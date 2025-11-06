‘Artık evlatlarım için yaşayacağım’ dedi, ekrana ağlayarak veda etti… Ünlü sunucu dara düştü: Bana işimi geri verin!

Haberin Devamı

Ünlü sunucu Hoda Kotb, televizyonculuk kariyerinin büyük bir kısmını NBC'de, özellikle de popüler sabah programı "Today"'de geçirmişti. Kariyeri boyunca dört Emmy Ödülü dahil olmak üzere pek çok prestijli ödüle layık görüldü.

Ekranda tam 26 yıl geçirdi, 60 yaşında geldiğinde ise artık yorulduğunu ve emekli olmak istediğini söyledi.





26 YILLIK KARİYERİNİ BİR ANDA BİTİRMİŞTİ

Aslında bu vedanın ardında anneliği ve evlat edinerek sahip olduğu iki kızı vardı.

Hoda Kotb, 2024 yılının Eylül ayında sunduğu programa çıkıp gözyaşlarına boğularak aldığı bu kararı açıklamış, ekranda yaşanan bu duygusal anlar hem meslektaşlarını hem de televizyon karşısındaki seyircileri onunla birlikte ağlatmıştı.

Haberin Devamı





HERKESİ AĞLATARAK GİTTİ

Bu yılın başından itibaren emeklilik hayatına başlayan ünlü sunucu kısa bir süre önce artık sabaha karşı uyanmaktan kurtulduğunu, kızlarını sabah saatlerinde görüp onlarla kahvaltı yapabildiği için bile minnettar olduğunu söylemişti.

Anlaşılan Hoda Kotb’a emeklilik pek yaramamış… Daha doğrusu iddialara göre ekrana veda ettikten sonra tıpkı Meghan Markle gibi kendine bir iş kuran ve bir sağlıklı yaşam markası yaratan ünlü sunucunun işleri istediği gibi gitmemiş.





EMEKLİ OLUP YENİ BİR İŞ KURDU AMA...

“Hoda Kotb, Joy 101” sağlıklı yaşam uygulaması mayıs ayında piyasaya süren Hoda Kotb beklediğini bulamamış. Ve muhtemelen bu girişim için harcadığı para da ona geri dönmemiş.

Zaten çalışmadan yaşamaya alışkın olmayan ünlü ismin şimdilerde yeni bir iş aradığı ve televizyon ekranlarına geri dönmeye çalıştığı söyleniyor.





Haberin Devamı

"BEN DE MEGHAN MARKLE GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Deneyimli sunucunun kişisel gelişim alanında kendini yetersiz hissettiği ve uygulamasının ilk başarısızlıklarının onu yeni Meghan Markle olarak damgalayacağından korktuğu da iddia ediliyor.

Televizyon camiasında Hoda Kotb'un Today ekibine yeniden katılmak için can attığı ama 61 yaşında basan ekran efsanesinin bunu başarmasının zor olduğu konuşuluyor ve "Eskisi kadar popüler değil. Televizyonda, bir kez ayrıldıktan sonra, çabucak unutulursunuz” deniyor.





HER ŞEY İKİ EVLATLIK KIZI UĞRUNA

Hoda Kobt ekrana veda ederken iki evlatlık kızı Haley Joy ve Hope Catherine'e daha fazla zaman ayırmak isteğini, evlatlarının daha çok zamana ve ilgiye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Ünlü sunucunun verdiği kararı etkileyen bir de acı gerçek vardı. Küçük kızı Hope 2023 yılının başlarında yoğun bakımda kaldırılmış ve Hoda Kobt bu süreçte ömrünün en zor zamanlarını geçirmişti.





ÇOK SEVDİĞİ MESLEĞİNDEN ONLAR İÇİN VAZGEÇTİ

Başta neler olduğunu anlayamayan ünlü sunucuya doktorlar kızının Tip 1 diyabete yakalandığını söylemiş, Hoda Kobt’un dünyası başına yıkılmıştı.

Ekranların sevilen yüzü kızının bundan böyle ömür boyu bakım ve tıbbi gözlem altında yaşaması gerektiğini de anlayınca hiç düşünmeden çok sevdiği mesleğine veda etti…