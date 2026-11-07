×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: 'Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Full House#Fuller House#Jodie Sweetin
ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 07, 2026 17:52

Sinema ve TV dÃ¼nyasÄ±nda bir dÃ¶neme Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak damgasÄ±nÄ± vuran isimler var... BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± elbette kariyerlerini bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±yla yetiÅŸkinliklerinde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ama bazÄ±larÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla zor bir hayatÄ±n iÃ§inde kaybolup gidiyor.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Yine ÅŸanslÄ± olan bazÄ±larÄ± bu gÃ¼Ã§lÃ¼klerin Ã¼stesinden gelip kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olmasa da ayakta durmayÄ±, hayata tutunmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m
KAZANDIÄžI TÃœM PARA TEDAVÄ° MASRAFLARINA GÄ°TTÄ°
Ä°ÅŸte kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken rol aldÄ±ÄŸÄ± Full House ya da Ã¼lkemizdeki adÄ±yla Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen dizide yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Jodie Sweetin gibi...

Åžu anda 44 yaÅŸÄ±nda olan iki Ã§ocuk annesi Sweetin, o zamanlarda Ã¼nlÃ¼ olmasÄ±na oldu ama o durumunu sÃ¼rdÃ¼remedi.

Ãœstelik erkenden kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hret onun hayatÄ±na gÃ¼zellik getirmek yerine tamamen tepetaklak etti.

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

Jodie Sweetin, Full House (Bizim Ev) dizisiyle Ã§ocukken Ã¼nlenmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

KazandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n parayÄ±, penÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in harcadÄ±.

Sonra erken emekli olmuÅŸ bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak kÃ¶ÅŸesine Ã§ekildi. Oyunculuk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

YÄ±llar sonra 2016'da kendisine ÅŸÃ¶hret getiren dizinin devamÄ± olan Fuller House iÃ§in yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¶ndÃ¼. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini de yaptÄ± ve hayatÄ±nÄ± toparlamayÄ± baÅŸardÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nYÄ±llarÄ±n rÃ¼zgarÄ± esip geÃ§ti, sinemanÄ±n Ã§Ä±narÄ± devrilmedi: Ã‡alÄ±ÅŸmak beni hayatta tutuyor... 88 yaÅŸÄ±nda hala film setlerindeYÄ±llarÄ±n rüzgarÄ± esip geçti, sinemanÄ±n çÄ±narÄ± devrilmedi: 'ÇalÄ±ÅŸmak beni hayatta tutuyor'... 88 yaÅŸÄ±nda hala film setlerindeHaberi görüntüle

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

Ä°ÅžÄ°NE GÄ°TMEK Ä°Ã‡Ä°N BORÃ‡ PARA ALDI
Jodie Sweetin,bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± konuk olduÄŸu bir podcast yayÄ±nÄ±nda samimi ÅŸekilde anlattÄ±

Kendisi gibi eski bir Ã§ocuk oyuncu olan Natanya Ross'un sunduÄŸu We Are Still Here adlÄ± yayÄ±na katÄ±lan Jodie Sweetin, Fuller House'ta Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk hafta tamamen parasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ekime gitmek iÃ§in borÃ§ para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sweetin "Ä°lk maaÅŸÄ±mÄ± kazanana kadar iÅŸe bile sÃ¼rÃ¼nerek gittim. Banka hesabÄ±mda sadece 190 dolar vardÄ±" dedi.

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m
SONRA TEDAVÄ° MERKEZÄ°NDE Ã‡ALIÅžMAYA BAÅžLADI
Sweetin; programda, kazandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n parasÄ±nÄ± kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n tedavisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Sonunda da bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tedavi merkezinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ciddi bir mali krize dÃ¼ÅŸen Jodie Sweetin, o dÃ¶nemde ayda sadece 2 bin 200 dolar para kazanÄ±yordu. Hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir buÃ§uk odalÄ± dairenin kirasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± da ailesi Ã¶dÃ¼yordu.

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m
Eski kocalarÄ± Cody Herpin ve Morty Coyle'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±, 18 yaÅŸÄ±ndaki Zoie ve 16 yaÅŸÄ±ndaki Beatrixe ile ciddi bir yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini de saklamadÄ± Sweetin.

Bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "AslÄ±nda hiÃ§ Ã¶yle paraya pula dÃ¼ÅŸkÃ¼n biri olmadÄ±m. Ama ucuzluk maÄŸazasÄ±nda bile banka kartÄ±nÄ±zda yeterli para olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyleri raflara geri bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸreniyorsunuz."

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nBu yaÅŸÄ±na geldi, 25 yÄ±lÄ±k sevgilisi var... Ama evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor : HiÃ§ kimseye Seni sonsuza kadar seveceÄŸim diye sÃ¶z verememBu yaÅŸÄ±na geldi, 25 yÄ±lÄ±k sevgilisi var... Ama evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor : Hiç kimseye 'Seni sonsuza kadar seveceÄŸim' diye söz verememHaberi görüntüle

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

YÄ°NE DE FATURALARINI Ã–DEYEBÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N MUTLU
Yine de normal bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmaktan yakÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± en azÄ±ndan faturalarÄ±nÄ± Ã¶deyebildiÄŸini sÃ¶ylemeden geÃ§medi Sweetin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re ayakta durabilmek, Hollywood tarzÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rmekten Ã§ok daha Ã¶nemli.

DiÄŸer yandan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n bu maddi zorluklara raÄŸmen hayatÄ±nÄ± TV sektÃ¶rÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir iÅŸten kazanmak ona bir tÃ¼r rahatlama saÄŸladÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nO kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± mayoyu giymek iÃ§in askeri eÄŸitimden geÃ§miÅŸti: ArtÄ±k yoruldum, daha basite yÃ¶neldimO kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± mayoyu giymek için askeri eÄŸitimden geçmiÅŸti: ArtÄ±k yoruldum, daha basite yöneldimHaberi görüntüle

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

Sweetin, sÄ±k sÄ±k Los Angeles'ta semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.
HayatÄ±n kÄ±ymetini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sweetin, "OyunculuÄŸun, mutluluÄŸa giden tek yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Â Sweetin, "HayatÄ±mda pek Ã§ok harika ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸacak kadar ÅŸanslÄ±ydÄ±m; ancak hiÃ§ paramÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemler de oldu. BÃ¶yle zamanlarda egonuza yer yoktur" diye konuÅŸtu.

Gözden KaçmasÄ±n21 yaÅŸÄ±nda ama yÃ¼rÃ¼yemiyor, konuÅŸamÄ±yor... ÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu tedavisi olmayan hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±: Ben evladÄ±m iÃ§in yaÅŸÄ±yorum21 yaÅŸÄ±nda ama yürüyemiyor, konuÅŸamÄ±yor... Ünlü oyuncunun oÄŸlu tedavisi olmayan hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±: "Ben evladÄ±m için yaÅŸÄ±yorum"Haberi görüntüle

Â

ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

Jodie Sweetin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini 2022 yÄ±lÄ±nda klinik sosyal hizmet uzmanÄ± Mescal Wasilewski ile yaptÄ±.
ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m

Jodie Sweetin 1987 ile 1995 arasÄ±nda yayÄ±nlanan Full House adlÄ± dizide Stephanie Tanner karakterine hayat verdi. Ãœlkemizde Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisinde Ã¶nemli rolleri, Bob Saget, John Stamos ve Dave Coullier paylaÅŸÄ±yordu. Bu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin oyuncuya o dÃ¶nemde ilk genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda olan Candace Cameron Bure ile Jodie Sweetin ve Mary Kate Olsen eÅŸlik ediyordu. Dizinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Bob Saget, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

Gözden KaçmasÄ±nBir zamanlar en Ã§ok izlenen dizide rol alÄ±yordu: Arabam ikinci el, kirada oturuyorum... Kredi kartÄ±mÄ±n da limiti dolduBir zamanlar en çok izlenen dizide rol alÄ±yordu: Arabam ikinci el, kirada oturuyorum... Kredi kartÄ±mÄ±n da limiti doldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Full House#Fuller House#Jodie Sweetin

BAKMADAN GEÇME!