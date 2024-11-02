'Artık yarı bekârım' demişti... Onunla sevgili olmaya cesaret edecek hiç kimseyi tanımıyorum!

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Yabancı bir ülkeye gitmek, orada tutunup üstelik gösteri dünyası gibi rekabetçi bir ortamda yıllarca zirvede kalmak hiç de öyle herkesin kolayca üstesinden gelebileceği bir iş değil.

Oysa o bütün bunları başardı.

Üstelik bir yandan da moda dünyasında yıllardır varlığını sürdürüyor. Kadınlar için günlük giyim koleksiyonları hazırlıyor.

Kısacası hem güzel, hem akıllı hem de on parmağında on marifet..

Durum böyleyken elbette özel hayatı da her zaman mercek altında. Önce biten evliliği, sonra yeni sevgilisi derken şimdi de geçtiğimiz haftalarda bir süredir birlikte olduğu aşkından ayrılığıyla konuşuluyor.

Üstelik bir arkadaşı da onun özel hayatıyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı: "Onunla sevgili olmayı göze alacak biri var mı, emin değilim... "

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'ONUNLA SEVGİLİ OLACAK KADAR GÜÇLÜ BİRİNİ TANIMIYORUM'

Hayranları çoktan anladı Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi...

52 yaşındaki Vergara, artık çocuk doğurmak istemediği için kocası Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile flört ediyordu.

Fakat geçen hafta yaptığı ilginç açıklamayla onunla ilişkisinin de bittiğini ima etti. Daha açıkçası "yarı bekarım" diyerek kafaları iyice karıştırdı.

Vergara'nın bu tanımlama ile ne demek istediği merak konusuyken yıldızın Modern Family adlı dizideki rol arkadaşlarından Julie Bowen da çarpıcı bir açıklama yaptı.

O klasik "şöhretimi taşımak zor iş" cümlesine benzer bir açıklamaydı bu.

Bowen, eski rol arkadaşı Sofia Vergara'yı işaret ederek "Onunla romantik ilişki yaşayabilecek kadar güçlü birini tanımadığını" söyledi. Ardından da Vergara'yı hayatında dur durak bilmeyen bir enerji küpü olarak tanımladı.

US Weekly'ye konuşan Julie Bowen, kendisiyle eski rol arkadaşı Sofia Vergara'nın özel hayat anlamında farklı tercihleri olduğunu söyledi.

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'SOFIA'YI SEVEN AİLESİNİ DE İSTEYECEK'

Kendisinin daha sakin ve dışarı çıkmayı sevmeyen biriyle romantik ilişki yaşamayı tercih ettiğini ama Vergara'nın da bunun tam tersi olduğunu belirtti.

Sofia Vergara'nın her zaman hayatı bir parti gibi yaşadığını, gezmeyi sevdiğini sözlerine ekledi. Güzel yıldızın bir enerji küpü olduğunu belirtti.

Julie Bowen'ın söylediğine göre eski rol arkadaşı Sofia Vergara aynı zamanda ailesine de çok bağlı.

Bakın bu özelliğini nasıl anlattı arkadaşı: "Kendini ailesine adamış durumda. Evine gidin orada her zaman ailesinden birini bulursunuz. Ya da bir geziye, herhangi bir yere gidin, yanında her zaman ailesinden birilerini görürsünüz. Yani eğer Sofia ile romantik bir ilişki yaşamak isterseniz ailesini de kabul etmeniz gerekir."

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Sofia Vergara'nın tanıdığı en nazik ve cömert insan olduğunu belirten Bowen "Ama onunla romantik ilişki yaşayabilecek kadar yeterince güç sahibi birini tanımıyorum" diye sözlerini sürdürdü.

İLK EVLİLİĞİNDEN 33 YAŞINDA BİR EVLADI VAR

İlk evliliğini çok genç yaşında ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzalez ie yapan Vergara, 1991- 93 arasında süren bu evliliğinden Manolo adında 33 yaşında bir erkek çocuk annesi.

Ülkesi Kolombiya'da başladığı kariyerini ABD'de sürdüren Vergara, 2015 yılında da Joe Manganiello ile evlendi.

Geçen yıl çiftten ayrılık açıklaması geldi. Vergara ile Manganiello bu yıl da boşanma işlemlerini sessiz sedasız bir şekilde tamamladı.

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Vergara boşandıktan sonra yaptığı açıklamada 'Joe benden çocuk istedi. Ama ben artık çocuk doğuracak değil, torun sevecek yaşa geldim' diyerek bu öneriye sıcak bakmadığını anlattı.

BOŞANDIKTAN SONRA BAŞLADIĞI İLİŞKİ UZUN SÜRMEDİ

Uzun süre sessiz kalan Manganiello ise "Beni çocuk isteği karşılanmadığı için boşanan biri olarak göstermesi hoş değil" diyerek eski karısının sözlerini yalanladı.

Ardından da çocuk konusunu daha ilişkinin başında konuştuklarını ve bunun tamamen Vergara'nın bedeniyle ilgili kendi vereceği bir karar olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Sofia boşanmasının ardından ortopedik cerrah Justin Saliman ile romantik bir ilişki yaşadı. Ama geçtiğimiz hafta kendini "bir çeşit bekar" olarak tanımladı ve bu ilişkinin bitmiş olabileceğinin ipuçlarını verdi.

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Sofia Vergara, Kolombiya'da evlendiği ilk kocasından boşandı. Sonra da ABD'de şöhretinin doruğundayken Joe Manganiello ile evlendi. 2015'te başlayan evlilik 2023 yılında sona erdi.





Manganiello ise bir süredir Caithlin O'Connor ile birlikte.