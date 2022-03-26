İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum!

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İKİZLERİN DOĞUMUNDAN SONRA BİRAZ ZORLANDI

Sosyal medya sayfasından paylaştığına göre de doğum sonrası eski düzenine dönmekte biraz zorlandı. Formunu korumak için yaptığı egzersiz programını bile bir kenara iten Graham, bir buçuk ayın sonunda "hayata döndüğünü" yine sosyal medya sayfasından duyurdu.

'İYİLEŞMEK İÇİN EPEY UZUN ZAMAN AYIRDIM'

Spor yaptıktan sonra ter içinde kaldığı bir videosunu paylaşan Graham "Tamam, yalan söylemeyeceğim. Bunlar benim 11 haftalık ikizlerimin dünyaya gelmesinden sonra döktüğüm ilk ter damlaları. İyileşmek için çok uzun bir zaman ayırdım. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, bedenim de bunun için can atıyor. O zaman haydi başlayalım" dedi.

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ÜÇ TANE OĞLU OLDU

Justin Erwin ile evliliğinden 2 yaşında bir oğlu olan Graham, geçen ocak ayında da ikiz bebek sahibi oldu. Kendi itirafına göre de ikizlerin dünyaya gelmesinden sonra epey zorlandı. Ama sonunda kendini toparladı ve eski alışkanlıklarına geri döndü.

Graham'ın ilk bebeği Isaac, iki yaşına geldi. Geçen ocakta dünyaya gelen ikizleriyle birlikte şimdi üç çocuklu bir anne oldu ünlü model. Graham'ın ilk bebeği Isaac, iki yaşına geldi. Geçen ocakta dünyaya gelen ikizleriyle birlikte şimdi üç çocuklu bir anne oldu ünlü model. ÜÇ ÇOCUKLU ANNE

MODA DÜNYASINDA KALIPLARI YIKTI

Ashley Graham, kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi. Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.

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ANNE OLUNCA BEDENİM DE DEĞİŞTİ

Ashley Graham ve kocası Justin Ervin, 2020'de bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Graham, doğumdan sonra fiziksel görüntüsünün değiştiğini, vücudunun genişlediğini ama bu durumdan şikayetçi olmadığını ifade etmişti. Şöhreti, sıfır beden modellerin hakim olduğu moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncüsü olarak bulan Ashley Graham bu konuda da şunları söylemişti: "Doğumdan sonra farklı bir bedensel yolculuktan geçmek zorunda kaldım. Bu değişimi anlıyorum ve bununla barışığım." Ashley Graham, bebek dünyaya getirdikten sonra daha da irileşen bedeniyle ilgili sorun yaşamadığını da sözleri eklemişti.

Ashley Graham, sadece kilo konusunda değil, farklı fiziksel yaklaşımıyla da gündem olmuştu. Koltuk altlarına epilasyon yapmadığı için eleştirilen Graham "Benim felsefem şudur: Ne zaman istiyorsan o zaman epilasyon yap, ne zaman istiyorsan o zaman bırak, senin için ne iyiyse onu yap."

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'BENİM EN SEKSİ YANIM'

Takipçilerini bedensel pozitivizm konusunda da yönlendiren Ashley Graham, sosyal medya sayfalarında da bu konuda paylaşımlar yapıyor. Kadınlara, kendi bedenleriyle barışık olmayı öğütlüyor. Bu paylaşımlarından birinde de şunları söylüyordu Ashley Graham "Vücudumun en güçlü bölümü? Bacaklarım! Vücudumun en seksi yeri? Gözlerim! Vücudumun en sevdiğim bölümü? Çenem! En önemli bölümü? Gülüşüm!"

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ONUNLA TANIŞANA KADAR İLİŞKİLERİNDE HEP SORUN YAŞAMIŞ

Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Graham, Gwyneth Paltrow ile yaptığı bir röportajında kocasıyla tanışıncaya kadar romantik ilişkilerinde hep sorun yaşadığını anlatmıştı. Şu an evli olduğu Justin Ervin ile hayatının yolunda gitmediği bir dönemde tanıştığını söyledi Graham. Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Ama olup bitenler onu yanılttı. "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı o dönemi.