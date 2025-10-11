ArtÄ±k iki kardeÅŸin Ã§ekiÅŸmesini unutun: Koca aile ÅŸimdiye kadar bÃ¶yle kavga gÃ¶rmedi

Haberin DevamÄ±

Ama Buckingham SarayÄ±'nÄ±n kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±ndan Ã¶yle bir iddia geldi ki kardeÅŸ kavgasÄ±nÄ± bile unutturacak tÃ¼rden...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kez iddianÄ±n baÅŸrolÃ¼nde 'Ã¼vey' kaynana ile gelin var... Yani KraliÃ§e Camilla ile Galler Prensesi Kate Middleton.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Harry ve Meghan dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir sorunu yokmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir sorunu var bir baÅŸka deyiÅŸle.

Gelin, bu iddialara ÅŸÃ¶yle bir bakalÄ±m...

BUGÃœNE KADAR YAÅžANAN EN BÃœYÃœK GERÄ°LÄ°M

Buckingham ve Kensington saraylarÄ±na yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re KraliÃ§e Camilla ile 43 yaÅŸÄ±ndaki Galler Prensesi Kate Middleton, ÅŸimdiye kadarki en bÃ¼yÃ¼k gerilimi yaÅŸÄ±yorlar...

AralarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla "buz gibi"... Gelin ile kaynana arasÄ±nda gÃ¶rmezden gelinemeyecek kadar soÄŸuk rÃ¼zgarlar esiyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu gerilimin nedeni de bu tÃ¼r ailelerde Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi gÃ¼Ã§ savaÅŸÄ±... GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n kraliÃ§esi Camilla ile geleceÄŸin kraliÃ§esi Kate, sarayda nÃ¼fuz savaÅŸÄ±na tutuÅŸtu.

KraliÃ§e Camilla, 78 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen hem kocasÄ± Kral Charles'Ä±n hem de Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n kanser tedavileri sÄ±rasÄ±nda ister istemez Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Her ikisinin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± el vermediÄŸi iÃ§in onlarÄ±n yerine Camilla bazÄ± resmi gÃ¶revleri Ã¼stlendi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa onun da yaÅŸÄ±ndan kaynaklanan ve hareketliliÄŸini kÄ±sÄ±tlayan sorunlarÄ± var.





GELÄ°NÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ°NDE KALMAK Ä°STEMÄ°YOR

DiÄŸer yandan Kate artÄ±k tedavisi tamamlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yavaÅŸ yavaÅŸ gÃ¶revlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Hatta artÄ±k tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylenebilir.

Bu deÄŸiÅŸimin sonunda da sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Camilla kendini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hissetmeye baÅŸladÄ±. Tedavisi biten ve hastalÄ±ÄŸÄ±na meydan okuyan Kate Middleton bir yandan iÅŸleri ele alÄ±rken diÄŸer yandan da Ã¶zgÃ¼veni giderek yÃ¼kseliyor.

Ä°ÅŸte bu durum da Camilla'yÄ± rahatsÄ±z ediyor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Camilla, yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼besiyle Kate'in ailedeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a gÃ¼Ã§ dengesinin deÄŸiÅŸtiÄŸini hissediyor.

Her ne kadar ileri yaÅŸta olsa da Camilla geri adÄ±m atmak istemiyor. Elbette Kate de genÃ§ ve geleceÄŸin kraliÃ§esi olarak geri adÄ±m atmamakta kararlÄ±. Durum bÃ¶yle olunca da ikisi arasÄ±nda gerilimli bir gÃ¼Ã§ savaÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yor.





KATE'Ä°N DE GERÄ° ADIM ATMAYA NÄ°YETÄ° YOK

Aileye yakÄ±n bir kaynak "Camilla, yÄ±llarca aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler aldÄ±ktan sonra zorlukla kendine yer edindi. BÃ¼tÃ¼n bu Ã§abasÄ±nÄ±n sonunca gÃ¶lgede kalmak istemiyor" dedi.

Fakat yine onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kate'in kanser tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶revlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ de epeyce "parlatÄ±ldÄ±."

Ã–zellikle de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile karÄ±sÄ± Melania'nÄ±n ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kral Charles bile Kate'in gerisinde kaldÄ±. O gÃ¼nlerde Camilla'nÄ±n esamesi bile okunmadÄ±.

Ä°ÅŸte bu gibi durumlar da iddialara gÃ¶re Camilla'yÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karÄ±yor.

Saraya yakÄ±n kaynak "Hangisinin hangi gÃ¶revlere gideceÄŸi belli. Ama bir de gerÃ§ek var. Her birinin etkinliÄŸinin ne kadar ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, basÄ±nda ne kadar yer aldÄ±ÄŸÄ±... Bu alanda bÃ¼yÃ¼k rekabeti hissedebiliyorsunuz" diye anlattÄ± durumu.





AÄ°LE Ä°KÄ° KAMPA BÃ–LÃœNDÃœ

GeleceÄŸin kralÄ± 43 yaÅŸÄ±ndaki Prens William'a yakÄ±n olanlar ise ne kendisinin ne de karÄ±sÄ± Kate'in aile iÃ§inde yeni bir bÃ¶lÃ¼mde yaratmak niyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Ama Kate hem genÃ§liÄŸi hem de geleceÄŸin kraliÃ§esi olduÄŸu iÃ§in Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor...

Kate hakkÄ±nda sÃ¶ylenen ilginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ± da ÅŸÃ¶yle: "Kate rekabetle Ã§ok fazla ilgilenmiyor. Ama kendisinin Camilla tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼msenmesine ya da geri plana atÄ±lmasÄ±na da sessiz kalmayacak. HalkÄ±n ona gÃ¼vendiÄŸini biliyor ve aile iÃ§inde Ã¼stlendiÄŸi rolÃ¼ de gayet ciddiye alÄ±yor."

Åžimdilik ailede Buckingham yandaÅŸlarÄ± ve Kensington yandaÅŸlarÄ± olarak iki kamp bulunsa da gelecek William'Ä±n.

Hem Charles'Ä±n yani Buckingham'Ä±n hem de William'Ä±n yani Kensington'Ä±n yandaÅŸlarÄ± gayet sadÄ±k. Ama asÄ±l gÃ¼Ã§ dengesi deÄŸiÅŸimi William tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanacak.

Bunun da giderek de yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n herkes farkÄ±nda. Bir kaynaÄŸa gÃ¶re asÄ±l mesele bu devir teslimin ne kadar kolay gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi.

YENÄ° EVLERÄ° BÄ°LE GELECEÄžÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William'Ä±n kalÄ±cÄ± evleri Forest Lodge'a taÅŸÄ±nmalarÄ± da bu gerilimin bir parÃ§asÄ±. Galler Ã§ifti sadece evlerini deÄŸil ekiplerini ve hayatlarÄ±nÄ± da geleceÄŸe gÃ¶re planlÄ±yor.

AyrÄ±ca bu taÅŸÄ±nma kraliyet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir adÄ±m. Galler Ã§iftine yakÄ±n bir kaynak "Kate ile William, Ã¶ne Ã§Ä±kma zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸine inanÄ±yor.

William, babasÄ± ve Camilla ile ilgili hassas durumun farkÄ±nda, ancak aynÄ± zamanda sonsuza kadar geri Ã§ekilemeyeceÄŸini de biliyor" dedi.

Bir saray gÃ¶revlisi "GerÃ§ekten de bekleyen iki kraliÃ§e varmÄ±ÅŸ gibi hissediyoruz. Bir tanesi Ã§oktan yerleÅŸti diÄŸeri de onun yerini almaya hazÄ±rlanÄ±yor. Her ÅŸey kamuoyunda samimi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama perde arkasÄ±ndaki atmosfer gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ÅŸekilde gergin" diye durumu Ã¶zetledi.

