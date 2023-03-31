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Artık yüzümüz gülsün!

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Camdaki Kız
Artık yüzümüz gülsün
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 08:23

“Camdaki Kız” dizisinin yıldızı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le görüntülendi. Yetkin, güzel oyuncunun artık komedi projelerinde yer almasını istediğini söyledi: “En azından yüzümüz güler.”

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SONUNA GELİYORUZ

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik önceki gece eşi Emre Yetkin’le Sirkeci’deki Olden 1772 adlı restoranda yemek yedi.

Mekân çıkışı muhabirlerin diziyle ilgili sorularını yanıtlayan Biricik, “3 yıla geldik, çalışıyoruz. Sevdiğimiz bir ekipleyiz. Güzel bir hikaye. Seyircimiz sağ olsun, 3 yıldır bizi hiç bırakmadı mutluyum. ” dedi.

Artık yüzümüz gülsün

ÖZEL HAYATINA SİRAYET EDİYOR

Burcu Biricik, “Camdaki Kız”da anlattıkları hikâye için “Zor bir hikâye. Taşıması kolay değil, yoruluyoruz” yorumunu yaptı.

Emre Yetkin araya girdi: “Ben bile yoruldum. İşin psikolojisi özel hayatına sirayet ediyor çünkü. Hayatımıza yeniden komedi işleri gelirse hepimiz daha mutlu olacağız. En azından yüzümüz güler!”

 

 

 

 

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Camdaki Kız

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