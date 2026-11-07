ArtÄ±k en Ã§ok, gittiÄŸi semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ: 'Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in bile borÃ§ aldÄ±m'

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Yine ÅŸanslÄ± olan bazÄ±larÄ± bu gÃ¼Ã§lÃ¼klerin Ã¼stesinden gelip kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olmasa da ayakta durmayÄ±, hayata tutunmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

Ä°ÅŸte kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken rol aldÄ±ÄŸÄ± Full House ya da Ã¼lkemizdeki adÄ±yla Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen dizide yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Jodie Sweetin gibi...

Åžu anda 44 yaÅŸÄ±nda olan iki Ã§ocuk annesi Sweetin, o zamanlarda Ã¼nlÃ¼ olmasÄ±na oldu ama o durumunu sÃ¼rdÃ¼remedi.

Ãœstelik erkenden kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hret onun hayatÄ±na gÃ¼zellik getirmek yerine tamamen tepetaklak etti.

Jodie Sweetin, Full House (Bizim Ev) dizisiyle Ã§ocukken Ã¼nlenmiÅŸti.

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KazandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n parayÄ±, penÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in harcadÄ±.

Sonra erken emekli olmuÅŸ bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak kÃ¶ÅŸesine Ã§ekildi. Oyunculuk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

YÄ±llar sonra 2016'da kendisine ÅŸÃ¶hret getiren dizinin devamÄ± olan Fuller House iÃ§in yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¶ndÃ¼. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini de yaptÄ± ve hayatÄ±nÄ± toparlamayÄ± baÅŸardÄ±.



Ä°ÅžÄ°NE GÄ°TMEK Ä°Ã‡Ä°N BORÃ‡ PARA ALDI

Jodie Sweetin,bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± konuk olduÄŸu bir podcast yayÄ±nÄ±nda samimi ÅŸekilde anlattÄ±

Kendisi gibi eski bir Ã§ocuk oyuncu olan Natanya Ross'un sunduÄŸu We Are Still Here adlÄ± yayÄ±na katÄ±lan Jodie Sweetin, Fuller House'ta Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk hafta tamamen parasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ekime gitmek iÃ§in borÃ§ para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sweetin "Ä°lk maaÅŸÄ±mÄ± kazanana kadar iÅŸe bile sÃ¼rÃ¼nerek gittim. Banka hesabÄ±mda sadece 190 dolar vardÄ±" dedi.

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Sweetin; programda, kazandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n parasÄ±nÄ± kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n tedavisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Sonunda da bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tedavi merkezinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ciddi bir mali krize dÃ¼ÅŸen Jodie Sweetin, o dÃ¶nemde ayda sadece 2 bin 200 dolar para kazanÄ±yordu. Hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir buÃ§uk odalÄ± dairenin kirasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± da ailesi Ã¶dÃ¼yordu.

Eski kocalarÄ± Cody Herpin ve Morty Coyle'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±, 18 yaÅŸÄ±ndaki Zoie ve 16 yaÅŸÄ±ndaki Beatrixe ile ciddi bir yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini de saklamadÄ± Sweetin.

Bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "AslÄ±nda hiÃ§ Ã¶yle paraya pula dÃ¼ÅŸkÃ¼n biri olmadÄ±m. Ama ucuzluk maÄŸazasÄ±nda bile banka kartÄ±nÄ±zda yeterli para olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyleri raflara geri bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸreniyorsunuz."

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YÄ°NE DE FATURALARINI Ã–DEYEBÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N MUTLU

Yine de normal bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmaktan yakÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± en azÄ±ndan faturalarÄ±nÄ± Ã¶deyebildiÄŸini sÃ¶ylemeden geÃ§medi Sweetin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re ayakta durabilmek, Hollywood tarzÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rmekten Ã§ok daha Ã¶nemli.

DiÄŸer yandan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n bu maddi zorluklara raÄŸmen hayatÄ±nÄ± TV sektÃ¶rÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir iÅŸten kazanmak ona bir tÃ¼r rahatlama saÄŸladÄ±.

Sweetin, sÄ±k sÄ±k Los Angeles'ta semt pazarlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

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HayatÄ±n kÄ±ymetini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sweetin, "OyunculuÄŸun, mutluluÄŸa giden tek yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye konuÅŸtu.

Â Sweetin, "HayatÄ±mda pek Ã§ok harika ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸacak kadar ÅŸanslÄ±ydÄ±m; ancak hiÃ§ paramÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemler de oldu. BÃ¶yle zamanlarda egonuza yer yoktur" diye konuÅŸtu.