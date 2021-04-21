MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriArzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin
GeriMagazin Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.04.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin

Sosyetenin ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, takipçilerini koronavirüse karşı uyardı.

'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı:

"Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz.... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin... Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek... Evde kalmaya devam...."

Arzu Sabancı'nın evinden çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi