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Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı! Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz

Güncelleme Tarihi:

#Katy Perry#Orlando Bloom#Miranda Kerr
Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 15:22

Sinema dünyasının yıldızlarından Orlando Bloom ile ünlü şarkıcı Katy Perry'nin ilişkisi daha ilk gününden itibaren milyonlarca hayranının ilgisini çekiyordu.

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İlk kez kırmızı halıya el ele çıkmaları, bir ara yaşadıkları kısa ayrılık, sonrasında dünyaya gelen kızları...

Görünüşe göre de her şey gayet yolunda gidiyordu... Hatta nişanlandılar ve herkes onlardan bir evlilik haberi bekliyordu.

Ama görünüşe göre artık işler değişti... Katy Perry ile Orlando Bloom'un birlikteliği sona geldi.

Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz

'AYRILIK İÇİN TURNENİN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR'
Page Six'e konuşan bir kaynak ünlü çiftin ilişkisi hakkında "Artık bitti. Sadece ayrılığı resmileştirmeden önce Katy Perry'nin turnesinin bitmesini bekliyorlar" diye konuştu.

Bu arada hatırlamak gerekirse... Katy Perry şu sıralar 23 Nisan'da başlayan ve 7 Aralık'ta bitecek olan Lifetimes adlı turnesi nedeniyle şehir şehir geziyor.

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Çifte yakın kaynaklara bakılırsa Katy Perry ile Orlando Bloom arasındaki bu gerilimin kaynağı işle ilgili... Perry'nin 143 adlı son albümünün beklenen başarıyı bir türlü sağlayamaması, çiftin ilişkisinde bir gerilime neden oldu.

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Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz

İŞLER YOLUNDA GİTMEDİKÇE İLİŞKİLERİ BOZULUYOR
People dergisine konuşan bir kaynağa göre Katy Perry, yeni albümünün tanıtımı için yapılan toplantıda da beklediğini bulamadı ve bu yüzden çok sinirlendi.

Bu durum onu büyük bir strese soktu. Orlando Bloom elbette onu anlıyor ama yine de bu aralarındaki o gerilimi gidermeye yetmiyor. İlişkilerini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca yine söylenenlere göre Katy Perry, turnesi hakkında yapılan yorumlardan da hoşnut kalmadı. Bütün bunların Perry ve Bloom'un ilişkisine yansıması da hiç olumlu olmadı sonuçta.

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Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz

BU KEZ İLİŞKİYİ BEBEK DE KURTARAMAYACAK
Ünlü çift, 2017 yılında da kısa bir ayrılık süreci yaşamıştı. Hatta onun ardından yeniden bir araya geldiklerinde kızları Daisy aralarına katıldı.

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Ama görünüşe göre bu kez Katy Perry ile Orlando Bloom'un ilişkisini kurtarmaya yeni bir bebek bile yetmeyecek.

Dokuz yıllık büyük aşkın güneşi battı Artık yeni bir bebek bile ilişkiyi kurtaramaz

Bu arada küçük bir hatırlatma... 40 yaşındaki Katy Perry ilk evliliğini 2010 ile 2012 arasında Russell Brand ile yapmıştı. 48 yaşındaki Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında top model Miranda Kerr ile evli kaldı... Bu evlilikten şu anda 14 yaşında olan Flynn Christopher adında bir erkek evlat babası oldu.

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#Katy Perry#Orlando Bloom#Miranda Kerr

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