Annesi, son nefesini ünlü oyuncunun kollarında vermişti... Ama ona servetinden tek kuruş bırakmadı... Ben onu affettim, özgürleştim

Haberin Devamı

Dışarıdan böyle görülse de anne ya da babamızı yitirdiğimizde aslında biz aksini düşünsek de bu acı vedaya hiç de hazır olmadığımızı anlarız.

İşte böyle bir durumla karşılaşan bir ünlü, annesi kollarında hayata veda ederken neler hissettiğini dile getirdi.

"Bir ebeveynin ölümü, kavramsal olarak hazır olduğumuz bir şeydir. Ayrıca ben annemin ruh sağlığıyla ilgili sorunları olduğunu biliyordum. Beyni zarar görmüştü, acı çekiyordu. Ama bütün bunlar benim hazır olmamı sağlamadı" diyerek anlattı annesinin ölümüyle nasıl yüzleştiğini.

ANNESİNİ ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE KAYBETTİ: ONU KANLAR İÇİNDE BULDU

Olayı başından bu yana takip edenlerin çok iyi bildiği gibi annesini çok acı ve şok edici bir şekilde kaybeden bu ünlü, oyuncu Ashley Judd.

Haberin Devamı

Oyuncunun, tanınmış bir şarkıcı olan annesi Naomi Judd, 2022 yılının nisan ayında, 76 yaşındayken ateşli silahla kendi canına kıymıştı.

Acı haberi de Naomi'nin yıllarca aynı sahneyi paylaştığı şarkıçı kızı Wynonna ile oyuncu Ashley Judd, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.

55 yaşındaki Ashley Judd, konuk olduğu Anderson Cooper'ın All There Is adlı sohbet programında annesine son vedasını anlattı.

Söylediğine göre bu ölümün onu en çok etkileyen yanı annesinin aniden canına kıyması ve onu da Ashley Judd'ın kanlar içinde bulmasıydı.

'ANNEM ÖLÜRKEN ONU KUCAĞIMA ALDIM... İYİ Kİ YANINDAYDIM'

Ünlü oyuncu Judd " Annemin ölümü travmatik ve beklenmedikti. Çünkü annem kendi canına kıydı. Onu da ben buldum. Annem ölürken onu kucağıma aldım" diyerek hayatı boyunca unutamayacağı o anları anlattı.

Ashley Judd, annesinin son nefesinde yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini gizlemedi. Böylece ona son kez veda etme şansı da buldu.

Ünlü oyuncu o anlarda neler hissettiğini de şöyle anlattı: "Ağzımdan çıkan sözler şunlar oldu: 'Anne ne kadar acı çektiğini görüyorum ve sorun yok. Gitmen sorun değil. Ben buradayım, seni seviyorum. Git ve babanı gör. Git, halkının yanında ol."

Haberin Devamı

Ashley Judd, Cooper'ın programında annesini, bu yaptığından dolayı affettiğini birkaÇ kez tekrarladı.

Annesini yatak odasında kanlar içinde bulmanın ve son nefesine tanık olmanın kendisinde yarattığı travmanın ise sonradan ortaya çıktığını anlattı Ashley Judd. Fakat gördüğü özel bir terapi sayesinde bunun da üstesinden geldiğini sözlerine ekledi.

NASIL ÖLDÜĞÜNÜ SONRADAN AÇIKLADI

Ashley Judd ve ablası Wynonna, annelerinin ölümünü sosyal medyadan duyurdu ama ilk anda fazla ayrıntılı bilgi vermedi.

Daha sonra Ashley Judd, katıldığı bir TV programında "Nasıl olsa duyulacak, bari bizden duyun" diyerek tüyler ürperten gerçeği anlattı.

Haberin Devamı

Judd, annesinin ateşli silahla kendi canına kıydığını itiraf etti. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Bu bizim paylaşmaktan rahatsız olduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki bunu eğer biz söylemezsek bir başkası söyleyecek" dedi.

Ashley Judd, annesinin o son gününde yanında, onun evinde olduğunu ama bu trajediyi engelleyemediğini anlattı.

ÖLDÜĞÜ GÜN ONUN EVİNDEYDİ

Annesinden birkaç kilometre uzakta yaşayan Judd, anlattığına göre o son gece onun evine gitti. O gün hakkında şunları anlattı Judd: "Annemin evini her gün ziyaret ediyordum. O gün karmaşık bir gündü. Annem bana gece kalıp kalmayacağımı sordu, ben de ona kalacağımı söyledim."

Haberin Devamı

Bu konuşmanın ardından annesi Naomi'nin üst kata çıktığını anlattı Ashley Judd. Söylediğine göre o arada da kapı çaldı ve bir arkadaşı Naomi'yi ziyarete geldi. Bunu haber vermek için üst kata çıktığında ise annesini kanlar içinde buldu.

Konuk olduğu programda o anlar hakkında şunları anlattı Judd " Onu o şekilde bulmak hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı. Annem kollarımda ölüyordu, ona 'yakında babanı ve kardeşini göreceksin" dedim

Ashley Judd, annesinin uzun süredir bazı ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini söyleyip bu durumdaki başka insanlara yardım etmek istedikleri için bu açıklamayı yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

MİRASINDAN TEK KURUŞ BIRAKMADI

Bu büyük şokun ardından Ashley Judd ile annesi gibi ünlü bir şarkıcı olan ve hatta onunla bir ikili oluşturan ablası Wynona Judd başka bir şok daha yaşadı.

Naomi Judd'un vasiyeti açıklandı ve ünlü şarkıcının kızlarına mirasından tek bir kuruş bile bırakmadığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık kocası Larry Strickland'e devretti.

Naomi Judd vasiyetinde, kocasının "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.

Ünlü şarkıcının vasiyetinde çarpıcı bir madde daha bulunuyor. Buna göre eğer kocası Larry Strickland, ölüm ya da başka bir nedenle bütün bu servetin yönetimini sürdüremeyecek hale gelirse ondan sonra bu görevi onun kardeşi yani Judd'ın kayınbiraderi Reginald Strickland ile vasiyetin imzalanması sırasında hazır bulunun hukuk firması devralacak.

Ashley Judd ile ablası Wynonna, Naomi Judd'un 1964 ile 1972 arasında Michael C. Ciminella ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Naomi Judd daha sonra 1989 yılında şarkıcı Larry Strickland ile hayatını birleştirdi.