Kendi etti kendi buldu... Artık karısı da derdine derman değil... Para için çocuklarımı kullanma!

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Gelin ise Amerikalı bir oyuncu olan Meghan Markle'dı. Rol aldığı Suits dizisiyle tanınan Markle, Harry uğruna mesleğini ve ülkesini bırakıp yeni bir hayata adım atmıştı.

Düğün günü başta gelin ve damat olmak üzere herkesin yüzü gülüyordu. İngiliz kraliyet ailesine yeni bir soluk geliyordu.

O zamana kadar ağabeyi Prens William ve yengesi Kate Middleton ile birlikte ailenin genç yüzünü temsil eden Harry'nin de artık bir eşi olacaktı.

Böylece bu dörtlü, sempatisi giderek azalan aileye yeniden gücünü kazandıracaktı.

'MUHTEŞEM DÖRTLÜ' PARAMPARÇA OLDU

Harry ve Meghan evlendikten sonra ilk dönem gerçekten de iki kardeşin, eşlerinin ve tabii ki ailenin sempatisi giderek arttı. "Muhteşem Dörtlü" ailenin yeni kuşaklarını kurtarmıştı.

Ama olaylar öyle yürümedi.

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2020 yılında Meghan ile Harry, ailedeki görevlerini bırakma kararını açıkladılar. Sonra da tası tarağı toplayıp önce Kanada'ya sonra ABD'ye gittiler.

Tabii ki bu kadarla kalmadı, aynı yılın mart ayından başlayarak İngiliz kraliyet ailesine çok ağır eleştiriler yönelttiler.

Başta babası Charles ve büyük kardeşi William olmak üzere Harry'nin ailesiyle arasındaki uçurum giderek açıldı.

MEGHAN YİNE EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPIYOR

Sonuç olarak Meghan Markle, Prens Harry, iki çocukları Archie ve Lilibet ile yeni bir hayat kurdu kendilerine... Önce bir TV programı sonra Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı derken hem isimlerini unutturmamaya çalıştılar hem de para kazanmaya.

Meghan ile Harry, dünyanın en çok dikkat çeken kişileri arasında yer aldıkları için bu özelliklerini kullanıp gelir kapısı elde etmeye çalışıyorlar şimdi. Zaten bu, oyuncu olan Markle'ın en iyi bildiği iş.

Ülkesindeyken hep ağabeyinin gerisinde kalmak zorunda bırakılan Harry için genel durum çok da değişmedi.

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Karısı Meghan, dijital platform için programlar yapıyor, sosyal medya sayfasından da ticarete atıldı. Diğer yandan kurduğu yaşam tarzı markasını yürütmeye çalışıyor.

OLAN HARRY'YE OLDU

Ama bu arada olan Harry'ye oldu görünüşe ve uzmanların yorumuna göre... Harry bu kez de karısının yedeği oldu.

Sonuç olarak Meghan yıllardır alışkın olduğu kameralar karşısında ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Ama Harry'nin belirli bir işi yok.

İşte tam da bu noktada kraliyet ailesinde görevliyken kullandıkları Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını da ellerinden bırakmayan çift hakkında pek iyi olmayan söylentiler dolaşıyor ortada.

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Meghan Markle ve Prens Harry'yi izleyen uzmanlara göre çiftin evliliğinin yürümesi hiç mümkün görünmüyor.

Hatta bazı yorumlara göre Meghan Markle ile Harry çoktandır ayrı hayatlar yaşıyorlar zaten. Gerektiği zaman kamera karşısında bir araya geliyorlar.

EVLİLİKLERİ O KADAR DA İYİ GİTMİYOR

Bunu savunan uzmanlar bir süre önce Markle'ın asistanlarının ünlü bir yayınevine gidip boşanma sonrası bir kitapla ilgili ticari araştırma yapmasını da kanıt olarak sunuyor.

Diğer yandan bu iddiaları ortaya atanlar bir dijital yayın platformunun çiftle bağlantılarını koparmamak için çabalamasını da Harry ve Meghan'ın evliliğinin sallantıda olmasına bağlıyor.

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Onlara göre çiftin boşanma aşaması da çok izlenebilecek bir programa dönüşebilir çünkü.

Meghan Markle'ın mutfakta yemek tarifleri verdiği, ev idaresiyle ilgili bazı püf noktalarını anlattığı With Love Meghan adlı programı sırasında Harry kamera karşısına çıkmadı.

O sırada da güneş Meghanın üzerinde doğru da orada battı. Sadece programın final bölümünde Harry yardımcı oyuncu olarak karısının yanında yer aldı.

Meghan Markle, spot ışıkları altında çalışmaktan gayet memnun... Bu yüzden de elinden gelen her şeyi yapıyor.

ÇOCUKLARINI GÖZ ÖNÜNE ÇIKARDIĞI İÇİN KARISINA KIZIYOR

Hatta İngiltere'den ayrılırken "Özel hayatımızın gizliliğine önem veriyoruz ve bunu korumak için görevimizi bırakıyoruz" tarzı açıklamalar yapsalar da Meghan son dönemde bunun tam tersi davranışlar sergiliyor.

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Bugüne kadar herkesten sakladığı çocuklarının yüzlerini hala göstermese de sosyal medya sayfasında ve TV programında onları giderek daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Harry ise spot ışıklarının altında olmaktan karısı kadar hoşlanmıyor. Hatta iki çocuğu Archie ve Lilibet'in karısı Meghan tarafından para kazanmak amacıyla ön plana çıkarılmasına da sıcak bakmıyor.

Meghan Markle, son dönemde beş yaşındaki oğlu Archie ile üç yaşındaki kızı Lilibet'in görüntülerine sık sık yer vermeye başladı.

Söylentilere göre bu durum da Harry'yi çileden çıkarıyor.

BABASININ HASTANEYE KALDIRILDIĞINI BİLE SÖYLEYEN OLMADI

Prens Harry son günlerde bir zamanlar onu neşeli gülüşleriyle, katıldığı partilerdeki eğlenceli tavırlarıyla hatırlayanların yüreklerini sızlatan bir tablo çiziyor...

İngiliz ve ABD basınındaki bazı haberlere göre Harry, karısının gölgesi haline gelmiş yalnız ve kaybolmuş bir adam..

Öyle ki babasın Kral Charles'ın kanser tedavisinin yan etkileri yüzünden hastanede tedavi görmek zorunda kaldığı bile kendisine bildirilmedi. O da bu durumu bütün dünya gibi TV ve gazetelerdeki haberlerden öğrendi.

Bu üzüntüyle evinden dışarı çıkmak bile istemiyor artık.

Bir arkadaşının ileri sürdüğüne göre Harry aslında İngiltere'deki ailesini özlüyor. Ama onların hiçbiri de Prens ile konuşmak istemiyor. Üstelik ABD'de de karısı Meghan Markle'ın arkadaşlarının kocaları dışında doğru dürüst dostu bile yok.

Uzun süredir Prens Harry ile Meghan Markle'ın evliliklerinin iyi gitmediği ileri sürülüyor. İşin ilginci Sussex çifti de her zaman olduğu gibi her yerde aşk tablosu sergiliyor.