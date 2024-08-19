Bir yuva kurmak için öyle uzun süre beklemişti ki! Hayatını kocasına ve iki çocuğuna adadı!

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Sonra bir aşka düştü ve hayatını değiştirdi.

Öyle birden bire gözden uzağa kaçmadı elbette. Yine gerektiğinde kamera karşısına çıkıyor. Ama hayatının büyük bölümünü kocasına ve iki çocuğuna adamış durumda.

Geçtiğimiz günlerde de ailesiyle birlikte çıktığı gezintide görüntülendi. Görünüşe göre ilk bebeğini artık büyütmüş, gizlice dünyaya gelen oğlu da bebek arabasıyla dışarı çıkabilecek hale gelmişti.

Ünlü yıldız, gezintinin ardından mutlu aile tablosunun esintilerini geride bırakarak aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.

2015'TEN BERİ MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Cameron Diaz'dan söz ediyoruz.

Başkta Maske (Mask) olmak üzere rol aldığı filmlerle seyircinin hafızasına kazınan Diaz, 2015 yılından bu yana Good Charlotte adlı müzik grubuyla tanınan Benji Madden ile evli.

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Bu evlilikten önce 2019 yılında Raddix adlı bir kızı oldu, bu yılın başında da Cardinal adında bir erkek bebeğe kavuştu Diaz ile Madden.

51 yaşındaki Cameron Diaz ile 45 yaşındaki kocası Benji Madden, özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

Nadir zamanlarda sokaklarda kameralara yakalansalar da tercihleri daha sakin bir hayat sürmek yönünde.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GEZİNTİDE

Diaz ile Madden, geçtiğimiz hafta, sokaklarında ünlülerin cirit attığı Montecito'da görüntülendi. Kızları Raddix ile oğulları Cardinal de yanlarındaydı.

5 yaşına gelen Raddix anne ve babasının yanında yürürken henüz 5 aylık olan Cardinal ile annesinin yönetiminde olan bebek arabasındaydı.



Cameron Diaz ile Benji Madden, bir yandan birbirleriyle sohbet edip diğer yandan da gülümseyerek yollarına devam etti. Sonra çocuklarını da otomobile bindirip evlerinin yolunu tuttu.

Diaz ile Madden'ın kızı Raddix'in babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

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DAHA SAKİN BİR YAŞAM TERCİH ETTİ

Cameron Diaz, son dönemde yaptığı bazı açıklamalarla gündeme geliyor. Bundan iki yıl önce ünlü yıldız, Hollywood'un pırıltılı hayatına eskisi kadar önem vermediğini belirtip daha sade bir hayat sürdürdüğünü söylemişti.



Diaz, konuk olduğu bir podcast yayınında dış görünüşünde de Hollywood'un kadın yıldızlarının bir türlü kurtulamadığı o güzellik baskısından kurtulduğunu belirtti. Güzel yıldız "Bazen yüzümü bile yıkamıyorum" diye konuştu.



Dış görünüşüyle ilgili algısının ve davranışlarının tamamen değiştiğini söyleyen Diaz, sahip olduğu "tonlarca" kozmetik malzemesine rağmen onları eskisi kadar kullanmadığını anlattı.

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"Oyunculuktan uzaklaştıktan sonra üzerinde düşündüğüm en son şey dış görünüşüm" dedi.

Son olarak 2014 tarihli Annie adlı filmde kamera karşısına geçen Cameron Diaz, ondan sonra da bütün zamanını ve dikkatini ailesine vermeyi tercih etti.

Bir zamanlar Hollywood'daki herkesin ana hedefi olan "güzel görünme" tuzağına düştüğünü anlatan Diaz sözlerini şöyle sürdürdü: " Kesinlikle ve tam olarak, bütün kadınların maruz kaldığı toplumsal nesneleştirme ve sömürünün kurbanıyım."

Diaz, gün içinde saatlerce ayna karşısında oturmanın bir süre sonra "zehirleyici" bir hale geldiğini de sözlerine ekledi.

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Cameron Diaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra düşünüyorsunuz: Neden burada oturup kendime kötü davranıyorum. Bedenim güçlü, bedenim yetenekli. Neden bunun üzerinde konuşmam gerekiyor?"

"ANNE OLMAK HAYATIMIN EN TATMİN EDİCİ KISMI"

Evliliğin ve anneliğin hayatının en tatmin edici kısmı olduğunu belirten Cameron Diaz, bunun kendisi için "her şey" demek olduğunu ekledi.

Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklediğini anlatan Diaz, bu yüzden de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını ifade etti.