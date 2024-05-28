Evlenip yuvasını kurdu, artık gözü hiçbir şeyi görmüyor... 'Modellik bitti... Bu yaştan sonra bikini giyemem... Nasıl göründüğüm umurumda değil'

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Kilo almamak, gençliğini olabildiğince korumak için verilen onca mücadele boşuna değil bir başka deyişle.

Ama gün geliyor bazı ünlüler, hayatlarında yeni bir sayfa açıyor... O andan itibaren uğruna her şeyi göze aldıkları, nice zorluklara katlandıkları mesleklerini bile ellerinin tersiyle bir yana itiyorlar.

Nasıl göründüklerinin hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü hayatlarında başka öncelikleri oluyor.

EVLENDİKTEN SONRA ONUN DA HAYATI DEĞİŞTİ

Tıpkı, 1990'ların sonu ve 2000'lerin ilk döneminde gösteri dünyasına, güzelliği ve imza attığı başarılarla damgasını vuran Kelly Brook gibi.

İngiliz yıldız, modellik, sinema ve TV oyunculuğu, sunuculuk derken sürekli dış görünümüne özen göstermek zorunda kaldı.

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Doğal dolgun bedeni yüzünden kariyerinin ilk döneminde zorluklar yaşadığını da kendisi itiraf etmişti zaten.

Şöhrete kavuşması da bu durumu değiştirmedi. O dönemde de kimi zaman biraz kilo alsa hemen eleştiri oklarının hedefi oldu. Ama artık 44 yaşında olan Brook için yeni bir dönem başladı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI... MODELLİK KONUSUNDA DA 'BENDEN BU KADAR' DEDİ

Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Brook; artık modellik konusunda da "Benden bu kadar" dedi...

Tabii ki bu kararının kendisini nasıl etkilediğini de şöyle özetledi: "Artık nasıl göründüğüm umurumda bile değil..."

Ok! Dergisine konuşan Kelly Brook, hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar kilo aldığını ama artık bu durumun kendine güvenini hiç etkilemediğini söyledi.

Modellik yaptığı dönemde fazla kilolarından kurtulup incecik olan Brook, artık o defteri de kapattığını ve geri dönmek gibi bir amacı olmadığını da sözlerine ekledi.

Brook, dergiye verdiği röportajda "Ben artık olduğum gibi mutluyum. Hayatımda bulunduğum yerden, kariyerimden ve ilişkimden memnunum" diye konuştu.

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'ARTIK ERKEKLERİN BANA YÖNELİK İLGİ DOLU BAKIŞLARI UMURUMDA DEĞİL'

Artık yaş almayı da umursamadığını anlatan Kelly Brook, "Bu durum artık beni çıldırtmıyor. Hayatım bir dönüşüm geçirdi ve artık erkeklerin bana olan ilgi dolu bakışlarını aramıyorum. Artık bir bikini modeli olmaya çalışmıyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Kelly Brook, yaşı gereği artık gençliğindeki gibi bikini modelliği de yapamayacağını anlattı: " 44 yaşındayım ve eskisine göre daha kiloluyum. Şu an hayatımda hiç olmadığım kadar kilolu bir haldeyim. Ama artık nasıl göründüğümü hiç umursamıyorum."

Bundan iki yıl önce uzatmalı sevgilisi Jeremy Parisi ile evlenen Kelly Brook, artık hayata dair ilgi alanlarının değiştiğini sözlerine ekledi.

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HAYATTAKİ İLGİ ALANLARI DEĞİŞTİ

Brook evlendikten sonra çok uzun süredir yaşadığı Kent'ten Londra'ya taşındı. Hatta bir ayağı orada kalsa da hayatında bambaşka bir sayfa daha açtı.

Eşi Jeremy Parisi'nin ailesinin İtalya'nın Alpino köyündeki çiftlik hayatına dahil oldu. Orada zeytin yetiştiriciliği başta olmak üzere köy yaşamını öğrenmeye başladı.

Vaktinin büyük bir bölümünü Jeremy'nin ailesiyle birlikte bu İtalyan köyünde geçiren Kelly Brook, bu konuda bir TV şovu hazırlamanın ilk adımlarını da attı.

Geçtiğimiz mart ayında oyunculuğu bıraktığını da açıklamıştı Kelly Brook. "Zaten iyi bir oyuncu değildim" diye kendine özeleştiri getiren Brook bir yandan da artık evli bir kadın olduğunu söyleyerek "Başkasına aşıkmış gibi rol yapamam" sözleriyle durumu açıklamıştı.

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HEMEN KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA BAŞLADI

Kelly Brook 2022 yılında Jeremy Parisi ile evleninceye kadar dört kez anıp ayrıldı. Billy Zane, Jason Statham, Danny Cipriani, Thom Evans, David McIntash ile sonun ayrılıkla biten ilişkiler yaşadı

Brook. Zaten düğünden sonra söylediğine göre de Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar evlenmeyi de aklından geçirmedi.

Fakat bu genç modelle tanışması onun da fikrini değiştirdi. Sonunda çift, 2022 yılında evlendi. Sonra da Brook'un anlattığına göre hayatlarında her şey hızlıca gelişti.

Kısa sürede aile oldular... Hatta Kelly Brook, evlendikten sonra vakit geçirmeden pasaport ve kimlik gibi bütün resmi belgelerindeki soyadını değiştirdi ve Parisi yaptı.