Ã–lÃ¼mden dÃ¶nen gÃ¶zbebeÄŸi bir yana dÃ¼nya bir yana... KarÄ±m hakkÄ±nda bÃ¶yle konuÅŸmayacaktÄ±... Onunla iÅŸim bitti artÄ±k!

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Â Annelerini Ã§ok erken kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± birlikte gÃ¶ÄŸÃ¼sleyen, bir zamanlar omuz omuza duran William ile Harry'nin arasÄ±nda yÄ±kÄ±lan kÃ¶prÃ¼ler artÄ±k yeniden inÅŸa edilecek gibi deÄŸil.

Zaten iki kardeÅŸ zorunlu olmadÄ±kÃ§a da artÄ±k ne bir araya geliyor ne de birbirleriyle tek kelime konuÅŸuyor.

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ARTIK Ä°KÄ°SÄ° DE EVLÄ°... HAYATLARININ MERKEZÄ° KENDÄ° AÄ°LELERÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa William ile Harry arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ evlenip kendi yuvasÄ±nÄ± kuran her kardeÅŸin yaÅŸayabileceÄŸi tÃ¼rden.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikisi de eÅŸlerini hayatlarÄ±nÄ±n merkezinde tutuyor.



Ä°kisi de aÅŸÄ±k olduklarÄ± kadÄ±nlarÄ±n yani Kate Middleton ile Meghan Markle'Ä±n gÃ¼len yÃ¼zlerinin solmasÄ±nÄ± istemiyor.

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KARDEÅžÄ°YLE BARIÅžMASI ZOR DEÄžÄ°L ZORDAN DA Ã–TE

Ailenin cephesinden gelen son iddialara bakÄ±lÄ±rsa William ile Harry artÄ±k Ã¶yle kolay kolay barÄ±ÅŸacak durumda deÄŸil.

Ã–zellikle de Prens William, kardeÅŸi Harry'nin, karÄ±sÄ± Kate Middleton hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri yÃ¼zÃ¼nden ona son derece kÄ±rgÄ±n.Â Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼ Ã¶fkeli.

Hatta saray kaynaklarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa William "artÄ±k Harry ile iÅŸinin bittiÄŸini" aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k beyan etti.

Bunun nedeni de Harry'nin Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda Kate'i kÃ¶tÃ¼lemesi. Ondan 'soÄŸuk' diye sÃ¶z etmesi.

KARDEÅžÄ°NÄ° AFFEDEMÄ°YOR

Kensington kaynaklarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa William, karÄ±sÄ± Kate'i bu ÅŸekilde lanse eden kardeÅŸini hiÃ§ affedemiyor. Bu yÃ¼zden artÄ±k kardeÅŸine olan gÃ¼venini tamamen kaybetti.

Bu konu The Royals Uncensored adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Programa konuk olan People ve US Weekly dergilerinin genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Dan Wakeford, William, kardeÅŸinin aile arasÄ±nda kalmasÄ± gereken ayrÄ±ntÄ±larÄ± bu ÅŸekilde anlatmasÄ±nÄ±n "ihanet" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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KardeÅŸinin karÄ±sÄ± hakkÄ±nda "SoÄŸuk" diye konuÅŸmasÄ±nÄ± unutamÄ±yor. Bu yÃ¼zden de resti Ã§ekti ve ipleri koparmaya karar verdi.

"Yeter artÄ±k... Bunu daha fazla sÃ¼rdÃ¼rmek istemiyorum" dedi ve kardeÅŸini de defterinden sildi.

'BENÄ°M HAKKIMDA KONUÅžSA KATLANABÄ°LÄ°RÄ°M... AMA KARIM OLUNCA ZOR'

Wakeford'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William Ã§evresine "Benimle ilgili olumsuz eleÅŸtirilere katlanabilirim" bile dedi. Ama iÅŸin iÃ§ine Kate karÄ±ÅŸÄ±nda bu artÄ±k onun iÃ§in bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu.

ArtÄ±k sonsuza kadar kardeÅŸiyle iÅŸinin bittiÄŸini yakÄ±n Ã§evresine sÃ¶yledi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harry, kitabÄ±nda Kate Middleton hakkÄ±nda onu sevenleri rahatsÄ±z edecek anekdotlara yer vermiÅŸti.

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'ARAMIZDA BU KADAR YAKINLIK YOK...'

Meghan Markle ile Kate Middleton arasÄ±nda geÃ§en bir konuÅŸma da bunlar arasÄ±nda.

Markle ile Harry, tam da Kate'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu Louis'yi dÃ¼nyaya getirmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra evlendi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda Meghan, Kate"e "UnutkanlÄ±k yaÅŸaman doÄŸal. Yeni doÄŸum yaptÄ±n. Bu durum hormonlarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor" dedi.

Bunun Ã¼zerine Kate de "HormonlarÄ±mdan sÃ¶z ediyorsun. Bu konu hakkÄ±nda konuÅŸacak kadar yakÄ±n deÄŸiliz" diyerek onu tersledi.

'KATE YÃœZÃœNÃœ BURUÅžTURDU'

Harry, bununla da yetinmedi ve Meghan'Ä±n, Kate'den dudak parlatÄ±cÄ±sÄ±nÄ± kullanmak iÃ§in izin istediÄŸinde yaÅŸananlarÄ± da anlattÄ± kitabÄ±nda.

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Harry "Meghan, Kate'in dudak parlatÄ±cÄ±sÄ±ndan kullanmak iÃ§in izin istedi. Bu AmerikalÄ±lar iÃ§in doÄŸal bir durum. Kate ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde Ã§antasÄ±nÄ± aÃ§tÄ± ve parlatÄ±cÄ±yÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Meghan parmaÄŸÄ±na biraz parlatÄ±cÄ± sÄ±kÄ±p dudaÄŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼. O sÄ±rada Kate de yÃ¼zÃ¼nÃ¼ buruÅŸturdu" diye anlattÄ± o olayÄ±.

BÄ°R ZAMANLAR KARDEÅž GÄ°BÄ°YDÄ°LER

DiÄŸer yandan Harry'nin bir zamanlar "HiÃ§ sahip olamadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±z kardeÅŸim" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton hakkÄ±nda bu tÃ¼r olumsuzluklar anlatmasÄ± herkesi de Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Deneyimli kraliyet gazetecisi Dan Wakeford'a gÃ¶re Harry'de artÄ±k aÄŸabeyi William'Ä±n telefon numarasÄ± bile yok. EÄŸer kendisini arasa bile William'Ä±n telefonunu aÃ§mayacaÄŸÄ±ndan son derece emin Wakeford.

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