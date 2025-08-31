Artık hem aşkta hem işte birlikteler… Ünlü çift şirket kurup ortak oldu!

Haberin Devamı

Aradan geçen zamanda ikisinin hayranları da bu ilişkiyi onayladı hatta ünlü çifti birbirlerine çok yakıştırıp onları birlikte gördükleri her fotoğrafı yorum yağmuruna tutarak mutluluk dilemeye başladı.

Geçen yılın sonunda parmağında göz alıcı bir pırlanta yüzükle görülen Dua Lipa sevgilisi Callum Turner’la nişanlandığı haberini bu yaz vermiş, “Evet nişanlandık, çok aşığız, çok mutluyuz, birlikte yaşlanacağız” diyerek haberi hayranlarına resmi olarak duyurmuştu.

Artık ayrılmaz bir ikili haline gelen çift bütün yazı da neredeyse birlikte tatil yaparak ve aşk pozlarını paylaşarak geçirdi.

Hayranları Dua Lipa ve Callum Turner’dan düğün haberi bekleyedursun ünlü çiftin ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyarak artık iş ortaklığına da giriştiği ortaya çıktı.

İki sevgili “TwentyTwo Films Limited” adını verdikleri bir yapım şirketi kurdu. Bu şirkete de yüzde 50’şer payla ortak oldular.

Şirketin kuruluş belgelerinde bir film ve yapım prodüksiyon şirket olduğu belirtildi. Pop müzik dünyasının sen çok iş yapan şarkıcılarından bir haline gelen Dua Lipa ve Hollywood’un gözde aktörü Callum Turner gelecekte kendi projelerini bu yapım şirketi üzerinden hayata geçirecek.

30 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 35 yaşındaki yıldız oyuncu ikisi de kariyerlerinin zirve noktasında ve meslekleri konusunda çok hırslı oldukları söyleniyor.

Ünlü aşıklar işleri yüzünden ayrı düşmek yerine iş hayatlarını da bir araya getirerek yol almaya karar vermişler.

Bunun bir örneğini de Margot Robbie ve kocası Tom Ackerley ortaya koymuş, karı kocanın kurdukları yapım şirketi Margot Robbie’nin başrol oynadığı filmlerin yapımcısı olarak ğnlü çifte bolca kazanç getirmişti.

Hatta bu filmlerden bir olan Barbie’de Dua Lipa da önemli rollerden birini üstlenmişti.