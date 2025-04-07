Artık kendi kocası da isyan etti… Çocuklarımızı reklam için kullanmayı bırak!

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Kraliyet ailesindeki hemen herkesle küs durumda olan ve Amerika’da kendilerine yeni bir hayat kuran ünlü çift bir yandan da prens ve prenses unvanı taşıyan iki çocukları Archie ve Lilibet’i büyütüyor.





KENDİ MARKASINI KURDU, O ARTIK BİR İŞ KADINI

Kendi adını bir marka haline getirmek için üst üste birçok hamle yapan Meghan Markle birkaç başarısızlıktan sonra en sonunda “As Ever” adıyla bir yaşam tarzı şirketi kurdu ve burada ürünlerini tanıtıp satış yapmaya başladı.

Bununla birlikte de kimselerin beklemediği bir gelişme oldu. Ve Meghan Markle bugüne kadar çok ortalıkta gözükmeyen kraliyet çocuklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

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YILLARCA SAKLADIĞI ÇOCUKLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Meghan Markle paylaşımlarını dikkatli şekilde yapıyor ve çocuklarının yüzlerini saklıyor. Ancak gerek markasının tanıtımında gerekse başka paylaşımlarında Archie ve Lilibet artık sık sık yer alıyor.

Ancak Meghan’ın bu tercihi birçokları tarafından eleştiriliyor. Kamuoyu karşısındaki tüm sempatisini kaybeden ve eleştiri oklarının hedefi olmaktan artık hiç kurtulamayan düşesin çocuklarını ön plana çıkarmasının planlı bir hamle olduğu söyleniyor.





KAYBETTİĞİ DESTEĞİ ONLARLA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Meghan halkın gözünde kaybettiği desteği ve sempatiyi çocuklarıyla yeniden toplamaya çalışıyor yorumları yapılıyor.

Anlaşılan bu yorumlara katılan bir başkası daha var… Bu kişi de Meghan Markle’ın kendi eşi Prens Harry’den başkası değil…

Çiftin yakın çevresinden duyulan fısıltılara göre Harry en sonunda kendisi de isyan etmiş ve eşi Meghan’a çocuklarını kendi reklamı için kullanmaması yönünde sert bir uyarıda bulunmuş.

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EN SERT İTİRAZ KENDİ KOCASINDAN GELDİ

Durumda hiç memnun olmayan Prens Harry’nin Meghan’ın 5 yaşındaki Prens Archie ve 3 yaşındaki Prenses Lilibet'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasını istemediği ortaya çıktı.

Kraliyet uzmanları da konu hakkında “Harry onların fotoğraflarının çekilmesini istemiyor. Özellikle de paparazzilerin iki çocuğunun peşine düşecek olmasından çok rahatsız” yorumunu yapıyor.





“ÇOCUKLARIMIZIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMA”

Harry sarayda büyüdüğü ve farklı kurallara tabi olduğu için bu konuda karısı Meghan’dan çok daha katı bir tutuma sahip. Meghan Markle ise zaten ABD’de yaşamış ve şu an oturduğu California’da büyümüş biri olarak bu konularda çok daha rahat davranıyor.

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YÜZLERİNİ GÖSTERMİYOR AMA…

Buna rağmen çocuklarının yüzlerinin gözükmemesine dikkat etse de Harry eşi Meghan’ın onları bir anne ve “ev kadını” olarak markasını sergilemek için kullandığını iddia ediyor ve çift bu konuda sıkıntı yaşıyor.