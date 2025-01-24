Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… Kanseri yendi, özgürlük rüzgarları estiriyor

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En azından şimdilik…

Haber ajanslarına bugün düşen fotoğraflarda görünen ve Londra sokaklarında elinde alışveriş poşetleriyle, üzerinde şık ancak sıradan görünümlü paltosu, pantolonu ve botlarıyla gezen kişi Kate Middleton.





KANSERİ YENDİ, ARTIK HER ŞEY BAMBAŞKA OLACAK

Galler Prensesi, geleceğin İngiltere Kraliçesi ve bu ünlü ailenin en sevilen yüzü olan Middleton kanserle olan savaşını kazanıp tekrar eski günlerindeki gibi geri döndü ancak bu kez her şey bir başka.

Yanından geçip gidenlerin pek de dikkatli bakmazlarsa tanımayacakları kadar sıradan bir görüntüyle, yanında etrafını saran hizmetliler, kraliyet görevlileri, korumalar ve elbette kocası William ya da çocukları olmadan Londra sokaklarında özgürce dolaşan bir prenses…

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LONDRA SOKAKLARINDA GEZEN BİR PRENSES...

Elbette kraliyet ailesinin en değerli mücevheri sayılan Kate’i kartal gözleriyle takip eden güvenlikler belirli bir takip mesafesinde dikkatle onu izliyordu bu gezintiyi yaparken. Yine de bu pek alışılmadık görüntü Kate Middleton için yepyeni bir dönemin işaretiydi.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı güzeller güzeli prensesleri iyileşti ve artık yine sürekli göz önünde olacak diye sevinedursun saray çevrelerinden bunun pek de böyle olmayacağını işaretleri zaten geliyordu.





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ARTIK ÖNCELİKLERİ BELLİ! EN AZINDAN TACINI TAKANA DEK

Çok önem verdiği kraliyet görevlerine dönüşünü kendi müjdeleyen Kate, bir yandan da canıyla sınandığı kanser savaşından sonra çocuklarını, evliliğini ve kendini ön plana alacağını ve önceliklerinin de bunlar olacağını belirtmişti.

Ve bir gün, Kral Charles’ın da ilerleyen yaşı ve kanserle savaştığı düşünülürse yakın bir gelecekte, kraliçelik tacını takana kadar kendisi için özgürlük rüzgarları estirmeye başlamıştı anlaşılan.

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Londra'nın lüks sayılan semtlerinden Notting Hill’de daha önce sık sık takarken görüntülendiği bir gözlük markasının mağazasına giren Kate Middleton elinde poşetleriyle dışarı çıktı.

YİNE ESKİLERİ ÜZERİNDEYDİ

Zaman zaman aynı elbiseleri farklı durumlarda tekrar giymesiyle konuşulan ve tutumlu prenses diye de anılan Kate Middleton tek başına çıktığı alışveriş turunda da bunu yaptı.

Güzel prensesin soğuktan korunmak için boynuna sardığı şal, evlendikten sonra çıktığı ilk kraliyet turunda taktığı şalın ta kendisiydi.

Galler Prensesinin bu tek başına görüntüleri kanserinin artık gerileme aşamasına geçtiğini duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.

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İyi haberi, tedavi gördüğü Londra'daki Royal Marsden Hastanesi'ne yaptığı sürpriz ziyaretten fotoğraflarla birlikte Instagram'da duyuran Kate bununla kalmayıp William’la birlikte hastanenin ortak hamileri rolünü üstlendiklerini de duyurmuştu.

GİZLİCE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Kate Middleton’ın bu özgürlük serüveni aslında yeni de başlamadı.

Üç çocuk annesi prenses 43. yaş gününü kutladıktan sonra Noel sonrası Prens William ve çocukları 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis ile Alpler'de bir kayak gezisinin tadını çıkardı.

Çiftin çocuklarını alıp kimselere duyurmadan çıktığı bu gezi de 2024’ü büyük korkularla ve yoğun bir kamuoyu baskısıyla geçirdikleri yıldan sonra kendilerine verdikleri güzel bir mükafattı.