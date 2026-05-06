Artık ne beyazlayan saçlarını boyuyor ne de makyaj yapıyor… Uzun yıllar geldi geçti ama onun güzelliği hep aynı kaldı…

90’lı yıllarda modellik mesleği altın çağını yaşarken podyumlarda fırtına gibi esen ve kendisi gibi dünya çapında şöhret olmuş birkaç meslektaşıyla birlikte “süper model” unvanı alan yıldız isim podyumdan ineli uzun zaman oldu.

Ancak ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yapmaktan vazgeçmedi ve hâlâ ünlü markalarla çalışmaya, onların reklam yüzü olmaya devam ediyor…

57 yaşındaki ünlü model Christy Turlington, geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

Yıldız isim peşine fotoğrafçıların takılacağını bildiği halde makyaj yapmamıştı, üstelik çoktan boyamayı bıraktığı saçlarındaki beyaz tutamları da saklamaya çalışmamıştı.

Her zaman doğal yaş almak taraftarı olduğunu bu yüzden de estetik ameliyat veya enjeksiyon yaptırmak istemediğini söyleyen Christy Turlington mavi kot ceket, beyaz pantolon ve başında güneş gözlüğüyle spor ama her zamanki gibi zarif bir görünüm sergiledi.

Ünlüler dünyasının birçok ismi gençleşmek adına bu tür işlemlere bir servet harcarken yaşını umursamayan Christy Turlington yakın zamanda Lancome Paris'in küresel marka elçisi ve reklam yüzü oldu.

Saçlarını boyamaktan vazgeçip beyazlamasını kucaklayan, özel bir durum ya da davet yoksa makyaj yapıp abartılı şekilde giyinmekten tamamen vazgeçen ünlü model günlük bakım rutininin cildini temizlemek ve nemlendirmekten ibaret olduğunu söylüyor.

Christy Turlington makyaj yapması gerektiğinde de sadece iyi bir fondöten, allık ve rimel kullanmakla yetiniyor.

Harper's Bazaar dergisine “Bence her yaşı kucaklamak önemli, değil mi? Hayatınızın herhangi bir döneminde en iyi haliniz olmaya çalışmak iyi bir yaşam biçimidir... Genel olarak yaşlanma şeklimden memnunum. Annemi kendimde, kendimi de annemde görebiliyorum, bu güzel çünkü annem 86 yaşında ve hala iyi görünüyor” şeklinde bir röportaj veren Christy Turlington bir yandan modellik kariyerine devam ederken bir yandan da hayır işleri yapmayı ihmal etmiyor.

Christy Turlington anne sağlığını iyileştirmeye ve anne ölüm oranlarını azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Every Mother Counts'ın (EMC) kurucusu ve sık sık hayır işlerinde boy gösterip baş koyduğu mücadeleler için para topluyor.

1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında Calvin Klein ve Maybelline gibi markaları temsil ederek ve 500'den fazla dergi kapağında yer alarak moda dünyasının en ünlü yüzlerinden biri haline gelen ünlü modelin yıllar meydan okuyan güzelliğinin ardında yaşadığı mutlu ve sakin hayatının da payı büyük…

Oyuncu ve yönetmen Ed Burns’le 23 yıldır evli olan Christy Turlington’ın 22 yaşında bir kızı ve 19 yaşında bir de oğlu var.

İki çocukları da üniversiteye giden ve yıllar sonra evlerinde baş başa kalan ünlü çift mutluluk sırlarını "Klişe olabilir ama iletişim çok önemli. Evliliğin ilk günlerde, konuşan bir çift olup olmadığınızı anlıyorsunuz. Eğer öyleyse, her şey yolunda gider. Bu bizim için işe yaradı” diye anlatmıştı.

İkisi de işleri gereği çok fazla seyahat eden ikili evlenirken verdikleri “iki haftadan uzun bir süre ayrı kalmama” kuralına da yıllardır uyduklarını ve bunun da ilişkilerine iyi geldiğini söylüyor.