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakaladı. Ashley Judd, kadın ve insan haklarıyla ilgili kampanyalara katılımıyla da tanınıyor.