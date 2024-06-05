Artık birbirlerinin dudaklarını değil 'havayı' öpüyorlar... Sokaklarda liseli aşıklar gibi dolaşırlardı!

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Aslında daha resmen evlenmelerinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra ünlü çiftin birlikte kurduğu "cennetten" kötü haberler gelmeye başladı.

Yine de bunları kanıtlayacak herhangi bir ayrıntı yoktu. Fakat son dönemde artık aralarındaki gerilimin saklanacak hali kalmadı.

Öyle ki yuvaları üzerinde ayrılık bulutları dolaşıyor. İşte bu çift son sergiledikleri görüntüyle de bütün bu söylentileri doğrular hale geldi.

ARTIK ÖPÜCÜKLERİ BİLE ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Konuyu başından beri takip edenler Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi anladı zaten. Çift son iki aydır evliliklerinin iyi gitmediği ve boşanmak üzere oldukları söylentisiyle gündemin ilk sıralarında.

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Önceki gün de Lopez ve Affleck ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar ve hatta Bennifer çiftinin sergilediği görüntüler de bunları doğrular nitelikteydi.

Bir ayı aşkın süredir hiç birlikte görüntülenmeyen Bennifer çifti, ünlü oyuncunun eski eşinden olan oğlunun basketbol maçı, sonra da kızının mezuniyet törenine beraber katıldı.

Her ne kadar el ele tutuşuyor olsalar da aslında yüzlerinden düşen bin parçaydı. Kimse onların tekrar eski mutlu günlerine döndüklerine inanmadı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, önceki gün de yine kafalarda soru işaretleri yaratan bir görüntü sergiledi.

BU KEZ BİRBİRLERİNİN DUDAKLARINI DEĞİL HAVAYI ÖPTÜLER

Yıllar sonra tekrar bir araya geldikten sonra gittikleri her yerde aşk tablosu çizen Lopez ile Affleck yine benzer görüntüler vermeye çalıştı.

Ama belli ki çok da içlerinden gelmiyordu. Birçok yoruma göre durumu kurtarmak için birbirlerini kameralar karşısında öpüyormuş gibi yaptı Lopez ile Affleck.

Bu kez dudaklarını birbirlerine hatta yanaklarına bile değdirmeden verdiler öpücüklerini. Bu durum da kimsenin dikkatinden kaçmadı.

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Lopez ile Affleck'in evliliğinin şu an boşanma kararı açıklamasalar bile o ilk günlerdeki heyecanını çoktan kaybettiği yorumlarına neden oldu.

Magazin basınının kendilerine taktığı isimle Bennifer çifti, Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan olan oğlu Samuel'in basketbol maçına ayrı ayrı gitti.

Kapıda karşılayan Lopez ile Affleck, birbirlerine göstermelik birer öpücük verdi. Bu durum da kimsenin dikkatinden kaçmadı. İkili arasında işlerin, onların göstermeye çalıştığı gibi yolunda gitmediği yorumları alevlendi.

ESKİ KARISIYLA GÖRÜŞMESİNDEN RAHATSIZ OLUYOR

Bu arada Lopez ile Affleck hakkında başka bir iddia daha ABD magazin basınında manşetlere çıktı. Buna göre Lopez, evliliğinin iyi gitmemesinde Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ın da etkisi olduğunu düşünüyor.

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Bu yüzden de iddialara bakılırsa Lopez, adaşına gidip onu kocasından uzak durması konusunda uyardı.

Radar Online adlı sitenin haberine göre Ben Affleck ile Jennifer Lopez, boşandıktan sonra aralarını hiç bozmadı. Eski çiftin üç tane ortak çocuğu olduğu düşünüldüğünde de bu durum normal aslında. Garner ile Affleck, sık sık bir araya gelip çocuklarıyla vakit geçiriyorlar.

Her ne kadar Affleck "Eski karım benim için kız kardeş gibi oldu" dese de Lopez bu konuda kocasına o kadar güvenmiyor.

Geçen yılın yaz aylarından beri de Affleck'in eski karısı Garner ile yakınlığını kıskandığı zaten konuşuluyordu.

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'KOCAMDAN UZAK DUR'

Şimdi Bennifer cephesinden gelen haberlere göre Lopez, artık kendisini tutamadı ve kocasının eski karısı Jennifer Garner'a "Ben'den uzak dur" diye mesaj bile gönderdi.

Life& Style dergisine konuşan bir kaynak bu konuda " Herkes Ben ile Jennifer Garner'ın boşandıktan sonra birbirleriyle dost kaldıklarını ve sık sık buluştuklarını biliyor. Ben, her şeyini hatta evliliğindeki gelişmeleri ve sorunları bile eski karısına anlatıyor. Hatta ondan duygusal destek de alıyor. İşte bu durum da Jennifer Lopez'i çileden çıkarıyor. Kocasının eski karısının kendi ilişkilerine etkisini ya da katkısını istemiyor" diye konuştu.

Her ne kadar Lopez, kocasını eski karısından kıskanıyorsa da aslında Jennifer Garner, uzun süredir iş insanı John Miller ile aşk yaşıyor. Hatta gelen son haberlere göre ikili sessiz sedasız nişanlandı bile.

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İleri sürülenlere göre Lopez doğrudan Jennifer'ın karşısına çıkıp 'kocamdan uzak dur" demedi. Ama bunun yerine kocası Ben Affleck'i durumu anlatıp mesajını Garner'a iletmesini istedi.

'BU AŞK DEĞİL REKLAM' BİLE DEDİLER

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ayrılığın ardından yeniden bir araya geldikten sonra toplum içinde fazla samimi oldukları için de çok eleştirildi.

O dönemde Bennifer, sanki liseli aşıklar gibi gittikleri her yerde el ele göz göze görüntüleniyordu. Bu durum o sırada da "Bu artık reklam aşkı "yorumlarına neden olmuştu.

Hatta bazı kişiler her ikisinin de yetişme çağında çocukları olduğunu, sokaklarda durmadan öpüşerek onlara kötü örnek sergilediklerini savunmuştu.

Fakat şu anda gelinen noktada görünen o ki, Jennifer Lopez ile Ben Affleck, artık eskisi gibi birbirlerini öpmek bile istemiyorlar. Bazı yorumlara göre de el ele tutuşmaları bile söylentileri susturmak için.

Özetle Bennifer çiftinin geleceği şu anda net değil. Evliliğin geleceğini ise zaman gösterecek.

Lopez ile Affleck, ilişkilerinin ilk döneminde her yerde öpüştükleri için eleştiriliyorlardı.