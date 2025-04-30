'Artık evli bir kadınım' diyerek oyunculuğu bırakmıştı... Şimdi kocasıyla birlikte bir orada bir burada paşa gönlünün keyfine bakıyor

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Ama kimi zaman yıllarını bu mesleğe verenler, gün gelir hayattaki duruşlarını ve tercihlerini değiştirir. Oyunculuk mesleğini elinin tersiyle bir kenara iter ve başka bir yolda ilerler.

Elbette bu kararı alan herkes inzivaya çekilip görünmez hale gelmez... Yine aynı sektörde başka işler yapar ama bir yandan da keyfine bakar.

Tıpkı İngiliz yıldız Kelly Brook gibi.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Gencecik yaşından itibaren bir yandan modellik bir yandan oyunculuk ve radyo sunuculuğu derken hayatının büyük bir bölümünü kamera karşısında, göz önünde geçirdi Brook.

Ama 2022 yılında Jeremy Parisi ile evlenmesi onun hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Bu arada 45 yaşına gelen Brook, geçen yıl oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

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"Ben artık evli bir kadınım... Kocam varken başka bir erkeğe aşık olmuş gibi yapamam" diyen Brook sonra da eklemişti: "Ben zaten kötü bir oyuncuyum."

Her ne kadar sunuculuk yaptığı radyo istasyonundaki görevine devam etse de kamera karşısından tamamen çekilmemiş olsa da Kelly Brook, oyunculuğu gerçekten de bıraktı.

ARTIK KEYİFLİ PROJELERDE YER ALIYOR

O noktadan sonra da kelimenin tam anlamıyla keyfine bakıyor!

Kelly Brook son olarak geçtiğimiz hafta sonu yapılan Londra Maratonu'na katıldı. Kocası Jeremy Parisi ile birlikte maratonda ter döken Brook, işin sonunda sakatlandı ve tekerlekli sandalye ile hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Ama yine de hem kendisi hem de 39 yaşındaki kocası Jeremy Parisi, maratona katıldıkları için birer madalya sahibi de oldu.





GÜNEY AMERİKA'DA ÇEKİLEN BİR YARIŞMA PROGRAMINA KATILDILAR

Brook ondan önce de yine kocasıyla birlikte bir TV yarışmasına katıldı. Yıldız, geçen yıl Jeremy Parisi ile birlikte BBC'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Race Across The World'e mücadele etti. .

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Çift, o proje kapsamında Güney Amerika'da zorlu ama hayatlarına yeni tecrübeler katan bir yolculuğa çıktı.

Onun öncesinde de Kelly Brook, kocası Parisi ile İtalya'nın Arpino köyünde bu tür bir yaşama ayak uydurmaya çalıştı.

Hatta Parisi'nin ailesinin yaşadığı bu köydeki hayat da bir TV projesi olarak hazırlandı.

Kelly Brook, kocası Jeremy Parisi'nin ailesinin İtalya'daki Arpino köyünde bulunan çiftliğindeki hayatı bir TV projesine dönüştürdü.





LONDRA MARATONU'NDA TER DÖKTÜLER

Özetle Kelly Brook, oyunculuğu bıraktı ama kamera karşısından da tam kopmadı. Bir yandan radyo sunuculuğunu sürdürüyor. Diğer yandan farklı TV projelerinde yer alıyor.

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Geri kalan zamanlarında da Londra Maratonu'na katılmak ya da dünyanın farklı egzotik bölgelerinde tatile giderek kelimenin tam anlamıyla hayatın keyfini çıkarıyor..

Diğer bir deyişle hem bozulan dört nişanın ardından Jeremy Parisi'de bulduğu aşk ise onun yüzünü güldüren en önemli etken.