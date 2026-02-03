Artık bu aileden kötü kokular yükseliyor: Küçük oğluyla zaten kavgalı: Büyük oğluyla arasına da dev gübre havuzu girecek!

Haberin Devamı

Sadece isimler değişti, yüzler değişti, zamanlar değişti ama olaylar hep var... Ki bunlara bir yenisi daha eklendi.

Ama bu kez karşı karşıya gelen Kral Charles ile bir numaralı veliahtı ve büyük oğlu Prens William.

Üstelik bu kez bu gerilimin tam merkezinden çok da hoş olmayan kokular yükseliyor.

Olayın ne olduğuna kısaca bir bakarsak...

Organik tarıma olan düşkünlüğü çok iyi bilinen Kral Charles, Prens William ve karısı Kate Middleton'ın Sandringham'daki kır evleri Anmer Hall'un da bulunduğu arazide dev bir gübre havuzu yaptırma hakkını kazandı.

Buna göre Kral Charles, bir olimpik yüzme havuzu boyutlarında dev bir gübre havuzunu Anmer Hall'un yakınlarına yaptırabilecek.

BÖLGE HALKI ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Fakat bu gübre depolama merkezinin, kendi oğlu ve gelini de dahil başka insanların yaşadığı yere yakın olması bölge halkını da kızdırdı.

Bu gübre havuzunun 10 bin metreküp hayvan atığını toplayabilecek kapasitede olması planlanıyor. Bu şekilde de etraftaki tarım arazilerinde 2 bin hektarın üzerinde bir alanda buğday, arpa, fasulye ve yulaf yetiştirilmesini sağlayacak.

Batı Norfolk Belediye Meclisi'ni sunular bu karar, sürdürülebilir tarımı desteklediği için kabul gördü.

Temel amaç da kimyasal gübrelere olan bağımlılığı azaltmak.





KÖTÜ KOKU VE HASTALIK KORKUSU

Ama bu karara dev gübre havuzunun yapılacağı yere yakın bölgede yaşayan Flitcham köyü sakinleri başta olmak üzere bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

Bir bölge sakini elbette tarımın ve doğal gübre kullanımının desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Ama bu farklı bir ölçekte. Bu kadar büyük bir gübre havuzunun kalıcı kötü kokulara yol açması kaçınılmaz. Anmer Hall'a bu kadar yakın bir yerde dev bir gübre havuzunun yapılması kararı gerçekten inanılmaz. Üstelik bu karanın bölgede evi bulunan William'ın babası Charles tarafından desteklenmesi de ironik" dedi.

Halkın bütün itirazlarına rağmen, konsey bu kararı onayladı.

Söylenenlere göre bu gelişme Charles ile oğlu William'ın Sandringham arazisine bakışındaki farkı da bir kez daha gözler önüne serdi.

Durumun, baba ile oğul arasında gerilime yol açabileceği konuşuluyor diğer yandan.

BABA İLE OĞULUN ARAZİYE BAKIŞI FARKLI

Çünkü Charles, Sandringham arazisini sürdürülebilir bir tarım imkanıyla değerlendiriyor.

William için ise kır evi Anmer Hall'un bulunduğu bu bölge ailesi ve kendisi için bir sığınak.

Yine söylenenlere göre dev gübre havuzunun yarattığı kötü koku ve salgın hastalık tehlikesi William ile ailesini de etkileyebilecek.

Bir kaynak "Bu noktada, planlama detayları ve kişisel ilişkiler derinden iç içe geçmiş durumda. Kağıt üzerinde argümanlar ne kadar pratik olursa olsun, aile bağlamını göz ardı etmek imkansız. Kaçınılmaz olarak, gelecekteki kral için endüstriyel ölçekte bir gübre tesisinin evinin bu kadar yakınında konumlandırılmasının ne anlama geldiği konusunda sorular ortaya çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

Planlara göre bu dev gübre havuzunun etrafı peysajı yapılmış bir setle çevrilecek. Buradaki olgun ve çeşitli bitki örtüsünün ortaya çıkabilecek kötü görüntüyü de en aza indireceği hesaplanıyor.

Babası Prens Philip'in yaşlanıp kamu hayatından çekildiği 2017 yılından bu yana Charles, 20 bin dönümlük Sandringham arazisinin kontrolünü üstleniyor.

Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın çocuklarıyla birlikte Anmer Hall'u kır evi olarak kullandığını hatırlatalım. Galler çifti, kalıcı evleri olan Forest Lodge'a geçen yılın son döneminde taşındı. Ondan önce de Adelaide Cottage'da yaşıyorlardı.