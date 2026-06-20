Artık şana da şöhrete de karnı tok: Koyun peşinde dünyayı geziyor

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Ama bütün bunlara çoktan sahip olmuş kişilerin en azından bazılarına sorarsanız da bundan kaçıp kurtulmak istediklerini söylerler. Dünyanın en lezzetli yemeği bile sürekli yenildiği zaman bıktırıcı olur... Ya da artık sıradan gelmeye başlar.

Belki de bu yüzden yıllarını spot ışıkları altında yaşayan ünlülerden birçoğu tamamen kendilerini emekli etmeseler bile ağırlıklı olarak hobilerinin peşine düşüp daha sakin bir hayata yönelir.

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DOĞDUĞU ANDAN BERİ ZATEN ÇOK ÜNLÜ

İşte çok ünlü bir çiftin kızı olarak doğan, modellik ve oyunculuk yapan daha çocuk yaşında şöhreti tadan Isabella Rossellini de bunlardan biri.

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Sinema dünyasının efsane oyuncularından Ingrid Bergman ile İtalyan yönetmen Roberto Rossellini'nin kızı olan Isabella, bugün artık 74 yaşında...

Yaşadığı büyük aşklar, çıktığı ışıltılı podyumlar, oynadığı filmler derken spot ışıklarının altında yaşamaktan iyice hevesini aldı Isabella Rossellini.

Elbette tam olarak mesleğinden emekli olmadı. Ama artık bambaşka bir mesleği var: Çiftçilik... Özellikle de koyun besiciliği...

ORGANİK TARIM VE HAYVAN BESİCİLİĞİ YAPIYOR

Isabella Rossellini, New York Brookhaven'de kurduğu çiftliğinde sebze meyve yetiştirip hayvan besliyor. Yumurtalarını satıyor, koyunlarının yünlerinden iplikler dokunuyor. Kısacası Mama Farm adını verdiği çiftliğinde tamamen doğanın kollarında yaşıyor Isabella Rossellini.

Yaşı ilerleyip eskisi kadar teklif alamadığı bir dönemde hayvan davranışları konusunda eğitim alan Rossellini; My Chickens and I (Tavuklarım ve Ben) adlı bir kitap bile yazdı.

Hayatını sık sık sosyal medyadan paylaşan Rossellini, görünüşe bakılırsa son dönemde koyun besiciliğine ağırlık verdi. Hatta bu uğurda bavulunu toplayıp Fareo Adaları'na bile gitti.

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İYİ CİNS KOYUNLARIN PEŞİNDEN FAREO ADALARI'NA GİTTİ

Orada da yünlerinden en üst düzeyde yararlanılan özel bir koyun türünün peşine düştü. Bu geziyi de peşine düştüğü koyun cinsi hakkındaki kısa bilgileri de sosyal medya sayfasından paylaştı.

Isabella Rossellini, bu ayın ilk haftasında gittiği Fareo Adaları'nda görüntülediği bazı koyun türlerinin çok nadir olduğunu belirtip, aralarında çiftleşme yeteneğini koruyanların bulunduğunu da not düştü.

Orada yazdığına göre bu koyunlara özel ilgi duymasının bir nedeni de tüyleri. Bu koyunları gür tüylerinin çalılara ya da çitlere takılmaması için sık sık kırkıldığını anlattı Rossellini.

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Bu gezisinin amacının da bir yün işleme tesisine katılmak olduğunu belirten Isabella Rossellini, New York'ta bu iş için kullandığı değirmenini geliştirme peşinde olduğunu da saklamadı.

Isabella Rossellini, Fareo Adaları'ndaki cins koyunlar hakkında sosyal medya takipçilerine de bilgiler verdi.





Rossellini, bu gezinin ardından çiftliğine döndüğünde ise yeni yaşını kutladı. Yine sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa doğum günü pastası bile beyaz bir koyun başı şeklindeydi.





KENDİNİ TARIM VE HAYVANCILIĞA VERDİ

Rossellini, hala kameralar karşısına geçip tanıtım yüzü olduğu kozmetik markaları için kampanyalarda görev alıyor. Ama onun dışında kalan zamanlarını çiftliğine ayırıyor.

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Tavukları, keçileri, köpekleriyle ilgileniyor. Özel giysiler giyip arıların kovanlarından bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gübre deposuna daldırıp toprağını güçlendirmeye çalışıyor.

Bunlara ek olarak çiftlik evinin salonundan bilgisayar aracılığıyla toplantılara katılıp çiftlik dışındaki işlerini de yürütüyor.

ÜNLÜ YÖNETMEN SCORSESE İLE EVLENİP BOŞANDI

Özellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafızalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatı boyunca iki kez evlendi.

İlk evliliğini yönetmen Martin Scorsese ile yaptı. Bu evlilik 1979 ile 1982 yılları arasında devam etti. Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasında Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adında bir kızı bulunuyor. Elettra'nın evliliğinden ise iki torun sahibi.

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Rossellini'nin annesi Ingrid Bergman, Michale Curtiz'in yönettiği Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı. Bu filmde Bergman'a dönemin efsane erkek oyuncularından Humphry Bogart eşlik etti.





Rossellini'nin Elettra adında bir kızı ve babasının adını taşıyan Roberto adında bir oğlu var. Ünlü yıldız kızı Elettra'dan da iki tane torun sahibi.