Boynundan yukarısına herkes 'güzel' diyordu... Ama çok çekti dolgun bedeninden!

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Moda dünyası başta olmak üzere sinemada da 2000'lerin başında baskın olan 'sıfır beden' akımını hatırlarsınız.

O sıralarda açlıktan kırılan, kemikleri sayılan modeller, firmaların gözdesiydi. İşte o dönemlerde bir dolgun bedene sahip bir model çıktı ve uğraşa uğraşa kendi görünümünü kabul ettirdi. Üstelik kendisi görünen genç kızların da bu alanda önünü açtı, onların öncüsü oldu.

BİR AKIMIN ÖNCÜSÜ OLDU

Onun ardından da dolgun bedenleriyle daha fazla kadın podyumlarda boy göstermeye başladı. Bedensel olumlama olarak adlandırılan bu akımın öncüsü Ashley Graham oldu.

O güne kadar dokunsan kırılacak gibi görünen zayıf bedenlerin tam tersine görüntüsüyle ne yaptı, ne etti kendini moda dünyasında kabul ettirdi Graham.

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Hatta kıvrımlı modellere kapılarını sıkı sıkıya kapatan ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu bile verdi.

Bütün bunların sonucunda da Ashley Graham, moda dünyasındaki bir kaleyi de yıkmış oldu.

OKULDA ARKADAŞLARININ ZORBALIĞINA UĞRADI

Ama onun bugünlere kolayca geldiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kariyerinin başında görüntüsü nedeniyle kaç kapı yüzüne kapandı, uğraştı, zayıf meslektaşlarından daha fazla çabaladı sonunda amacına ulaştı.

36 yaşındaki üç çocuk annesi Graham, Time dergisinde yayınlanan makalesinde okul yıllarında da kıvrımlı görüntüsü nedeniyle arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını anlattı.

Graham, her zaman kilolu bir çocuk olduğunu belirterek "Ortaokuldayken bana çocuklar 'kalçaların süzme peynir gibi' diyorlardı" satırlarına yer verdi makalesinde.

Sonra da anlatmayı şöyle sürdürdü: "Başkalarının kabulünü, dış görünüşümün ötesinde onlara neler sunabileceğimi anlayacak bir arkadaş grubunun bana empati duymasını arzuluyordum."

Graham, bütün kadınlar gibi başkasından gelen onaylanma ve beğenilme duygusuna ihtiyaç duyduğunu hiç saklamadı özetle. Bu durum, keşfedilip genç bir model olarak çalışmaya başladığında bile değişmedi.

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'MODA DÜNYASININ BENDE NE BULDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIRLARDI'

Makalesinde yazdığına göre 12 yaşındayken bir alışveriş merkezinde bir fotoğrafçının dikkatini çekti Graham.

Kısa süre içinde de fotoğraflarından para kazanmaya başladı. İşte o dönemde yetişkinler de ona görünüşünün değerli olduğunu söylemeye başladı. Ama hepsi değil!

Graham makalesinde ilk gençlik yıllarını "Ben kilolu bir kıza göre çok güzeldim. Daha doğrusu boynumdan yukarısı güzeldi. Her zaman çift etiketim vardı... Güzel ve büyük beden" diyerek satırlara döktü makalesinde.

Her ne kadar modelliğe başladığında bazı çevrelere kendini kabul ettirse de okuldaki öğretmenleri yine de ona olan bakış açılarını değiştirmedi.

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Graham makalesinde bu konuda şunları yazdı: "Öğretmenlerim moda endüstrisinin bende ne bulduğunu anlamak için gözlerini kısarak bakarlardı."

Ashley Graham, makalesinde okuldaki arkadaşlarının kendisine yönelik zorbalıklarına annesinin bilgeliği sayesinde dayandığını da belirtti.

Ünlü model, annesinin ona biri gün bu dolgun bedeniyle dünyayı değiştireceğini söylediğini yazdı. Onun bu desteği sayesinde de görünümünü önce kendisi kabullendi sonra zor da olsa moda dünyasının kabullenmesini sağladı.

Ardından da kendisi gibi dolgun bedenli başka genç kadınların da moda dünyasına adım atmasının yolunu açtı.

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Ashley Graham, annesi Linda'nın bilgece sözleri ile kendine güvenini ve inancını kazandı.





Ashley Graham, 2010 yılından bu yana Justin Erwin ile evli,

Çiftin önce Isaac Menelik Giovanni adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ardından da ikizleri Malachi ile Roman aralarına katıldı.

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