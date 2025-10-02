'Artık sonu geldi... Kariyeri bitti kendi de' diyenler çok yanıldı... 57 yaşında küllerinden doğdu

Haberin Devamı

İlerleyen yıllarda müzik dünyasında bir yıldız gibi parladı. Milyonlarca satan albümler, tıklım tıklım dolu konserler, ödül üstüne ödüller...

Bir yandan kariyeri ışıl ışıl parlarken bir yandan da büyük bir aşkın kahramanı oldu. Sevdiğiyle evlendi ve üç çocuklu bir anneye dönüştü.

Ama sonra kaderi ters döndü... Önce büyük aşkını, kocasını kaybetti. Sonra da kesin tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. O güzel ses sustu...

Birçok kişi artık onun kariyerinin bittiğini savunuyordu ki kelimenin tam anlamıyla küllerinden doğdu..

Şimdi ışığı eskisinden daha fazla parlıyor.

YİNE ESKİSİ GİBİ PIRIL PIRIL PARLIYOR

Bu nefes kesen öykünün kahramanı Celine Dion… Uzun süredir katı kişi sendromu adlı nadir ve tedavisi zor bir hastalıkla boğuşan 57 yaşındaki Dion, usul usul müzik kariyerine dönüyor...

Ama bu kadar değil.

60 yaşına merdiven dayadığı bu dönemde ünlü bir kozmetik markasının tanıtım yüzü olduğu açıklandı Celine Dion'un.

Kanadalı şarkıcı, Charlotte Tillbury adlı kozmetik markasının tanıtım yüzü olarak hem bedeni hem de sesiyle görev aldı. Şarkıcının, pırıltılı bir kıyafet giydiği tanıtım filmi de kamuoyuna sunuldu. Bu arada markanın sahibinin, Dion'un yeğeni olduğunu ve iki kadının güç birliği yaptığını da not düşelim.

Hastalığını konu alan I'm Celine Dion (Ben Celine Dion) adlı belgeselde olduğunun tam tersine pırıl pırıl bir görüntü sergileyen Celine Dion'a pozlarından birinde firmanın kurucusu Charlotte Tillbury ile birlikte görülüyor.

Celine Dion, kötü günlerini en azından şimdilik geride bıraktığını gözler önüne serdi. Bu kampanyada yeğeniyle işbirliği de yapmış oldu.





ŞARKISIYLA DA HASTALIĞINA MEYDAN OKUDU

Dion, söz konusu kampanya için I'm Alive (Ben Hayattayım) adlı ünlü şarkısını da kullandı. Bu konuda da "Ben her zaman müziğin ve güzelliğin özgüveni yükselttiğine inanıyorum" diye konuştu şarkıcı.

I'm Alive adlı şarkısının kampanya için kullanılmasını da "Gerçek anlamda direncin ve neşenin kutlaması olarak gördüğünü" ifade etti.

Kendi yaşadıklarından yola çıkarak da "Umarım bu kampanya herkese, özgüvenin, bir insanın kendine verebileceği en büyük hediye olduğunu hatırlatır. Kendinizi canlı ve güçlü hissettiğinizde her şey mümkündür" diye konuştu.





HASTALIĞINI 2022'DE AÇIKLADI

Celine Dion, 2022 yılında katı kişi sendromu adlı hastalığa yakalandığını açıklamıştı. Aslında daha uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Dion, sağlığıyla ilgili gerçeği açıklamak için beklemişti.

Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalığıyla mücadelesi I'm Celine Dion adlı belgesele konu olan şarkıcı, orada en zorlu anlarını, hatta ağladığı zamanları da kimseden saklamadan kamuoyunun gözleri önüne sermişti.

O dönemlerde herkes Dion'un kariyerinin bittiğini düşünse de geçen yıl Paris Olimpiyatları'nın açılışında bembeyaz elbisesi içinde sahneye çıkıp hem şarkısını söylemiş hem de milyonları ağlatmıştı.





Ünlü şarkıcı katı kişi sendromunun hayatını nasıl değiştirdiğini I Am Celine Dion adlı belgeselde gözler önüne serdi. Belgeselde en zorlu anlarını bile kimseden saklamadı.