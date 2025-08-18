TaÃ§larÄ±, tahtlarÄ± var... YakÄ±nlarÄ±nda herkesi istemezler tabii... OnlarÄ±n refahÄ± uÄŸruna iki ailenin hayatÄ± darmadaÄŸÄ±n oluyor

Haberin DevamÄ±

DiÄŸer yandan belki kraliyet ailesi Ã¼yelerinden biriyle komÅŸu olma fikri ilk anda size gÃ¼zel gelebilir. Ama madalyonun bir de baÅŸka bir yÃ¼zÃ¼ var...

Bu ailelerin Ã¼yeleri sizinle komÅŸu olarak yaÅŸamak istemeyebilir... Ya da konumlarÄ± gereÄŸi sizi yerinizden bile edebilirler.

ONLARIN TAÅžINMASI YAKINDA OTURAN Ä°KÄ° AÄ°LEYÄ° ETKÄ°LEDÄ°

Hatta gÃ¼venliklerini korumak iÃ§in siz "taÃ§lÄ± komÅŸularÄ±mÄ±z var" diye iÃ§ten iÃ§e sevinirken bir anda size "ÃœÃ§ ay iÃ§inde evi boÅŸaltÄ±n" talimatÄ± bile gelebilir.

TÄ±pkÄ± Galler Prensi William ve karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n, bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± yeni evlerinin yakÄ±nÄ±nda oturan iki aileye olduÄŸu gibi...

Prens William ile Galler Prensesi Kate Middleton, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana oturduklarÄ± Windsor'daki dÃ¶rt yatak odalÄ± yani kÃ¼Ã§Ã¼k bir konut olan Adelaide Cottage'dan taÅŸÄ±nÄ±p onun iki katÄ± kadar bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki Forest Lodge'a yerleÅŸiyor.

Bundan bÃ¶yle Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte daha ferah bir evde yaÅŸayacak Kate ile William bir baÅŸka deyiÅŸle. Ama bu adÄ±m yeni konutlarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda yaÅŸayan iki aileyi de oradan taÅŸÄ±nmak zorunda bÄ±raktÄ±.

BAÅžKA BÄ°R KONUTUN ADI GEÃ‡Ä°YORDU

Galler Ã§ifti evlendikten sonra Kensington Palace'da bir daire verildi kendilerine.

Zaten gÃ¼venlik nedeniyle aile Ã¼yelerinin Ã§oÄŸu da bu komplekste yaÅŸÄ±yordu.

Fakat Kate ile William, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±p yaÅŸlarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e aÃ§Ä±k havada vakit geÃ§irmeye daha elveriÅŸli olan Adelaide Cottage'a taÅŸÄ±ndÄ±.

Fakat orasÄ± da sÃ¶ylenenlere gÃ¶re aile iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. ArtÄ±k ikisi genÃ§lik yÄ±llarÄ±na doÄŸru adÄ±m adÄ±m ilerleyen George, Charlotte ve Louis ile William ve Kate o konuta sÄ±ÄŸmaz oldu.





KRAL OLDUKTAN SONRA DA ORADA YAÅžAYACAK

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Kate ile William, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin sembol konutlarÄ±ndan biri olan Fort Belvedere'e taÅŸÄ±nacaktÄ±.

BurasÄ± Kral 8. Edward'Ä±n, AmerikalÄ± aÅŸkÄ± Wallis Simpson aÅŸkÄ± uÄŸruna tahtÄ±ndan feragat ettiÄŸi belgeyi imzaladÄ±ÄŸÄ± konut olarak tarihe geÃ§miÅŸti...

Fakat Kate ile William'Ä±n "sonsuza kadar" yaÅŸayacaklarÄ± konutlarÄ±nÄ±n orasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

Galler ailesi Windsor'da bir konuta taÅŸÄ±nacak ama orasÄ± Fort Belvedere de deÄŸil bambaÅŸka bir yer.





300 YILLIK KONUT TEPEDEN TIRNAÄžA YENÄ°LENÄ°YOR

Kate Middleton ile Prens William, Windsor Great Park'ta bulunan 300 yÄ±llÄ±k Forest Lodge'a yerleÅŸecek. Ã‡iftin bu yÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru yeni yuvalarÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor.

Bu yÃ¼zden de konutta hummalÄ± bir renovasyon faaliyeti sÃ¼rÃ¼yor... Konut, tepeden tÄ±rnaÄŸa, Ã§atÄ±sÄ±ndan merdivenlerine ve yer dÃ¶ÅŸemelerine kadar yenileniyor.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not.. Kate ile William, bu yenilemenin giderlerini kendilerine verilen bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±layacak. Yani halktan toplanan vergilerin bir kuruÅŸu bile bu iÅŸe harcanmayacak.

Daha da Ã¶tesinde William, kral olduktan sonra da Galler Ã§ifti burada yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.





SEKÄ°Z YATAK ODALI... TENÄ°S KORTU BÄ°LE VAR

ÃœÃ§ Ã§ocuklu Kate ile William'Ä±n yeni yuvalarÄ± 8 yatak odalÄ±.. Yani Adelaide Cottage'dan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k ve ferah...

Durum Galler ailesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¶yle... Onlar yeni yaÅŸamlarÄ±na odaklandÄ± ve taÅŸÄ±nma hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ama diÄŸer yandan Kate ile William'Ä±n yeni, gÃ¼zel evlerine taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n bedelini iki aile Ã¶deyecek.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galler Ã§ifti sekiz odalÄ± Forest Lodge'a taÅŸÄ±nacak diye iki aileye de yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ± yerden taÅŸÄ±nmalarÄ± sÃ¶ylendi. Bir baÅŸka deyiÅŸle iki aile de ÅŸimdi baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmak zorunda kalacak.

The Mail gazetesinin haberine gÃ¶re sÃ¶z konusu iki aileye durum Ã¶nceden bildirildi. MÃ¼lklerde kiracÄ± olan iki aileye bu yaz baÅŸÄ±nda burayÄ± boÅŸaltmalarÄ± gerektiÄŸi sÃ¶ylendi.





KÄ°RAYA VERÄ°LEN KONUTLARDA YAÅžAYAN Ä°KÄ° AÄ°LE Ã‡OK ÅžAÅžKIN

Bu mÃ¼lkler aslÄ±nda Forest Lodge'un ahÄ±rlarÄ±ndan konuta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kraliyet ailesine ait Crown Estate tarafÄ±ndan kiraya verilen mÃ¼lklerde yaÅŸayan iki aile bu bildirime Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± habere gÃ¶re.

AslÄ±nda bu durum sÃ¶z konusu iki aileye sÃ¶zlÃ¼ olarak bildirildi, herhangi bir resmi tahliye bildirimi yapÄ±lmadÄ±.

SÃ¶z konusu iki aileyle baÄŸlantÄ±larÄ± olan bir kaynak "Ailelere Great Park iÃ§inde baÅŸka bir yer gÃ¶sterildi" dedi.

AynÄ± kaynak, iki ailenin de bunu beklemediÄŸini belirterek "Evler, Forest Lodge'a Ã§ok yakÄ±n. Kraliyet ailesi o evlerde sÄ±radan birilerinin yaÅŸamasÄ±nÄ± istemeyeceklerdir" diye ekledi.

KaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William'Ä±n yeni evi Forest Lodge'un yakÄ±nÄ±nda yaÅŸayan iki ailede buradan Ã§Ä±kmak zorunda olduklarÄ± kendilerine sÃ¶ylenince bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa kapÄ±ldÄ±.





KATE TAM 'MASAL PRENSESÄ°'NE LAYIK BÄ°R EVE TAÅžINIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Forest Lodge, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, William ile evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez "masal prensesi" tanÄ±tÄ±ma uygun bir eve kavuÅŸmuÅŸ olacak.

Galler Ã§ifti Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Forest Lodge ile kÄ±yaslanmayacak kadar mÃ¼tevazÄ± bir yerde yaÅŸÄ±yordu.

Adelaide Cottage, dÃ¶rt yatak odalÄ± ve daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir konuttu.

Forest Lodge ise sekiz yatak odalÄ± ve gerÃ§ekten gÃ¶steriÅŸli bir konut. Avizelerle aydÄ±nlatÄ±lan balo odasÄ±, tenis kortu, Venedik usulÃ¼ pencereleri ve Ã§ok geniÅŸ arazisiyle daha tahta Ã§Ä±kmadan gelecekteki konumlarÄ±na uygun bir yere yerleÅŸmiÅŸ olacak Kate ile William.

Galler Ã§iftine yakÄ±n bir kaynak, geÃ§en yÄ±lÄ± kanserle mÃ¼cadele ederek geÃ§iren Kate ile William'Ä±n bu yeni konutla birlikte yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapma Ã¼midinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¶ylece bazÄ± kÃ¶tÃ¼ hatÄ±ralarÄ± da geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacaklar.





EVLERÄ°NDE YÄ°NE YATILI Ã‡ALIÅžAN OLMAYACAK

Kate Middleton ile Prens William, 2013 yÄ±lÄ±nda Kensington SarayÄ± kompleksi iÃ§inde yer alan Daire 1A'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Sonradan orayÄ± boÅŸaltsalar da mÃ¼lk Ã§iftin Ã§alÄ±ÅŸma ofisi olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Her ikisi de 43 yaÅŸÄ±nda olan Kate Middleton ile Prens William'Ä±n, 2022'den bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Adelaide Cottage'da yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yatÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan bulunduramÄ±yorlardÄ±. O konuttan birkaÃ§ kat daha geniÅŸ olan Forest Lodge da ise bunun iÃ§in de yeterli yer var.

Ama konuÅŸulanlara gÃ¶re Kate ile William yine aynÄ± tercihi yapacak ve evlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar geceyi Galler ailesiyle birlikte geÃ§irmeyecek.

Haberlere gÃ¶re Kate ile William, 12 yaÅŸÄ±ndaki George, 10 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Louis ile birlikte bu yÄ±l bitmeden yeni yuvalarÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olacaklar.

Galler ailesinin Forest Lodge'a taÅŸÄ±nmasÄ±, yakÄ±nlarda oturan iki aileyi de olumsuz etkiledi. SÃ¶z konusu ailelere evlerini boÅŸaltmalarÄ± sÃ¶ylendi... AslÄ±nda ailelere baÅŸka yerler verilse de yine de bu istek sÃ¶ylenenlere gÃ¶re onlarÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Fakat bu ailelere yakÄ±n kaynak da "Bunu hiÃ§ beklemiyorlardÄ±. O evler, Forest Lodge'a Ã§ok yakÄ±n. Oralarda kraliyet ailesi Ã¼yeleri olacaksa yakÄ±nlarda herhangi sÄ±radan birinin yaÅŸamasÄ±nÄ± istemeyeceklerdir" diye konuÅŸtu.