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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Arto'yu tıraş edip eve aldılar!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Arto'yu tıraş edip eve aldılar!
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Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan Arto, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı gelmişti.

ArtoTürkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi. Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi: “Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.”  

Artoyu tıraş edip eve aldılar

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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