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İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum!

#Ashley Graham#Justin Ervin#Büyük Beden Model
İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

Moda dünyasında "zayıflığın saltanatına son veren model" olarak tanınan Ashley Graham, bir anda üç çocuk annesi oldu. Fotoğrafçı Justin Erwin ile olan evliliğinden Isaac adında bir oğlu olan 34 yaşındaki Graham, geçen ocak ayında da Malachi ve Roman adını verdikleri ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi.

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İKİZLERİN DOĞUMUNDAN SONRA BİRAZ ZORLANDI
Sosyal medya sayfasından paylaştığına göre de doğum sonrası eski düzenine dönmekte biraz zorlandı. Formunu korumak için yaptığı egzersiz programını bile bir kenara iten Graham, bir buçuk ayın sonunda "hayata döndüğünü" yine sosyal medya sayfasından duyurdu.

İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

'İYİLEŞMEK İÇİN EPEY UZUN ZAMAN AYIRDIM'
Spor yaptıktan sonra ter içinde kaldığı bir videosunu paylaşan Graham "Tamam, yalan söylemeyeceğim. Bunlar benim 11 haftalık ikizlerimin dünyaya gelmesinden sonra döktüğüm ilk ter damlaları. İyileşmek için çok uzun bir zaman ayırdım. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, bedenim de bunun için can atıyor. O zaman haydi başlayalım" dedi.

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İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

ÜÇ TANE OĞLU OLDU
Justin Erwin ile evliliğinden 2 yaşında bir oğlu olan Graham, geçen ocak ayında da ikiz bebek sahibi oldu. Kendi itirafına göre de ikizlerin dünyaya gelmesinden sonra epey zorlandı. Ama sonunda kendini toparladı ve eski alışkanlıklarına geri döndü.

Graham'ın ilk bebeği Isaac, iki yaşına geldi. Geçen ocakta dünyaya gelen ikizleriyle birlikte şimdi üç çocuklu bir anne oldu ünlü model. 

ÜÇ ÇOCUKLU ANNE

Graham'ın ilk bebeği Isaac, iki yaşına geldi. Geçen ocakta dünyaya gelen ikizleriyle birlikte şimdi üç çocuklu bir anne oldu ünlü model. 

ÜÇ ÇOCUKLU ANNE

İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

MODA DÜNYASINDA KALIPLARI YIKTI
Ashley Graham, kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi. Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.

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İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

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ANNE OLUNCA BEDENİM DE DEĞİŞTİ
Ashley Graham ve kocası Justin Ervin, 2020'de bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Graham, doğumdan sonra fiziksel görüntüsünün değiştiğini, vücudunun genişlediğini ama bu durumdan şikayetçi olmadığını ifade etmişti. Şöhreti, sıfır beden modellerin hakim olduğu moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncüsü olarak bulan Ashley Graham bu konuda da şunları söylemişti: "Doğumdan sonra farklı bir bedensel yolculuktan geçmek zorunda kaldım. Bu değişimi anlıyorum ve bununla barışığım." Ashley Graham, bebek dünyaya getirdikten sonra daha da irileşen bedeniyle ilgili sorun yaşamadığını da sözleri eklemişti.

Ashley Graham, sadece kilo konusunda değil, farklı fiziksel yaklaşımıyla da gündem olmuştu. Koltuk altlarına epilasyon yapmadığı için eleştirilen Graham "Benim felsefem şudur: Ne zaman istiyorsan o zaman epilasyon yap, ne zaman istiyorsan o zaman bırak, senin için ne iyiyse onu yap."

İki kez doğum yapıp üç çocuk annesi oldu: Hala inanamıyorum

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 'BENİM EN SEKSİ YANIM'
Takipçilerini bedensel pozitivizm konusunda da yönlendiren Ashley Graham, sosyal medya sayfalarında da bu konuda paylaşımlar yapıyor. Kadınlara, kendi bedenleriyle barışık olmayı öğütlüyor. Bu paylaşımlarından birinde de şunları söylüyordu Ashley Graham "Vücudumun en güçlü bölümü? Bacaklarım! Vücudumun en seksi yeri? Gözlerim! Vücudumun en sevdiğim bölümü? Çenem! En önemli bölümü? Gülüşüm!"

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ONUNLA TANIŞANA KADAR İLİŞKİLERİNDE HEP SORUN YAŞAMIŞ
Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Graham, Gwyneth Paltrow ile yaptığı bir röportajında kocasıyla tanışıncaya kadar romantik ilişkilerinde hep sorun yaşadığını anlatmıştı. Şu an evli olduğu Justin Ervin ile hayatının yolunda gitmediği bir dönemde tanıştığını söyledi Graham. Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Ama olup bitenler onu yanılttı. "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı o dönemi.

Ashley Graham, 30 Ekim 1987'de ABD'de, Nebraska'da dünyaya geldi. Annesi tarafından büyütülen Graham, çocukluğunda disleksi ile mücadele etti. Fakat bu durumun eğitim hayatına engel olmasına izin vermedi. O dönemde bir yandan da fiziksel görünümü nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalıyordu. Fakat bu da onun geleceğine dair meslek seçimine dair kararını değiştirmedi. 1.75 cm boyunda olan Graham, 90 kilo civarında.

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#Ashley Graham#Justin Ervin#Büyük Beden Model

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