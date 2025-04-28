ArkalarÄ±nda ne Ã§irkin boÅŸanmalar, ne skandal ayrÄ±lÄ±klar kaldÄ±... ArtÄ±k ikisinin de kalbi sÄ±zlamÄ±yor... SÃ¼rpriz aÅŸktan yeni pozlar

Haberin DevamÄ±

SÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± ikisinin de kalbi geÃ§miÅŸ iliÅŸkilerinden dolayÄ± kÄ±rÄ±ktÄ±...

Zaten birbirlerini yÄ±llardÄ±r tanÄ±yorlardÄ± ve belli ki bir tÃ¼r Ã§ekim de vardÄ± aralarÄ±nda... YÄ±llar sonra da bu duyguya teslim oldular...

Belli ki hayranlarÄ± yaÅŸam tarzlarÄ±ndan dolayÄ± bu duruma hiÃ§ hazÄ±r deÄŸildi Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aÅŸka henÃ¼z kimse alÄ±ÅŸabilmiÅŸ deÄŸil.

Yine de onlar baÅŸ baÅŸa aÅŸklarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor ve hatta bununla yetinmeyip sosyal medya sayfasÄ±ndan da herkese ilan ediyorlar.

YILIN SÃœRPRÄ°Z AÅžKINDAN YENÄ° POZLAR GELDÄ°

Konuyu takip edenler, daha ÅŸimdiden 2025 yÄ±lÄ±na aÅŸklarÄ±yla damga vuran Elizabeth Hurley ve Billy Ray Cyrus'tan sÃ¶z ettiÄŸimizi Ã§oktan anladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Her ikisi de geÃ§miÅŸte gÃ¶nÃ¼l kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±yla biten aÅŸklar ve evlilikler yaÅŸayan 63 yaÅŸÄ±ndaki Cyrus ile 59 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan sÃ¼rpriz aÅŸklarÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta sosyal medyadan ilan etti.

OnlarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ birbirlerine uygun bulmayan hayranlarÄ± ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klendi.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Hurley ile Cyrus, durumlarÄ±ndan gayet memnun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hurley'in sosyal medya sayfasÄ±ndan yeni aÅŸk pozlarÄ± da geldi.

HAFTA SONU KEYFÄ°

Hurley, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda belirttiÄŸine gÃ¶re hafta sonunu Billy Ray Cyrus'Ä±n Tennessee'deki Ã§iftliÄŸinde geÃ§irdi.

Bir aÄŸacÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda birbirlerine sarÄ±lÄ±rken verdikleri bir pozu Hurley, Instagram sayfasÄ±nda "Tennessee hafta sonu" notuyla birlikte paylaÅŸtÄ±.

Bir baÅŸka pozda da Hurley ile Cyrus, yanlarÄ±nda sevimli bir kÃ¶pekle bir arazi aracÄ±nÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bu arada Elizabeth Hurley'in iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Damian'Ä±n da bu hafta sonu tatilinde Ã§iftle birlikte olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

HAYRANLARI ONLARI BÄ°RBÄ°RÄ°NE UYUMLU BULMADI

Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus, sÃ¼rpriz aÅŸklarÄ±nÄ± Ã¶nceki hafta sosyal medyadan duyurmuÅŸtu. Bu durum da herkesi Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Ã‡iftin yakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Hurley ile Cyrus, Ã§ok uzun zamandÄ±r aynÄ± sektÃ¶rden birbirlerini tanÄ±yorlar. Ama romantik iliÅŸkileri daha yeni.

Bir iddiaya bakÄ±lÄ±rsa Ã§iftin romantik iliÅŸkisi birkaÃ§ hafta Ã¶nce baÅŸladÄ±.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° OLAYLI BÄ°TTÄ°

Ã‡ocuk yÄ±ldÄ±z olarak Ã¼nlenen Miley Cyrus'Ä±n babasÄ± olan Billy Ray Cyrus, ilk evliliÄŸini 1986 ile 1991 arasÄ±nda Cindy Smith ile yaptÄ±.

Sonra Tish Cyrus ile bol Ã§ocuklu 19 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirdi. Cyrus, kendisi gibi country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olan Firerose ile 2023 yÄ±lÄ±nda evlendi ancak bir yÄ±l sonra bu evlilik resmen gitti.

Haberin DevamÄ±

Eski Ã§iftin boÅŸanma sÃ¼rece Ã§ok da sakin deÄŸildi. Birbirleri hakkÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ileri sÃ¼rdÃ¼kleri iddialar bir sÃ¼re konuÅŸuldu.

KRAL DAÄ°RESÄ°NDE KAÃ‡AMAK SKANDAL YARATTI

Elizabet Hurley ise bugÃ¼ne kadar tek evliliÄŸini 2007 ile 2011 arasÄ±nda Arun Nayar ile yaptÄ±. GÃ¶steriÅŸli baÅŸlayan bu evliliÄŸin bitimi ise olaylÄ± oldu.

Hurley, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda eden kriket oyuncusu Shane Warne ile bir otelin kral dairesinde kocasÄ±nÄ± aldattÄ±.

Her ne kadar o sÄ±rada evliliklerinin bitme noktasÄ±na geldiÄŸini ileri sÃ¼rse de bu durum yine skandalÄ± Ã¶nleyemedi.

Hurley ilk bÃ¼yÃ¼k medyatik aÅŸkÄ±nÄ± Hugh Grant ile yaÅŸadÄ±. Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilde basÄ±lÄ±p skandal yarattÄ±ktan bir sÃ¼re sonra bu iliÅŸki bitti. Ama eski Ã§ift dost kaldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Hurley, iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile de bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± ve ondan Damian adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir erkek Ã§ocuk sahibi oldu.

Bing'in ÅŸu anda 23 yaÅŸÄ±nda olan Damian'Ä±n Bing'in oÄŸlu olduÄŸu yapÄ±lan DNA testlerinden sonra belirlendi.

Â

Hurley ile Nayar'Ä±n gÃ¶steriÅŸli baÅŸlayan evliliÄŸi Shane Warne skandalÄ±yla bitti. Ama eski kocasÄ±yla hep dost kaldÄ±. Hatta Steve Bing'den dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken de ondan destek aldÄ±.

Hurley'in ilk medyatik aÅŸkÄ± Hugh Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu.Â

Â

Â